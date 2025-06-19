SegnaliSezioni
Andres Felipe Restrepo Ruiz

Nexus Multicurrency 2

Andres Felipe Restrepo Ruiz
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
35 (39.32%)
Loss Trade:
54 (60.67%)
Best Trade:
34.01 USD
Worst Trade:
-16.12 USD
Profitto lordo:
334.21 USD (25 386 pips)
Perdita lorda:
-261.31 USD (24 540 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (31.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
99.09%
Massimo carico di deposito:
7.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
42 (47.19%)
Short Trade:
47 (52.81%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
9.55 USD
Perdita media:
-4.84 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-33.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.05 USD (7)
Crescita mensile:
-0.01%
Previsione annuale:
-0.13%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
50.62 USD (8.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.58% (50.59 USD)
Per equità:
3.20% (16.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 28
.USTECHCash 14
GBPUSD 13
AUDUSD 13
EURGBP 8
NZDUSD 7
USDCAD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 95
.USTECHCash -31
GBPUSD 0
AUDUSD -27
EURGBP -9
NZDUSD 32
USDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.3K
.USTECHCash -6.6K
GBPUSD -644
AUDUSD -2.4K
EURGBP -18
NZDUSD 3.4K
USDCAD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.01 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +31.94 USD
Massima perdita consecutiva: -33.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
RoboForex-ECN
0.55 × 3621
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 437
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 525
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.94 × 1543
Non ci sono recensioni
2025.08.08 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 16:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 06:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 13:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 13:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nexus Multicurrency 2
30USD al mese
15%
0
0
USD
573
USD
17
91%
89
39%
99%
1.27
0.82
USD
9%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.