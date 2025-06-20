- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
186 (80.17%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (19.83%)
En iyi işlem:
31.42 USD
En kötü işlem:
-13.28 USD
Brüt kâr:
829.30 USD (71 797 pips)
Brüt zarar:
-180.95 USD (19 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (85.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.96 USD (35)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
27.50
Alış işlemleri:
117 (50.43%)
Satış işlemleri:
115 (49.57%)
Kâr faktörü:
4.58
Beklenen getiri:
2.79 USD
Ortalama kâr:
4.46 USD
Ortalama zarar:
-3.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.58 USD (2)
Aylık büyüme:
1.64%
Yıllık tahmin:
20.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.58 USD (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.23% (23.58 USD)
Varlığa göre:
2.67% (269.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|USDJPY
|51
|EURJPY
|36
|AUDCAD
|30
|NZDCAD
|28
|AUDUSD
|12
|EURCHF
|7
|AUDCHF
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|108
|USDJPY
|166
|EURJPY
|111
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|67
|AUDUSD
|60
|EURCHF
|33
|AUDCHF
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.7K
|USDJPY
|15K
|EURJPY
|11K
|AUDCAD
|6.5K
|NZDCAD
|5.7K
|AUDUSD
|3.6K
|EURCHF
|2.8K
|AUDCHF
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.42 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +85.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.10 × 20
|
Pepperstone-Edge09
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.17 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.18 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.19 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.22 × 116
|
EGlobal-Cent4
|0.24 × 71
|
Pepperstone-04
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 350
|
XMUK-Real 17
|0.35 × 66
|
ICMarkets-Live03
|0.37 × 173
|
ICMarkets-Live06
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.41 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 142
|
ICMarkets-Live12
|0.44 × 9
|
TitanFX-01
|0.46 × 24
|
ICMarkets-Live09
|0.46 × 26
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
14
100%
232
80%
100%
4.58
2.79
USD
USD
3%
1:500