İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
35 (39.32%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (60.67%)
En iyi işlem:
34.01 USD
En kötü işlem:
-16.12 USD
Brüt kâr:
334.21 USD (25 386 pips)
Brüt zarar:
-261.31 USD (24 540 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (31.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
99.09%
Maks. mevduat yükü:
7.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
42 (47.19%)
Satış işlemleri:
47 (52.81%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
9.55 USD
Ortalama zarar:
-4.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-33.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.05 USD (7)
Aylık büyüme:
-2.11%
Yıllık tahmin:
-25.58%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
50.62 USD (8.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.58% (50.59 USD)
Varlığa göre:
3.20% (16.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|.USTECHCash
|14
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|13
|EURGBP
|8
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|95
|.USTECHCash
|-31
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|-27
|EURGBP
|-9
|NZDUSD
|32
|USDCAD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.3K
|.USTECHCash
|-6.6K
|GBPUSD
|-644
|AUDUSD
|-2.4K
|EURGBP
|-18
|NZDUSD
|3.4K
|USDCAD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.01 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +31.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 3621
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 437
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 525
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.94 × 1543
İnceleme yok
