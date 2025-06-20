SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FW INV 1
Fadi Akeel Abdelkarim Alkhouli

FW INV 1

Fadi Akeel Abdelkarim Alkhouli
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
Exness-Real6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
31 (86.11%)
Perte trades:
5 (13.89%)
Meilleure transaction:
147.53 USD
Pire transaction:
-211.28 USD
Bénéfice brut:
1 759.85 USD (2 300 048 pips)
Perte brute:
-406.16 USD (933 068 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (592.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
711.21 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.64
Activité de trading:
98.70%
Charge de dépôt maximale:
0.89%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
6.41
Longs trades:
36 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.33
Rendement attendu:
37.60 USD
Bénéfice moyen:
56.77 USD
Perte moyenne:
-81.23 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-145.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-211.28 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
211.28 USD (2.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.65% (211.28 USD)
Par fonds propres:
12.31% (1 030.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 11
BTCUSD 8
US30 7
USTEC 6
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 599
BTCUSD 233
US30 150
USTEC 131
XAUUSD 242
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 200K
BTCUSD 776K
US30 19K
USTEC 131K
XAUUSD 242K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +147.53 USD
Pire transaction: -211 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +592.03 USD
Perte consécutive maximale: -145.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live01
0.00 × 3
LiteFinance-Cent2.com
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
Tickmill-Live04
0.00 × 14
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 28
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
Tickmill-Live02
0.00 × 96
TickmillUK-Live03
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.05 × 74
TitanFX-01
0.07 × 61
ICMarkets-Live05
0.08 × 443
RoboForex-ProCent
0.12 × 143
TradersWay-Live
0.12 × 65
ICMarkets-Live04
0.14 × 152
Pepperstone-Edge04
0.38 × 456
Tickmill-Live
0.41 × 69
Exness-Real4
0.57 × 37
Exness-Real2
0.98 × 56
Exness-Real7
1.79 × 145
MEXIntGroup-Real
1.87 × 30
3 plus...
Investing Account, the Plan to earn from 30-50% Yearly, the capital will be increased each period. The Assets will be traded Are Gold, Silver, USTEC, Us30, BTC and Eth.

The account will be started and will be as signal for long time, for who is looking for long term compounding capital.

Have Fun!

2025.09.22 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 00:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 00:39
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 00:54
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 01:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 00:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 00:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 01:08
Share of trading days is too low
2025.06.24 01:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 00:08
Share of trading days is too low
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of trades is too low
