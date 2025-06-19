SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JC_24 RLKS_8YR_1M M4U996
Yui Ming Wan

JC_24 RLKS_8YR_1M M4U996

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
878
Bénéfice trades:
735 (83.71%)
Perte trades:
143 (16.29%)
Meilleure transaction:
197.81 USD
Pire transaction:
-54.50 USD
Bénéfice brut:
2 327.44 USD (168 537 pips)
Perte brute:
-988.65 USD (99 293 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (40.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
256.89 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.48%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.02
Longs trades:
485 (55.24%)
Courts trades:
393 (44.76%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
1.52 USD
Bénéfice moyen:
3.17 USD
Perte moyenne:
-6.91 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-222.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-222.44 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.43%
Prévision annuelle:
41.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
222.44 USD (2.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.00% (222.44 USD)
Par fonds propres:
9.31% (960.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 261
EURJPY 260
GBPNZD 136
AUDCAD 63
EURUSD 58
USDSGD 54
AUDUSD 34
EURCHF 7
CADCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 162
EURJPY 151
GBPNZD 256
AUDCAD 117
EURUSD 280
USDSGD 139
AUDUSD 179
EURCHF 36
CADCHF 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 1.8K
EURJPY 15K
GBPNZD 10K
AUDCAD 6.5K
EURUSD 14K
USDSGD 8K
AUDUSD 11K
EURCHF 2.4K
CADCHF 2.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +197.81 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +40.52 USD
Perte consécutive maximale: -222.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobal-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 8
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 8
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.13 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.14 × 14
ICMarkets-Live16
0.15 × 111
ICMarkets-Live08
0.17 × 6
ICMarkets-Live02
0.17 × 6
EGlobal-Cent4
0.24 × 72
ICMarkets-Live04
0.25 × 4
Pepperstone-04
0.29 × 14
XMUK-Real 17
0.32 × 56
Pepperstone-Edge05
0.33 × 342
ICMarkets-Live06
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live16
0.41 × 59
ICMarketsSC-Live08
0.42 × 142
ICMarkets-Live03
0.42 × 172
Pepperstone-Edge07
0.44 × 16
TickmillUK-Live03
0.45 × 11
133 plus...
Aucun avis
2025.08.28 15:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.20 06:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 05:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 15:39
Share of trading days is too low
2025.06.19 15:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 14:39
Share of trading days is too low
2025.06.19 14:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 13:39
Share of trading days is too low
2025.06.19 13:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 12:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 12:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 12:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.19 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 12:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
