- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
186 (80.17%)
Loss Trade:
46 (19.83%)
Best Trade:
31.42 USD
Worst Trade:
-13.28 USD
Profitto lordo:
829.30 USD (71 797 pips)
Perdita lorda:
-180.95 USD (19 127 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (85.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.96 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
27.50
Long Trade:
117 (50.43%)
Short Trade:
115 (49.57%)
Fattore di profitto:
4.58
Profitto previsto:
2.79 USD
Profitto medio:
4.46 USD
Perdita media:
-3.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.58 USD (2)
Crescita mensile:
1.64%
Previsione annuale:
20.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.58 USD (0.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.23% (23.58 USD)
Per equità:
2.67% (269.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|USDJPY
|51
|EURJPY
|36
|AUDCAD
|30
|NZDCAD
|28
|AUDUSD
|12
|EURCHF
|7
|AUDCHF
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|108
|USDJPY
|166
|EURJPY
|111
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|67
|AUDUSD
|60
|EURCHF
|33
|AUDCHF
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.7K
|USDJPY
|15K
|EURJPY
|11K
|AUDCAD
|6.5K
|NZDCAD
|5.7K
|AUDUSD
|3.6K
|EURCHF
|2.8K
|AUDCHF
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.42 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +85.96 USD
Massima perdita consecutiva: -18.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.10 × 20
|
Pepperstone-Edge09
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.17 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.18 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.19 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.22 × 116
|
EGlobal-Cent4
|0.24 × 71
|
Pepperstone-04
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 350
|
XMUK-Real 17
|0.35 × 66
|
ICMarkets-Live03
|0.37 × 173
|
ICMarkets-Live06
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.41 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 142
|
ICMarkets-Live12
|0.44 × 9
|
TitanFX-01
|0.46 × 24
|
ICMarkets-Live09
|0.46 × 26
