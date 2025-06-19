- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
908
Profit Trade:
767 (84.47%)
Loss Trade:
141 (15.53%)
Best Trade:
197.61 USD
Worst Trade:
-53.55 USD
Profitto lordo:
2 425.19 USD (178 493 pips)
Perdita lorda:
-1 006.36 USD (100 047 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (62.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.61 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.78%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.37
Long Trade:
514 (56.61%)
Short Trade:
394 (43.39%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
3.16 USD
Perdita media:
-7.14 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-135.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-169.09 USD (4)
Crescita mensile:
3.45%
Previsione annuale:
44.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
169.43 USD (1.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.60% (169.09 USD)
Per equità:
20.88% (1 534.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|269
|EURJPY
|260
|GBPNZD
|141
|AUDCAD
|63
|EURUSD
|58
|AUDUSD
|56
|AUDCHF
|30
|AUDNZD
|22
|EURCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|165
|EURJPY
|151
|GBPNZD
|271
|AUDCAD
|118
|EURUSD
|279
|AUDUSD
|260
|AUDCHF
|88
|AUDNZD
|42
|EURCHF
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|2K
|EURJPY
|14K
|GBPNZD
|12K
|AUDCAD
|6.6K
|EURUSD
|14K
|AUDUSD
|15K
|AUDCHF
|6.3K
|AUDNZD
|7K
|EURCHF
|3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +197.61 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +62.16 USD
Massima perdita consecutiva: -135.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.09 × 11
|
ICMarkets-Live12
|0.11 × 9
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live16
|0.14 × 118
|
ICMarkets-Live08
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.20 × 5
|
Pepperstone-04
|0.29 × 14
|
EGlobal-Cent4
|0.32 × 73
|
XMUK-Real 17
|0.32 × 56
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 342
|
ICMarkets-Live06
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 142
|
ICMarkets-Live03
|0.42 × 180
|
TickmillUK-Live03
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.43 × 60
|
ICMarkets-Live09
|0.48 × 29
