- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
35 (39.32%)
Loss Trade:
54 (60.67%)
Best Trade:
34.01 USD
Worst Trade:
-16.12 USD
Profitto lordo:
334.21 USD (25 386 pips)
Perdita lorda:
-261.31 USD (24 540 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (31.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
99.09%
Massimo carico di deposito:
7.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
42 (47.19%)
Short Trade:
47 (52.81%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
9.55 USD
Perdita media:
-4.84 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-33.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.05 USD (7)
Crescita mensile:
-0.01%
Previsione annuale:
-0.13%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
50.62 USD (8.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.58% (50.59 USD)
Per equità:
3.20% (16.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|.USTECHCash
|14
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|13
|EURGBP
|8
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|95
|.USTECHCash
|-31
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|-27
|EURGBP
|-9
|NZDUSD
|32
|USDCAD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.3K
|.USTECHCash
|-6.6K
|GBPUSD
|-644
|AUDUSD
|-2.4K
|EURGBP
|-18
|NZDUSD
|3.4K
|USDCAD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.01 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +31.94 USD
Massima perdita consecutiva: -33.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 3621
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 437
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 525
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.94 × 1543
Non ci sono recensioni
