- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
878
Profit Trade:
735 (83.71%)
Loss Trade:
143 (16.29%)
Best Trade:
197.81 USD
Worst Trade:
-54.50 USD
Profitto lordo:
2 327.44 USD (168 537 pips)
Perdita lorda:
-988.65 USD (99 293 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (40.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
256.89 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.48%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.02
Long Trade:
485 (55.24%)
Short Trade:
393 (44.76%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
3.17 USD
Perdita media:
-6.91 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-222.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-222.44 USD (6)
Crescita mensile:
3.44%
Previsione annuale:
41.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
222.44 USD (2.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.00% (222.44 USD)
Per equità:
9.31% (960.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|261
|EURJPY
|260
|GBPNZD
|136
|AUDCAD
|63
|EURUSD
|58
|USDSGD
|54
|AUDUSD
|34
|EURCHF
|7
|CADCHF
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|162
|EURJPY
|151
|GBPNZD
|256
|AUDCAD
|117
|EURUSD
|280
|USDSGD
|139
|AUDUSD
|179
|EURCHF
|36
|CADCHF
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|1.8K
|EURJPY
|15K
|GBPNZD
|10K
|AUDCAD
|6.5K
|EURUSD
|14K
|USDSGD
|8K
|AUDUSD
|11K
|EURCHF
|2.4K
|CADCHF
|2.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +197.81 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +40.52 USD
Massima perdita consecutiva: -222.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 8
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.13 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live16
|0.15 × 111
|
ICMarkets-Live08
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.17 × 6
|
EGlobal-Cent4
|0.24 × 72
|
ICMarkets-Live04
|0.25 × 4
|
Pepperstone-04
|0.29 × 14
|
XMUK-Real 17
|0.32 × 56
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 342
|
ICMarkets-Live06
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live16
|0.41 × 59
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 142
|
ICMarkets-Live03
|0.42 × 172
|
Pepperstone-Edge07
|0.44 × 16
|
TickmillUK-Live03
|0.45 × 11
