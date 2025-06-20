- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
152 (96.81%)
Loss Trade:
5 (3.18%)
Best Trade:
5.46 EUR
Worst Trade:
-14.54 EUR
Profitto lordo:
96.17 EUR (103 883 pips)
Perdita lorda:
-23.61 EUR (4 506 pips)
Vincite massime consecutive:
98 (67.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
67.80 EUR (98)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
69.33%
Massimo carico di deposito:
18.16%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
73 (46.50%)
Short Trade:
84 (53.50%)
Fattore di profitto:
4.07
Profitto previsto:
0.46 EUR
Profitto medio:
0.63 EUR
Perdita media:
-4.72 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-22.21 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-22.21 EUR (2)
Crescita mensile:
-3.70%
Previsione annuale:
-44.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
22.21 EUR (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.11% (22.21 EUR)
Per equità:
39.37% (49.55 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|ETHUSD
|14
|GBPUSD
|14
|AUDUSD
|13
|USDCHF
|11
|BTCUSD
|9
|GBPAUD
|7
|USDJPY
|7
|BCHUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|XRPUSD
|5
|LTCUSD
|5
|AUDNZD
|4
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|3
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|3
|EURAUD
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|CADCHF
|2
|GBPCAD
|2
|GBPCHF
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|2
|TONUSD
|1
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|ETHUSD
|7
|GBPUSD
|-8
|AUDUSD
|10
|USDCHF
|8
|BTCUSD
|6
|GBPAUD
|5
|USDJPY
|7
|BCHUSD
|2
|AUDCAD
|4
|AUDJPY
|2
|XRPUSD
|3
|LTCUSD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|2
|EURJPY
|3
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURAUD
|2
|EURNZD
|4
|USDCAD
|1
|CADCHF
|3
|GBPCAD
|2
|GBPCHF
|-6
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|7
|GBPNZD
|3
|TONUSD
|0
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|775
|ETHUSD
|6.8K
|GBPUSD
|-864
|AUDUSD
|1K
|USDCHF
|616
|BTCUSD
|58K
|GBPAUD
|748
|USDJPY
|1.1K
|BCHUSD
|20K
|AUDCAD
|609
|AUDJPY
|298
|XRPUSD
|6K
|LTCUSD
|1K
|AUDNZD
|233
|AUDCHF
|151
|EURJPY
|406
|CADJPY
|187
|GBPJPY
|212
|EURAUD
|240
|EURNZD
|762
|USDCAD
|118
|CADCHF
|228
|GBPCAD
|319
|GBPCHF
|-496
|NZDUSD
|131
|EURGBP
|537
|GBPNZD
|528
|TONUSD
|-543
|EURCAD
|118
|CHFJPY
|254
|NZDCHF
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.46 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 98
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +67.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -22.21 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 16
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.04 × 26
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 123
|
ICMarkets-Live02
|0.06 × 16
|
EurotradeSA-Live01
|0.15 × 241
