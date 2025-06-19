SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JC_22 RLKS_8YR_1M_2M M4U728
Yui Ming Wan

JC_22 RLKS_8YR_1M_2M M4U728

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
908
Bénéfice trades:
767 (84.47%)
Perte trades:
141 (15.53%)
Meilleure transaction:
197.61 USD
Pire transaction:
-53.55 USD
Bénéfice brut:
2 425.19 USD (178 493 pips)
Perte brute:
-1 006.36 USD (100 047 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (62.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
197.61 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.78%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
8.37
Longs trades:
514 (56.61%)
Courts trades:
394 (43.39%)
Facteur de profit:
2.41
Rendement attendu:
1.56 USD
Bénéfice moyen:
3.16 USD
Perte moyenne:
-7.14 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-135.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-169.09 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.69%
Prévision annuelle:
44.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
169.43 USD (1.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.60% (169.09 USD)
Par fonds propres:
20.76% (1 524.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 269
EURJPY 260
GBPNZD 141
AUDCAD 63
EURUSD 58
AUDUSD 56
AUDCHF 30
AUDNZD 22
EURCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 165
EURJPY 151
GBPNZD 271
AUDCAD 118
EURUSD 279
AUDUSD 260
AUDCHF 88
AUDNZD 42
EURCHF 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 2K
EURJPY 14K
GBPNZD 12K
AUDCAD 6.6K
EURUSD 14K
AUDUSD 15K
AUDCHF 6.3K
AUDNZD 7K
EURCHF 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +197.61 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +62.16 USD
Perte consécutive maximale: -135.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobal-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live19
0.00 × 8
TitanFX-06
0.00 × 2
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.09 × 11
ICMarkets-Live12
0.11 × 9
EGlobalTrade-Classic3
0.14 × 14
ICMarkets-Live16
0.14 × 118
ICMarkets-Live08
0.17 × 6
ICMarkets-Live02
0.17 × 6
ICMarkets-Live04
0.20 × 5
Pepperstone-04
0.29 × 14
EGlobal-Cent4
0.32 × 73
XMUK-Real 17
0.32 × 56
Pepperstone-Edge05
0.33 × 342
ICMarkets-Live06
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.42 × 142
ICMarkets-Live03
0.42 × 180
TickmillUK-Live03
0.43 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.43 × 60
ICMarkets-Live09
0.48 × 29
134 plus...
Aucun avis
2025.08.28 06:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 22:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.19 09:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 05:10
Share of trading days is too low
2025.06.19 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 04:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 04:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 04:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.19 04:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.