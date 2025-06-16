- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 761
Bénéfice trades:
1 675 (60.66%)
Perte trades:
1 086 (39.33%)
Meilleure transaction:
20 571.59 USD
Pire transaction:
-26 962.68 USD
Bénéfice brut:
1 135 844.14 USD (2 133 308 pips)
Perte brute:
-976 402.01 USD (1 721 081 pips)
Gains consécutifs maximales:
139 (32 386.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36 307.06 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.41%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
1 748 (63.31%)
Courts trades:
1 013 (36.69%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
57.75 USD
Bénéfice moyen:
678.12 USD
Perte moyenne:
-899.08 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-26 298.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-38 655.74 USD (19)
Croissance mensuelle:
1.65%
Prévision annuelle:
20.04%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88 063.71 USD
Maximal:
180 479.25 USD (52.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.55% (168 118.84 USD)
Par fonds propres:
12.36% (87 525.32 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1588
|WTI.fs
|214
|XAGUSD
|166
|GBPJPY
|146
|USDJPY
|86
|EURUSD
|82
|NAS100.fs
|40
|AUDUSD
|39
|CHFJPY
|35
|GBPCAD
|29
|GBPUSD
|29
|CADJPY
|28
|NZDJPY
|26
|AUDJPY
|22
|EURJPY
|19
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|16
|NZDUSD
|15
|EURCAD
|15
|USDCHF
|13
|EURNZD
|13
|AUDCHF
|11
|NZDCHF
|11
|EURAUD
|11
|NZDCAD
|9
|EURGBP
|9
|GBPAUD
|8
|GBPNZD
|8
|UNI-USD
|8
|GBPCHF
|7
|CADCHF
|6
|HSI.fs
|4
|AMD+
|4
|EURCHF
|3
|JPN225
|3
|AUDCAD
|3
|Meta+
|3
|US2000
|2
|MKR-USD
|2
|Palantir+
|2
|AVAX-USD
|2
|S&P.fs
|1
|DAX40.fs
|1
|SOL-USD
|1
|XLMUSD
|1
|DOTUSD
|1
|Spotify+
|1
|Shopify+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|143K
|WTI.fs
|18K
|XAGUSD
|-7.7K
|GBPJPY
|-19K
|USDJPY
|10K
|EURUSD
|27K
|NAS100.fs
|5.4K
|AUDUSD
|-41K
|CHFJPY
|-25K
|GBPCAD
|10K
|GBPUSD
|8.5K
|CADJPY
|-19K
|NZDJPY
|69K
|AUDJPY
|-14K
|EURJPY
|5.5K
|USDCAD
|6.7K
|AUDNZD
|-5.7K
|NZDUSD
|-22K
|EURCAD
|-3.3K
|USDCHF
|13K
|EURNZD
|-2.6K
|AUDCHF
|-18K
|NZDCHF
|3K
|EURAUD
|-5K
|NZDCAD
|-3.2K
|EURGBP
|-9.1K
|GBPAUD
|5.3K
|GBPNZD
|-2K
|UNI-USD
|786
|GBPCHF
|-5.1K
|CADCHF
|4K
|HSI.fs
|2.7K
|AMD+
|105
|EURCHF
|11K
|JPN225
|2.1K
|AUDCAD
|2.7K
|Meta+
|1.5K
|US2000
|-155
|MKR-USD
|46
|Palantir+
|150
|AVAX-USD
|5.4K
|S&P.fs
|-172
|DAX40.fs
|-14
|SOL-USD
|766
|XLMUSD
|136
|DOTUSD
|0
|Spotify+
|3.3K
|Shopify+
|946
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|75K
|WTI.fs
|6.2K
|XAGUSD
|26K
|GBPJPY
|-33K
|USDJPY
|3.2K
|EURUSD
|20K
|NAS100.fs
|-4.6K
|AUDUSD
|-14K
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPCAD
|1K
|GBPUSD
|6.9K
|CADJPY
|1.5K
|NZDJPY
|14K
|AUDJPY
|-2.1K
|EURJPY
|-881
|USDCAD
|3.3K
|AUDNZD
|-839
|NZDUSD
|-4.3K
|EURCAD
|-443
|USDCHF
|2.5K
|EURNZD
|-3.2K
|AUDCHF
|-6.8K
|NZDCHF
|839
|EURAUD
|-681
|NZDCAD
|-338
|EURGBP
|-1.6K
|GBPAUD
|1.9K
|GBPNZD
|-1.2K
|UNI-USD
|-7K
|GBPCHF
|-451
|CADCHF
|1.4K
|HSI.fs
|1.3K
|AMD+
|186
|EURCHF
|931
|JPN225
|293K
|AUDCAD
|1.3K
|Meta+
|4.6K
|US2000
|-713
|MKR-USD
|2.1K
|Palantir+
|283
|AVAX-USD
|15K
|S&P.fs
|-2.3K
|DAX40.fs
|-50
|SOL-USD
|8.1K
|XLMUSD
|2.9K
|DOTUSD
|-14
|Spotify+
|6.6K
|Shopify+
|637
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +20 571.59 USD
Pire transaction: -26 963 USD
Gains consécutifs maximales: 51
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +32 386.27 USD
Perte consécutive maximale: -26 298.58 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US07-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Valutrades-Real-HK
|0.07 × 139
|
Exness-Real7
|0.60 × 230
|
RoboForex-ECN
|0.82 × 371
|
RoboForex-ECN-2
|0.92 × 369
|
Axi-US07-Live
|1.19 × 58
|
Axi-US06-Live
|2.88 × 605
|
ICMarketsSC-Live27
|3.13 × 16
|
Axi-US09-Live
|5.67 × 6
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|7.58 × 119
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
84%
0
0
USD
USD
1.1M
USD
USD
90
62%
2 761
60%
100%
1.16
57.75
USD
USD
38%
1:500