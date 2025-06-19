SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JC_24 RLKS_8YR_1M M4U996
Yui Ming Wan

JC_24 RLKS_8YR_1M M4U996

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
878
Profit Trade:
735 (83.71%)
Loss Trade:
143 (16.29%)
Best Trade:
197.81 USD
Worst Trade:
-54.50 USD
Profitto lordo:
2 327.44 USD (168 537 pips)
Perdita lorda:
-988.65 USD (99 293 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (40.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
256.89 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.48%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.02
Long Trade:
485 (55.24%)
Short Trade:
393 (44.76%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
3.17 USD
Perdita media:
-6.91 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-222.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-222.44 USD (6)
Crescita mensile:
3.44%
Previsione annuale:
41.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
222.44 USD (2.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.00% (222.44 USD)
Per equità:
9.31% (960.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 261
EURJPY 260
GBPNZD 136
AUDCAD 63
EURUSD 58
USDSGD 54
AUDUSD 34
EURCHF 7
CADCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 162
EURJPY 151
GBPNZD 256
AUDCAD 117
EURUSD 280
USDSGD 139
AUDUSD 179
EURCHF 36
CADCHF 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 1.8K
EURJPY 15K
GBPNZD 10K
AUDCAD 6.5K
EURUSD 14K
USDSGD 8K
AUDUSD 11K
EURCHF 2.4K
CADCHF 2.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +197.81 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +40.52 USD
Massima perdita consecutiva: -222.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 8
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 8
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.13 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.14 × 14
ICMarkets-Live16
0.15 × 111
ICMarkets-Live08
0.17 × 6
ICMarkets-Live02
0.17 × 6
EGlobal-Cent4
0.24 × 72
ICMarkets-Live04
0.25 × 4
Pepperstone-04
0.29 × 14
XMUK-Real 17
0.32 × 56
Pepperstone-Edge05
0.33 × 342
ICMarkets-Live06
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live16
0.41 × 59
ICMarketsSC-Live08
0.42 × 142
ICMarkets-Live03
0.42 × 172
Pepperstone-Edge07
0.44 × 16
TickmillUK-Live03
0.45 × 11
133 più
Non ci sono recensioni
2025.08.28 15:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.20 06:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 05:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 15:39
Share of trading days is too low
2025.06.19 15:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 14:39
Share of trading days is too low
2025.06.19 14:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 13:39
Share of trading days is too low
2025.06.19 13:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 12:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 12:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 12:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.19 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 12:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
