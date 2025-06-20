SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FW INV 1
Fadi Akeel Abdelkarim Alkhouli

FW INV 1

Fadi Akeel Abdelkarim Alkhouli
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
Exness-Real6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
31 (86.11%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (13.89%)
En iyi işlem:
147.53 USD
En kötü işlem:
-211.28 USD
Brüt kâr:
1 759.85 USD (2 300 048 pips)
Brüt zarar:
-406.16 USD (933 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (592.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
711.21 USD (10)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
98.70%
Maks. mevduat yükü:
0.89%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
6.41
Alış işlemleri:
36 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.33
Beklenen getiri:
37.60 USD
Ortalama kâr:
56.77 USD
Ortalama zarar:
-81.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-145.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.28 USD (1)
Aylık büyüme:
7.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
211.28 USD (2.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.65% (211.28 USD)
Varlığa göre:
12.31% (1 030.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 11
BTCUSD 8
US30 7
USTEC 6
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 599
BTCUSD 233
US30 150
USTEC 131
XAUUSD 242
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 200K
BTCUSD 776K
US30 19K
USTEC 131K
XAUUSD 242K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +147.53 USD
En kötü işlem: -211 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +592.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -145.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live01
0.00 × 3
LiteFinance-Cent2.com
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
Tickmill-Live04
0.00 × 14
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 28
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
Tickmill-Live02
0.00 × 96
TickmillUK-Live03
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.05 × 74
TitanFX-01
0.07 × 61
ICMarkets-Live05
0.08 × 443
RoboForex-ProCent
0.12 × 143
TradersWay-Live
0.12 × 65
ICMarkets-Live04
0.14 × 152
Pepperstone-Edge04
0.38 × 456
Tickmill-Live
0.41 × 69
Exness-Real4
0.57 × 37
Exness-Real2
0.98 × 56
Exness-Real7
1.79 × 145
MEXIntGroup-Real
1.87 × 30
3 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Investing Account, the Plan to earn from 30-50% Yearly, the capital will be increased each period. The Assets will be traded Are Gold, Silver, USTEC, Us30, BTC and Eth.

The account will be started and will be as signal for long time, for who is looking for long term compounding capital.

Have Fun!

İnceleme yok
2025.09.28 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 00:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 00:39
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 00:54
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 01:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 00:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 00:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 01:08
Share of trading days is too low
2025.06.24 01:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 00:08
Share of trading days is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FW INV 1
Ayda 50 USD
19%
0
0
USD
8.4K
USD
11
100%
36
86%
99%
4.33
37.60
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.