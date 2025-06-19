- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
908
Kârla kapanan işlemler:
767 (84.47%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (15.53%)
En iyi işlem:
197.61 USD
En kötü işlem:
-53.55 USD
Brüt kâr:
2 425.19 USD (178 493 pips)
Brüt zarar:
-1 006.36 USD (100 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (62.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.61 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.37
Alış işlemleri:
514 (56.61%)
Satış işlemleri:
394 (43.39%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-135.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.09 USD (4)
Aylık büyüme:
3.36%
Yıllık tahmin:
40.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
169.43 USD (1.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.60% (169.09 USD)
Varlığa göre:
20.88% (1 534.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|269
|EURJPY
|260
|GBPNZD
|141
|AUDCAD
|63
|EURUSD
|58
|AUDUSD
|56
|AUDCHF
|30
|AUDNZD
|22
|EURCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|165
|EURJPY
|151
|GBPNZD
|271
|AUDCAD
|118
|EURUSD
|279
|AUDUSD
|260
|AUDCHF
|88
|AUDNZD
|42
|EURCHF
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|2K
|EURJPY
|14K
|GBPNZD
|12K
|AUDCAD
|6.6K
|EURUSD
|14K
|AUDUSD
|15K
|AUDCHF
|6.3K
|AUDNZD
|7K
|EURCHF
|3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +197.61 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +62.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.09 × 11
|
ICMarkets-Live12
|0.11 × 9
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live16
|0.14 × 118
|
ICMarkets-Live08
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.20 × 5
|
Pepperstone-04
|0.29 × 14
|
EGlobal-Cent4
|0.32 × 73
|
XMUK-Real 17
|0.32 × 56
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 342
|
ICMarkets-Live06
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 142
|
ICMarkets-Live03
|0.42 × 180
|
TickmillUK-Live03
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.43 × 60
|
ICMarkets-Live09
|0.48 × 29
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
15
100%
908
84%
100%
2.40
1.56
USD
USD
21%
1:500