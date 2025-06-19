SinyallerBölümler
Yui Ming Wan

JC_22 RLKS_8YR_1M_2M M4U728

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
908
Kârla kapanan işlemler:
767 (84.47%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (15.53%)
En iyi işlem:
197.61 USD
En kötü işlem:
-53.55 USD
Brüt kâr:
2 425.19 USD (178 493 pips)
Brüt zarar:
-1 006.36 USD (100 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (62.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.61 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.37
Alış işlemleri:
514 (56.61%)
Satış işlemleri:
394 (43.39%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-135.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.09 USD (4)
Aylık büyüme:
3.36%
Yıllık tahmin:
40.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
169.43 USD (1.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.60% (169.09 USD)
Varlığa göre:
20.88% (1 534.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 269
EURJPY 260
GBPNZD 141
AUDCAD 63
EURUSD 58
AUDUSD 56
AUDCHF 30
AUDNZD 22
EURCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 165
EURJPY 151
GBPNZD 271
AUDCAD 118
EURUSD 279
AUDUSD 260
AUDCHF 88
AUDNZD 42
EURCHF 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 2K
EURJPY 14K
GBPNZD 12K
AUDCAD 6.6K
EURUSD 14K
AUDUSD 15K
AUDCHF 6.3K
AUDNZD 7K
EURCHF 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +197.61 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +62.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 8
TitanFX-06
0.00 × 2
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.09 × 11
ICMarkets-Live12
0.11 × 9
EGlobalTrade-Classic3
0.14 × 14
ICMarkets-Live16
0.14 × 118
ICMarkets-Live08
0.17 × 6
ICMarkets-Live02
0.17 × 6
ICMarkets-Live04
0.20 × 5
Pepperstone-04
0.29 × 14
EGlobal-Cent4
0.32 × 73
XMUK-Real 17
0.32 × 56
Pepperstone-Edge05
0.33 × 342
ICMarkets-Live06
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.42 × 142
ICMarkets-Live03
0.42 × 180
TickmillUK-Live03
0.43 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.43 × 60
ICMarkets-Live09
0.48 × 29
134 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.28 06:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 22:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.19 09:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 05:10
Share of trading days is too low
2025.06.19 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 04:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 04:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 04:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.19 04:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
