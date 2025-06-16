SegnaliSezioni
Suresh Patil

Pamm acount

Suresh Patil
0 recensioni
Affidabilità
91 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 83%
Axi-US07-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 763
Profit Trade:
1 675 (60.62%)
Loss Trade:
1 088 (39.38%)
Best Trade:
20 571.59 USD
Worst Trade:
-26 962.68 USD
Profitto lordo:
1 135 844.14 USD (2 133 308 pips)
Perdita lorda:
-983 986.01 USD (1 728 665 pips)
Vincite massime consecutive:
139 (32 386.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36 307.06 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.41%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
1 748 (63.26%)
Short Trade:
1 015 (36.74%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
54.96 USD
Profitto medio:
678.12 USD
Perdita media:
-904.40 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-26 298.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38 655.74 USD (19)
Crescita mensile:
0.10%
Previsione annuale:
1.21%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88 063.71 USD
Massimale:
180 479.25 USD (52.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.55% (168 118.84 USD)
Per equità:
12.36% (87 525.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1590
WTI.fs 214
XAGUSD 166
GBPJPY 146
USDJPY 86
EURUSD 82
NAS100.fs 40
AUDUSD 39
CHFJPY 35
GBPCAD 29
GBPUSD 29
CADJPY 28
NZDJPY 26
AUDJPY 22
EURJPY 19
USDCAD 17
AUDNZD 16
NZDUSD 15
EURCAD 15
USDCHF 13
EURNZD 13
AUDCHF 11
NZDCHF 11
EURAUD 11
NZDCAD 9
EURGBP 9
GBPAUD 8
GBPNZD 8
UNI-USD 8
GBPCHF 7
CADCHF 6
HSI.fs 4
AMD+ 4
EURCHF 3
JPN225 3
AUDCAD 3
Meta+ 3
US2000 2
MKR-USD 2
Palantir+ 2
AVAX-USD 2
S&P.fs 1
DAX40.fs 1
SOL-USD 1
XLMUSD 1
DOTUSD 1
Spotify+ 1
Shopify+ 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 136K
WTI.fs 18K
XAGUSD -7.7K
GBPJPY -19K
USDJPY 10K
EURUSD 27K
NAS100.fs 5.4K
AUDUSD -41K
CHFJPY -25K
GBPCAD 10K
GBPUSD 8.5K
CADJPY -19K
NZDJPY 69K
AUDJPY -14K
EURJPY 5.5K
USDCAD 6.7K
AUDNZD -5.7K
NZDUSD -22K
EURCAD -3.3K
USDCHF 13K
EURNZD -2.6K
AUDCHF -18K
NZDCHF 3K
EURAUD -5K
NZDCAD -3.2K
EURGBP -9.1K
GBPAUD 5.3K
GBPNZD -2K
UNI-USD 786
GBPCHF -5.1K
CADCHF 4K
HSI.fs 2.7K
AMD+ 105
EURCHF 11K
JPN225 2.1K
AUDCAD 2.7K
Meta+ 1.5K
US2000 -155
MKR-USD 46
Palantir+ 150
AVAX-USD 5.4K
S&P.fs -172
DAX40.fs -14
SOL-USD 766
XLMUSD 136
DOTUSD 0
Spotify+ 3.3K
Shopify+ 946
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 67K
WTI.fs 6.2K
XAGUSD 26K
GBPJPY -33K
USDJPY 3.2K
EURUSD 20K
NAS100.fs -4.6K
AUDUSD -14K
CHFJPY -4.5K
GBPCAD 1K
GBPUSD 6.9K
CADJPY 1.5K
NZDJPY 14K
AUDJPY -2.1K
EURJPY -881
USDCAD 3.3K
AUDNZD -839
NZDUSD -4.3K
EURCAD -443
USDCHF 2.5K
EURNZD -3.2K
AUDCHF -6.8K
NZDCHF 839
EURAUD -681
NZDCAD -338
EURGBP -1.6K
GBPAUD 1.9K
GBPNZD -1.2K
UNI-USD -7K
GBPCHF -451
CADCHF 1.4K
HSI.fs 1.3K
AMD+ 186
EURCHF 931
JPN225 293K
AUDCAD 1.3K
Meta+ 4.6K
US2000 -713
MKR-USD 2.1K
Palantir+ 283
AVAX-USD 15K
S&P.fs -2.3K
DAX40.fs -50
SOL-USD 8.1K
XLMUSD 2.9K
DOTUSD -14
Spotify+ 6.6K
Shopify+ 637
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20 571.59 USD
Worst Trade: -26 963 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +32 386.27 USD
Massima perdita consecutiva: -26 298.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Valutrades-Real-HK
0.07 × 139
Exness-Real7
0.60 × 230
RoboForex-ECN
0.82 × 371
RoboForex-ECN-2
0.92 × 369
Axi-US07-Live
1.19 × 58
Axi-US06-Live
2.88 × 605
ICMarketsSC-Live27
3.13 × 16
Axi-US09-Live
5.67 × 6
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.57 × 119
Non ci sono recensioni
2025.06.16 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 3.02% of days out of 529 days of the signal's entire lifetime.
