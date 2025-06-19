- Büyüme
İşlemler:
878
Kârla kapanan işlemler:
735 (83.71%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (16.29%)
En iyi işlem:
197.81 USD
En kötü işlem:
-54.50 USD
Brüt kâr:
2 327.44 USD (168 537 pips)
Brüt zarar:
-988.65 USD (99 293 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (40.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
256.89 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.02
Alış işlemleri:
485 (55.24%)
Satış işlemleri:
393 (44.76%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
3.17 USD
Ortalama zarar:
-6.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-222.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.44 USD (6)
Aylık büyüme:
3.23%
Yıllık tahmin:
41.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
222.44 USD (2.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.00% (222.44 USD)
Varlığa göre:
9.31% (960.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|261
|EURJPY
|260
|GBPNZD
|136
|AUDCAD
|63
|EURUSD
|58
|USDSGD
|54
|AUDUSD
|34
|EURCHF
|7
|CADCHF
|5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|162
|EURJPY
|151
|GBPNZD
|256
|AUDCAD
|117
|EURUSD
|280
|USDSGD
|139
|AUDUSD
|179
|EURCHF
|36
|CADCHF
|19
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|1.8K
|EURJPY
|15K
|GBPNZD
|10K
|AUDCAD
|6.5K
|EURUSD
|14K
|USDSGD
|8K
|AUDUSD
|11K
|EURCHF
|2.4K
|CADCHF
|2.1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +197.81 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +40.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -222.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
TitanFX-06
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 8
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
ICMarkets-Live12
|0.13 × 8
EGlobalTrade-Classic3
|0.14 × 14
ICMarkets-Live16
|0.15 × 111
ICMarkets-Live08
|0.17 × 6
ICMarkets-Live02
|0.17 × 6
EGlobal-Cent4
|0.24 × 72
ICMarkets-Live04
|0.25 × 4
Pepperstone-04
|0.29 × 14
XMUK-Real 17
|0.32 × 56
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 342
ICMarkets-Live06
|0.40 × 15
ICMarketsSC-Live16
|0.41 × 59
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 142
ICMarkets-Live03
|0.42 × 172
Pepperstone-Edge07
|0.44 × 16
TickmillUK-Live03
|0.45 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
15
100%
878
83%
100%
2.35
1.52
USD
USD
9%
1:500