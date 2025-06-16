SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pamm acount
Suresh Patil

Pamm acount

Suresh Patil
0 inceleme
Güvenilirlik
91 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 83%
Axi-US07-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 763
Kârla kapanan işlemler:
1 675 (60.62%)
Zararla kapanan işlemler:
1 088 (39.38%)
En iyi işlem:
20 571.59 USD
En kötü işlem:
-26 962.68 USD
Brüt kâr:
1 135 844.14 USD (2 133 308 pips)
Brüt zarar:
-983 986.01 USD (1 728 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
139 (32 386.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36 307.06 USD (51)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
1 748 (63.26%)
Satış işlemleri:
1 015 (36.74%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
54.96 USD
Ortalama kâr:
678.12 USD
Ortalama zarar:
-904.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-26 298.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38 655.74 USD (19)
Aylık büyüme:
-0.50%
Yıllık tahmin:
-6.10%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88 063.71 USD
Maksimum:
180 479.25 USD (52.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.55% (168 118.84 USD)
Varlığa göre:
12.36% (87 525.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1590
WTI.fs 214
XAGUSD 166
GBPJPY 146
USDJPY 86
EURUSD 82
NAS100.fs 40
AUDUSD 39
CHFJPY 35
GBPCAD 29
GBPUSD 29
CADJPY 28
NZDJPY 26
AUDJPY 22
EURJPY 19
USDCAD 17
AUDNZD 16
NZDUSD 15
EURCAD 15
USDCHF 13
EURNZD 13
AUDCHF 11
NZDCHF 11
EURAUD 11
NZDCAD 9
EURGBP 9
GBPAUD 8
GBPNZD 8
UNI-USD 8
GBPCHF 7
CADCHF 6
HSI.fs 4
AMD+ 4
EURCHF 3
JPN225 3
AUDCAD 3
Meta+ 3
US2000 2
MKR-USD 2
Palantir+ 2
AVAX-USD 2
S&P.fs 1
DAX40.fs 1
SOL-USD 1
XLMUSD 1
DOTUSD 1
Spotify+ 1
Shopify+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 136K
WTI.fs 18K
XAGUSD -7.7K
GBPJPY -19K
USDJPY 10K
EURUSD 27K
NAS100.fs 5.4K
AUDUSD -41K
CHFJPY -25K
GBPCAD 10K
GBPUSD 8.5K
CADJPY -19K
NZDJPY 69K
AUDJPY -14K
EURJPY 5.5K
USDCAD 6.7K
AUDNZD -5.7K
NZDUSD -22K
EURCAD -3.3K
USDCHF 13K
EURNZD -2.6K
AUDCHF -18K
NZDCHF 3K
EURAUD -5K
NZDCAD -3.2K
EURGBP -9.1K
GBPAUD 5.3K
GBPNZD -2K
UNI-USD 786
GBPCHF -5.1K
CADCHF 4K
HSI.fs 2.7K
AMD+ 105
EURCHF 11K
JPN225 2.1K
AUDCAD 2.7K
Meta+ 1.5K
US2000 -155
MKR-USD 46
Palantir+ 150
AVAX-USD 5.4K
S&P.fs -172
DAX40.fs -14
SOL-USD 766
XLMUSD 136
DOTUSD 0
Spotify+ 3.3K
Shopify+ 946
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 67K
WTI.fs 6.2K
XAGUSD 26K
GBPJPY -33K
USDJPY 3.2K
EURUSD 20K
NAS100.fs -4.6K
AUDUSD -14K
CHFJPY -4.5K
GBPCAD 1K
GBPUSD 6.9K
CADJPY 1.5K
NZDJPY 14K
AUDJPY -2.1K
EURJPY -881
USDCAD 3.3K
AUDNZD -839
NZDUSD -4.3K
EURCAD -443
USDCHF 2.5K
EURNZD -3.2K
AUDCHF -6.8K
NZDCHF 839
EURAUD -681
NZDCAD -338
EURGBP -1.6K
GBPAUD 1.9K
GBPNZD -1.2K
UNI-USD -7K
GBPCHF -451
CADCHF 1.4K
HSI.fs 1.3K
AMD+ 186
EURCHF 931
JPN225 293K
AUDCAD 1.3K
Meta+ 4.6K
US2000 -713
MKR-USD 2.1K
Palantir+ 283
AVAX-USD 15K
S&P.fs -2.3K
DAX40.fs -50
SOL-USD 8.1K
XLMUSD 2.9K
DOTUSD -14
Spotify+ 6.6K
Shopify+ 637
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20 571.59 USD
En kötü işlem: -26 963 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +32 386.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -26 298.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK
0.07 × 139
Exness-Real7
0.60 × 230
RoboForex-ECN
0.82 × 371
RoboForex-ECN-2
0.92 × 369
Axi-US07-Live
1.19 × 58
Axi-US06-Live
2.88 × 605
ICMarketsSC-Live27
3.13 × 16
Axi-US09-Live
5.67 × 6
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.57 × 119
İnceleme yok
2025.06.16 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 3.02% of days out of 529 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.