Mrenaldy Deralvin

Emrecorn holdings ltd

Mrenaldy Deralvin
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
152 (96.81%)
Loss Trade:
5 (3.18%)
Best Trade:
5.46 EUR
Worst Trade:
-14.54 EUR
Profitto lordo:
96.17 EUR (103 883 pips)
Perdita lorda:
-23.61 EUR (4 506 pips)
Vincite massime consecutive:
98 (67.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
67.80 EUR (98)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
69.33%
Massimo carico di deposito:
18.16%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
73 (46.50%)
Short Trade:
84 (53.50%)
Fattore di profitto:
4.07
Profitto previsto:
0.46 EUR
Profitto medio:
0.63 EUR
Perdita media:
-4.72 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-22.21 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-22.21 EUR (2)
Crescita mensile:
-3.70%
Previsione annuale:
-44.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
22.21 EUR (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.11% (22.21 EUR)
Per equità:
39.37% (49.55 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 16
ETHUSD 14
GBPUSD 14
AUDUSD 13
USDCHF 11
BTCUSD 9
GBPAUD 7
USDJPY 7
BCHUSD 6
AUDCAD 6
AUDJPY 5
XRPUSD 5
LTCUSD 5
AUDNZD 4
AUDCHF 4
EURJPY 3
CADJPY 3
GBPJPY 3
EURAUD 2
EURNZD 2
USDCAD 2
CADCHF 2
GBPCAD 2
GBPCHF 2
NZDUSD 2
EURGBP 2
GBPNZD 2
TONUSD 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8
ETHUSD 7
GBPUSD -8
AUDUSD 10
USDCHF 8
BTCUSD 6
GBPAUD 5
USDJPY 7
BCHUSD 2
AUDCAD 4
AUDJPY 2
XRPUSD 3
LTCUSD 1
AUDNZD 1
AUDCHF 2
EURJPY 3
CADJPY 1
GBPJPY 1
EURAUD 2
EURNZD 4
USDCAD 1
CADCHF 3
GBPCAD 2
GBPCHF -6
NZDUSD 1
EURGBP 7
GBPNZD 3
TONUSD 0
EURCAD 1
CHFJPY 2
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 775
ETHUSD 6.8K
GBPUSD -864
AUDUSD 1K
USDCHF 616
BTCUSD 58K
GBPAUD 748
USDJPY 1.1K
BCHUSD 20K
AUDCAD 609
AUDJPY 298
XRPUSD 6K
LTCUSD 1K
AUDNZD 233
AUDCHF 151
EURJPY 406
CADJPY 187
GBPJPY 212
EURAUD 240
EURNZD 762
USDCAD 118
CADCHF 228
GBPCAD 319
GBPCHF -496
NZDUSD 131
EURGBP 537
GBPNZD 528
TONUSD -543
EURCAD 118
CHFJPY 254
NZDCHF 59
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.46 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 98
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +67.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -22.21 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real7
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 16
Maxco-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.04 × 26
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 123
ICMarkets-Live02
0.06 × 16
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
Non ci sono recensioni
2025.09.27 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 23:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 08:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 06:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 13:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 03:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
