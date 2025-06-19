SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Nexus Multicurrency 2
Andres Felipe Restrepo Ruiz

Nexus Multicurrency 2

Andres Felipe Restrepo Ruiz
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
89
Bénéfice trades:
35 (39.32%)
Perte trades:
54 (60.67%)
Meilleure transaction:
34.01 USD
Pire transaction:
-16.12 USD
Bénéfice brut:
334.21 USD (25 386 pips)
Perte brute:
-261.31 USD (24 540 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (31.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
99.09%
Charge de dépôt maximale:
7.10%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.44
Longs trades:
42 (47.19%)
Courts trades:
47 (52.81%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
9.55 USD
Perte moyenne:
-4.84 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-33.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.05 USD (7)
Croissance mensuelle:
-0.01%
Prévision annuelle:
-0.13%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
50.62 USD (8.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.58% (50.59 USD)
Par fonds propres:
3.20% (16.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 28
.USTECHCash 14
GBPUSD 13
AUDUSD 13
EURGBP 8
NZDUSD 7
USDCAD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 95
.USTECHCash -31
GBPUSD 0
AUDUSD -27
EURGBP -9
NZDUSD 32
USDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.3K
.USTECHCash -6.6K
GBPUSD -644
AUDUSD -2.4K
EURGBP -18
NZDUSD 3.4K
USDCAD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.01 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +31.94 USD
Perte consécutive maximale: -33.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
RoboForex-ECN
0.55 × 3621
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 437
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 525
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.94 × 1543
48 plus...
Aucun avis
2025.08.08 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 16:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 06:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 13:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 13:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Nexus Multicurrency 2
30 USD par mois
15%
0
0
USD
573
USD
17
91%
89
39%
99%
1.27
0.82
USD
9%
1:300
Copier

