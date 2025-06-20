SinyallerBölümler
Yui Ming Wan

JC_25 RKDM_8YR M4U584

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
186 (80.17%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (19.83%)
En iyi işlem:
31.42 USD
En kötü işlem:
-13.28 USD
Brüt kâr:
829.30 USD (71 797 pips)
Brüt zarar:
-180.95 USD (19 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (85.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.96 USD (35)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
27.50
Alış işlemleri:
117 (50.43%)
Satış işlemleri:
115 (49.57%)
Kâr faktörü:
4.58
Beklenen getiri:
2.79 USD
Ortalama kâr:
4.46 USD
Ortalama zarar:
-3.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.58 USD (2)
Aylık büyüme:
1.64%
Yıllık tahmin:
20.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.58 USD (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.23% (23.58 USD)
Varlığa göre:
2.67% (269.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 64
USDJPY 51
EURJPY 36
AUDCAD 30
NZDCAD 28
AUDUSD 12
EURCHF 7
AUDCHF 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 108
USDJPY 166
EURJPY 111
AUDCAD 86
NZDCAD 67
AUDUSD 60
EURCHF 33
AUDCHF 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.7K
USDJPY 15K
EURJPY 11K
AUDCAD 6.5K
NZDCAD 5.7K
AUDUSD 3.6K
EURCHF 2.8K
AUDCHF 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.42 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +85.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.08 × 13
EGlobalTrade-Classic3
0.10 × 20
Pepperstone-Edge09
0.11 × 9
ICMarkets-Live02
0.17 × 6
ICMarkets-Live08
0.17 × 6
TickmillUK-Live03
0.18 × 11
Pepperstone-Edge07
0.19 × 16
ICMarkets-Live16
0.22 × 116
EGlobal-Cent4
0.24 × 71
Pepperstone-04
0.29 × 14
Pepperstone-Edge05
0.33 × 350
XMUK-Real 17
0.35 × 66
ICMarkets-Live03
0.37 × 173
ICMarkets-Live06
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.41 × 58
ICMarketsSC-Live08
0.42 × 142
ICMarkets-Live12
0.44 × 9
TitanFX-01
0.46 × 24
ICMarkets-Live09
0.46 × 26
137 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.29 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 18:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 10:49
Share of trading days is too low
2025.06.23 10:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.23 09:49
Share of trading days is too low
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.20 18:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 18:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 18:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.20 18:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.20 18:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.