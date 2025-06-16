- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 763
Profit Trade:
1 675 (60.62%)
Loss Trade:
1 088 (39.38%)
Best Trade:
20 571.59 USD
Worst Trade:
-26 962.68 USD
Profitto lordo:
1 135 844.14 USD (2 133 308 pips)
Perdita lorda:
-983 986.01 USD (1 728 665 pips)
Vincite massime consecutive:
139 (32 386.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36 307.06 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.41%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
1 748 (63.26%)
Short Trade:
1 015 (36.74%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
54.96 USD
Profitto medio:
678.12 USD
Perdita media:
-904.40 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-26 298.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38 655.74 USD (19)
Crescita mensile:
0.10%
Previsione annuale:
1.21%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88 063.71 USD
Massimale:
180 479.25 USD (52.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.55% (168 118.84 USD)
Per equità:
12.36% (87 525.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1590
|WTI.fs
|214
|XAGUSD
|166
|GBPJPY
|146
|USDJPY
|86
|EURUSD
|82
|NAS100.fs
|40
|AUDUSD
|39
|CHFJPY
|35
|GBPCAD
|29
|GBPUSD
|29
|CADJPY
|28
|NZDJPY
|26
|AUDJPY
|22
|EURJPY
|19
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|16
|NZDUSD
|15
|EURCAD
|15
|USDCHF
|13
|EURNZD
|13
|AUDCHF
|11
|NZDCHF
|11
|EURAUD
|11
|NZDCAD
|9
|EURGBP
|9
|GBPAUD
|8
|GBPNZD
|8
|UNI-USD
|8
|GBPCHF
|7
|CADCHF
|6
|HSI.fs
|4
|AMD+
|4
|EURCHF
|3
|JPN225
|3
|AUDCAD
|3
|Meta+
|3
|US2000
|2
|MKR-USD
|2
|Palantir+
|2
|AVAX-USD
|2
|S&P.fs
|1
|DAX40.fs
|1
|SOL-USD
|1
|XLMUSD
|1
|DOTUSD
|1
|Spotify+
|1
|Shopify+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|136K
|WTI.fs
|18K
|XAGUSD
|-7.7K
|GBPJPY
|-19K
|USDJPY
|10K
|EURUSD
|27K
|NAS100.fs
|5.4K
|AUDUSD
|-41K
|CHFJPY
|-25K
|GBPCAD
|10K
|GBPUSD
|8.5K
|CADJPY
|-19K
|NZDJPY
|69K
|AUDJPY
|-14K
|EURJPY
|5.5K
|USDCAD
|6.7K
|AUDNZD
|-5.7K
|NZDUSD
|-22K
|EURCAD
|-3.3K
|USDCHF
|13K
|EURNZD
|-2.6K
|AUDCHF
|-18K
|NZDCHF
|3K
|EURAUD
|-5K
|NZDCAD
|-3.2K
|EURGBP
|-9.1K
|GBPAUD
|5.3K
|GBPNZD
|-2K
|UNI-USD
|786
|GBPCHF
|-5.1K
|CADCHF
|4K
|HSI.fs
|2.7K
|AMD+
|105
|EURCHF
|11K
|JPN225
|2.1K
|AUDCAD
|2.7K
|Meta+
|1.5K
|US2000
|-155
|MKR-USD
|46
|Palantir+
|150
|AVAX-USD
|5.4K
|S&P.fs
|-172
|DAX40.fs
|-14
|SOL-USD
|766
|XLMUSD
|136
|DOTUSD
|0
|Spotify+
|3.3K
|Shopify+
|946
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|67K
|WTI.fs
|6.2K
|XAGUSD
|26K
|GBPJPY
|-33K
|USDJPY
|3.2K
|EURUSD
|20K
|NAS100.fs
|-4.6K
|AUDUSD
|-14K
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPCAD
|1K
|GBPUSD
|6.9K
|CADJPY
|1.5K
|NZDJPY
|14K
|AUDJPY
|-2.1K
|EURJPY
|-881
|USDCAD
|3.3K
|AUDNZD
|-839
|NZDUSD
|-4.3K
|EURCAD
|-443
|USDCHF
|2.5K
|EURNZD
|-3.2K
|AUDCHF
|-6.8K
|NZDCHF
|839
|EURAUD
|-681
|NZDCAD
|-338
|EURGBP
|-1.6K
|GBPAUD
|1.9K
|GBPNZD
|-1.2K
|UNI-USD
|-7K
|GBPCHF
|-451
|CADCHF
|1.4K
|HSI.fs
|1.3K
|AMD+
|186
|EURCHF
|931
|JPN225
|293K
|AUDCAD
|1.3K
|Meta+
|4.6K
|US2000
|-713
|MKR-USD
|2.1K
|Palantir+
|283
|AVAX-USD
|15K
|S&P.fs
|-2.3K
|DAX40.fs
|-50
|SOL-USD
|8.1K
|XLMUSD
|2.9K
|DOTUSD
|-14
|Spotify+
|6.6K
|Shopify+
|637
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20 571.59 USD
Worst Trade: -26 963 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +32 386.27 USD
Massima perdita consecutiva: -26 298.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.07 × 139
|
Exness-Real7
|0.60 × 230
|
RoboForex-ECN
|0.82 × 371
|
RoboForex-ECN-2
|0.92 × 369
|
Axi-US07-Live
|1.19 × 58
|
Axi-US06-Live
|2.88 × 605
|
ICMarketsSC-Live27
|3.13 × 16
|
Axi-US09-Live
|5.67 × 6
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|7.57 × 119
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
83%
0
0
USD
USD
1.1M
USD
USD
91
62%
2 763
60%
100%
1.15
54.96
USD
USD
38%
1:500