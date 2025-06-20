Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobal-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live05 0.00 × 1 Ava-Real 3 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 2 TurnkeyFX-Live 0.00 × 3 ICMarkets-Live04 0.00 × 4 ICMarkets-Live19 0.08 × 13 EGlobalTrade-Classic3 0.10 × 20 Pepperstone-Edge09 0.11 × 9 ICMarkets-Live02 0.17 × 6 ICMarkets-Live08 0.17 × 6 TickmillUK-Live03 0.18 × 11 Pepperstone-Edge07 0.19 × 16 ICMarkets-Live16 0.22 × 116 EGlobal-Cent4 0.24 × 71 Pepperstone-04 0.29 × 14 Pepperstone-Edge05 0.33 × 350 XMUK-Real 17 0.35 × 66 ICMarkets-Live03 0.37 × 173 ICMarkets-Live06 0.38 × 16 ICMarketsSC-Live16 0.41 × 58 ICMarketsSC-Live08 0.42 × 142 ICMarkets-Live12 0.44 × 9 TitanFX-01 0.46 × 24 ICMarkets-Live09 0.46 × 26 137 plus...