Andres Felipe Restrepo Ruiz

Nexus Multicurrency 2

Andres Felipe Restrepo Ruiz
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
35 (39.32%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (60.67%)
En iyi işlem:
34.01 USD
En kötü işlem:
-16.12 USD
Brüt kâr:
334.21 USD (25 386 pips)
Brüt zarar:
-261.31 USD (24 540 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (31.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
99.09%
Maks. mevduat yükü:
7.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
42 (47.19%)
Satış işlemleri:
47 (52.81%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
9.55 USD
Ortalama zarar:
-4.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-33.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.05 USD (7)
Aylık büyüme:
-2.11%
Yıllık tahmin:
-25.58%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
50.62 USD (8.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.58% (50.59 USD)
Varlığa göre:
3.20% (16.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 28
.USTECHCash 14
GBPUSD 13
AUDUSD 13
EURGBP 8
NZDUSD 7
USDCAD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 95
.USTECHCash -31
GBPUSD 0
AUDUSD -27
EURGBP -9
NZDUSD 32
USDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.3K
.USTECHCash -6.6K
GBPUSD -644
AUDUSD -2.4K
EURGBP -18
NZDUSD 3.4K
USDCAD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.01 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +31.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
RoboForex-ECN
0.55 × 3621
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 437
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 525
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.94 × 1543
İnceleme yok
2025.08.08 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 16:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 06:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 13:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 13:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.