İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
31 (86.11%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (13.89%)
En iyi işlem:
147.53 USD
En kötü işlem:
-211.28 USD
Brüt kâr:
1 759.85 USD (2 300 048 pips)
Brüt zarar:
-406.16 USD (933 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (592.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
711.21 USD (10)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
98.70%
Maks. mevduat yükü:
0.89%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
6.41
Alış işlemleri:
36 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.33
Beklenen getiri:
37.60 USD
Ortalama kâr:
56.77 USD
Ortalama zarar:
-81.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-145.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.28 USD (1)
Aylık büyüme:
7.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
211.28 USD (2.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.65% (211.28 USD)
Varlığa göre:
12.31% (1 030.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|11
|BTCUSD
|8
|US30
|7
|USTEC
|6
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|599
|BTCUSD
|233
|US30
|150
|USTEC
|131
|XAUUSD
|242
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|200K
|BTCUSD
|776K
|US30
|19K
|USTEC
|131K
|XAUUSD
|242K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +147.53 USD
En kötü işlem: -211 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +592.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -145.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
LiteFinance-Cent2.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 44
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 96
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.05 × 74
|
TitanFX-01
|0.07 × 61
|
ICMarkets-Live05
|0.08 × 443
|
RoboForex-ProCent
|0.12 × 143
|
TradersWay-Live
|0.12 × 65
|
ICMarkets-Live04
|0.14 × 152
|
Pepperstone-Edge04
|0.38 × 456
|
Tickmill-Live
|0.41 × 69
|
Exness-Real4
|0.57 × 37
|
Exness-Real2
|0.98 × 56
|
Exness-Real7
|1.79 × 145
|
MEXIntGroup-Real
|1.87 × 30
Investing Account, the Plan to earn from 30-50% Yearly, the capital will be increased each period. The Assets will be traded Are Gold, Silver, USTEC, Us30, BTC and Eth.
The account will be started and will be as signal for long time, for who is looking for long term compounding capital.
Have Fun!
