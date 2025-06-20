SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FW INV 1
Fadi Akeel Abdelkarim Alkhouli

FW INV 1

Fadi Akeel Abdelkarim Alkhouli
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 19%
Exness-Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
31 (86.11%)
Loss Trade:
5 (13.89%)
Best Trade:
147.53 USD
Worst Trade:
-211.28 USD
Profitto lordo:
1 759.85 USD (2 300 048 pips)
Perdita lorda:
-406.16 USD (933 068 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (592.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
711.21 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
98.70%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
6.41
Long Trade:
36 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.33
Profitto previsto:
37.60 USD
Profitto medio:
56.77 USD
Perdita media:
-81.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-145.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.28 USD (1)
Crescita mensile:
7.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
211.28 USD (2.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.65% (211.28 USD)
Per equità:
12.31% (1 030.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 11
BTCUSD 8
US30 7
USTEC 6
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 599
BTCUSD 233
US30 150
USTEC 131
XAUUSD 242
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 200K
BTCUSD 776K
US30 19K
USTEC 131K
XAUUSD 242K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +147.53 USD
Worst Trade: -211 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +592.03 USD
Massima perdita consecutiva: -145.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live01
0.00 × 3
LiteFinance-Cent2.com
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
Tickmill-Live04
0.00 × 14
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 28
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
Tickmill-Live02
0.00 × 96
TickmillUK-Live03
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.05 × 74
TitanFX-01
0.07 × 61
ICMarkets-Live05
0.08 × 443
RoboForex-ProCent
0.12 × 143
TradersWay-Live
0.12 × 65
ICMarkets-Live04
0.14 × 152
Pepperstone-Edge04
0.38 × 456
Tickmill-Live
0.41 × 69
Exness-Real4
0.57 × 37
Exness-Real2
0.98 × 56
Exness-Real7
1.79 × 145
MEXIntGroup-Real
1.87 × 30
3 più
Investing Account, the Plan to earn from 30-50% Yearly, the capital will be increased each period. The Assets will be traded Are Gold, Silver, USTEC, Us30, BTC and Eth.

The account will be started and will be as signal for long time, for who is looking for long term compounding capital.

Have Fun!

Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.