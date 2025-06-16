- Büyüme
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
68 (34.87%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (65.13%)
En iyi işlem:
416.51 USD
En kötü işlem:
-405.32 USD
Brüt kâr:
5 397.60 USD (3 611 718 pips)
Brüt zarar:
-9 020.41 USD (2 591 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (71.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 053.75 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
45.92%
Maks. mevduat yükü:
6.31%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
128 (65.64%)
Satış işlemleri:
67 (34.36%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-18.58 USD
Ortalama kâr:
79.38 USD
Ortalama zarar:
-71.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-198.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-739.71 USD (8)
Aylık büyüme:
-0.40%
Yıllık tahmin:
-4.87%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 738.89 USD
Maksimum:
3 738.89 USD (14.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.77% (3 738.89 USD)
Varlığa göre:
1.58% (150.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|EURUSD
|45
|YM
|14
|XAGUSD
|10
|USDCAD
|8
|USDJPY
|7
|BTCUSD
|7
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|6
|ETHUSD
|5
|NZDUSD
|5
|EURGBP
|5
|GBPUSD
|4
|NQ
|4
|AUDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|EURCHF
|2
|#AMZN
|2
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|SPX
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-856
|EURUSD
|-31
|YM
|-188
|XAGUSD
|22
|USDCAD
|-128
|USDJPY
|-416
|BTCUSD
|-853
|AUDUSD
|-249
|USDCHF
|-200
|ETHUSD
|127
|NZDUSD
|250
|EURGBP
|-214
|GBPUSD
|-41
|NQ
|-209
|AUDJPY
|-58
|CHFJPY
|-204
|EURCHF
|-157
|#AMZN
|-29
|CADJPY
|-95
|GBPCHF
|8
|SPX
|-141
|AUDCHF
|-10
|EURCAD
|50
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|64K
|EURUSD
|6.5K
|YM
|-4.2K
|XAGUSD
|2.1K
|USDCAD
|-3.8K
|USDJPY
|-5.5K
|BTCUSD
|1.1M
|AUDUSD
|-2.7K
|USDCHF
|-884
|ETHUSD
|-149K
|NZDUSD
|3.6K
|EURGBP
|-832
|GBPUSD
|-193
|NQ
|-3.2K
|AUDJPY
|164
|CHFJPY
|-1.9K
|EURCHF
|-1.4K
|#AMZN
|5.9K
|CADJPY
|-1.1K
|GBPCHF
|98
|SPX
|-115
|AUDCHF
|-73
|EURCAD
|1.5K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +416.51 USD
En kötü işlem: -405 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +71.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -198.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 3
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 1
|
T4Trade-Real14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.04 × 85
|
ICMarketsSC-Live18
|0.05 × 38
|
Exness-Real16
|0.08 × 26
|
Pepperstone-Demo02
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live08
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.18 × 60
|
Exness-Real2
|0.22 × 64
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.29 × 94
|
Axi-US02-Live
|0.37 × 520
|
FusionMarkets-Live 2
|0.40 × 25
|
Ava-Real 4
|0.50 × 4
|
FXCM-USDReal08
|0.67 × 3
|
Axi-US16-Live
|0.80 × 151
|
AxioryAsia-02Live
|0.91 × 22
|
FPMarketsLLC-Live3
|1.03 × 32
Manual Trading.
Risk-to-Reward Ratio: 1.5 minimum
Risk per trade: 0.5% to 1% of the equity
Strategy: Technical using Fib retracements, price action & pull-backs
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-18%
0
0
USD
USD
8.7K
USD
USD
248
44%
195
34%
46%
0.59
-18.58
USD
USD
19%
1:400