Suresh Patil

Pamm acount

Suresh Patil
0 avis
Fiabilité
90 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 84%
Axi-US07-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 761
Bénéfice trades:
1 675 (60.66%)
Perte trades:
1 086 (39.33%)
Meilleure transaction:
20 571.59 USD
Pire transaction:
-26 962.68 USD
Bénéfice brut:
1 135 844.14 USD (2 133 308 pips)
Perte brute:
-976 402.01 USD (1 721 081 pips)
Gains consécutifs maximales:
139 (32 386.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36 307.06 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.41%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
1 748 (63.31%)
Courts trades:
1 013 (36.69%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
57.75 USD
Bénéfice moyen:
678.12 USD
Perte moyenne:
-899.08 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-26 298.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-38 655.74 USD (19)
Croissance mensuelle:
1.65%
Prévision annuelle:
20.04%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88 063.71 USD
Maximal:
180 479.25 USD (52.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.55% (168 118.84 USD)
Par fonds propres:
12.36% (87 525.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1588
WTI.fs 214
XAGUSD 166
GBPJPY 146
USDJPY 86
EURUSD 82
NAS100.fs 40
AUDUSD 39
CHFJPY 35
GBPCAD 29
GBPUSD 29
CADJPY 28
NZDJPY 26
AUDJPY 22
EURJPY 19
USDCAD 17
AUDNZD 16
NZDUSD 15
EURCAD 15
USDCHF 13
EURNZD 13
AUDCHF 11
NZDCHF 11
EURAUD 11
NZDCAD 9
EURGBP 9
GBPAUD 8
GBPNZD 8
UNI-USD 8
GBPCHF 7
CADCHF 6
HSI.fs 4
AMD+ 4
EURCHF 3
JPN225 3
AUDCAD 3
Meta+ 3
US2000 2
MKR-USD 2
Palantir+ 2
AVAX-USD 2
S&P.fs 1
DAX40.fs 1
SOL-USD 1
XLMUSD 1
DOTUSD 1
Spotify+ 1
Shopify+ 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 143K
WTI.fs 18K
XAGUSD -7.7K
GBPJPY -19K
USDJPY 10K
EURUSD 27K
NAS100.fs 5.4K
AUDUSD -41K
CHFJPY -25K
GBPCAD 10K
GBPUSD 8.5K
CADJPY -19K
NZDJPY 69K
AUDJPY -14K
EURJPY 5.5K
USDCAD 6.7K
AUDNZD -5.7K
NZDUSD -22K
EURCAD -3.3K
USDCHF 13K
EURNZD -2.6K
AUDCHF -18K
NZDCHF 3K
EURAUD -5K
NZDCAD -3.2K
EURGBP -9.1K
GBPAUD 5.3K
GBPNZD -2K
UNI-USD 786
GBPCHF -5.1K
CADCHF 4K
HSI.fs 2.7K
AMD+ 105
EURCHF 11K
JPN225 2.1K
AUDCAD 2.7K
Meta+ 1.5K
US2000 -155
MKR-USD 46
Palantir+ 150
AVAX-USD 5.4K
S&P.fs -172
DAX40.fs -14
SOL-USD 766
XLMUSD 136
DOTUSD 0
Spotify+ 3.3K
Shopify+ 946
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 75K
WTI.fs 6.2K
XAGUSD 26K
GBPJPY -33K
USDJPY 3.2K
EURUSD 20K
NAS100.fs -4.6K
AUDUSD -14K
CHFJPY -4.5K
GBPCAD 1K
GBPUSD 6.9K
CADJPY 1.5K
NZDJPY 14K
AUDJPY -2.1K
EURJPY -881
USDCAD 3.3K
AUDNZD -839
NZDUSD -4.3K
EURCAD -443
USDCHF 2.5K
EURNZD -3.2K
AUDCHF -6.8K
NZDCHF 839
EURAUD -681
NZDCAD -338
EURGBP -1.6K
GBPAUD 1.9K
GBPNZD -1.2K
UNI-USD -7K
GBPCHF -451
CADCHF 1.4K
HSI.fs 1.3K
AMD+ 186
EURCHF 931
JPN225 293K
AUDCAD 1.3K
Meta+ 4.6K
US2000 -713
MKR-USD 2.1K
Palantir+ 283
AVAX-USD 15K
S&P.fs -2.3K
DAX40.fs -50
SOL-USD 8.1K
XLMUSD 2.9K
DOTUSD -14
Spotify+ 6.6K
Shopify+ 637
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20 571.59 USD
Pire transaction: -26 963 USD
Gains consécutifs maximales: 51
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +32 386.27 USD
Perte consécutive maximale: -26 298.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US07-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Valutrades-Real-HK
0.07 × 139
Exness-Real7
0.60 × 230
RoboForex-ECN
0.82 × 371
RoboForex-ECN-2
0.92 × 369
Axi-US07-Live
1.19 × 58
Axi-US06-Live
2.88 × 605
ICMarketsSC-Live27
3.13 × 16
Axi-US09-Live
5.67 × 6
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.58 × 119
Aucun avis
2025.06.16 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 3.02% of days out of 529 days of the signal's entire lifetime.
