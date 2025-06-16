SinyallerBölümler
BiniSayangStrategy
Maximiano Bungalan Jr

BiniSayangStrategy

Maximiano Bungalan Jr
0 inceleme
248 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -18%
LiteFinanceVC-Live-08
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
68 (34.87%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (65.13%)
En iyi işlem:
416.51 USD
En kötü işlem:
-405.32 USD
Brüt kâr:
5 397.60 USD (3 611 718 pips)
Brüt zarar:
-9 020.41 USD (2 591 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (71.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 053.75 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
45.92%
Maks. mevduat yükü:
6.31%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
128 (65.64%)
Satış işlemleri:
67 (34.36%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-18.58 USD
Ortalama kâr:
79.38 USD
Ortalama zarar:
-71.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-198.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-739.71 USD (8)
Aylık büyüme:
-0.40%
Yıllık tahmin:
-4.87%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 738.89 USD
Maksimum:
3 738.89 USD (14.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.77% (3 738.89 USD)
Varlığa göre:
1.58% (150.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 54
EURUSD 45
YM 14
XAGUSD 10
USDCAD 8
USDJPY 7
BTCUSD 7
AUDUSD 7
USDCHF 6
ETHUSD 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
GBPUSD 4
NQ 4
AUDJPY 3
CHFJPY 2
EURCHF 2
#AMZN 2
CADJPY 1
GBPCHF 1
SPX 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -856
EURUSD -31
YM -188
XAGUSD 22
USDCAD -128
USDJPY -416
BTCUSD -853
AUDUSD -249
USDCHF -200
ETHUSD 127
NZDUSD 250
EURGBP -214
GBPUSD -41
NQ -209
AUDJPY -58
CHFJPY -204
EURCHF -157
#AMZN -29
CADJPY -95
GBPCHF 8
SPX -141
AUDCHF -10
EURCAD 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 64K
EURUSD 6.5K
YM -4.2K
XAGUSD 2.1K
USDCAD -3.8K
USDJPY -5.5K
BTCUSD 1.1M
AUDUSD -2.7K
USDCHF -884
ETHUSD -149K
NZDUSD 3.6K
EURGBP -832
GBPUSD -193
NQ -3.2K
AUDJPY 164
CHFJPY -1.9K
EURCHF -1.4K
#AMZN 5.9K
CADJPY -1.1K
GBPCHF 98
SPX -115
AUDCHF -73
EURCAD 1.5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +416.51 USD
En kötü işlem: -405 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +71.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -198.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 3
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 1
T4Trade-Real14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.04 × 85
ICMarketsSC-Live18
0.05 × 38
Exness-Real16
0.08 × 26
Pepperstone-Demo02
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live08
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.18 × 60
Exness-Real2
0.22 × 64
ThreeTraderLimited-Live02
0.29 × 94
Axi-US02-Live
0.37 × 520
FusionMarkets-Live 2
0.40 × 25
Ava-Real 4
0.50 × 4
FXCM-USDReal08
0.67 × 3
Axi-US16-Live
0.80 × 151
AxioryAsia-02Live
0.91 × 22
FPMarketsLLC-Live3
1.03 × 32
Manual Trading.

Risk-to-Reward Ratio: 1.5 minimum

Risk per trade: 0.5% to 1% of the equity


Strategy: Technical using Fib retracements, price action & pull-backs

İnceleme yok
2025.10.07 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 05:38
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 3.87% of days out of the 1781 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 05:38
80% of trades performed within 40 days. This comprises 2.25% of days out of the 1781 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BiniSayangStrategy
Ayda 30 USD
-18%
0
0
USD
8.7K
USD
248
44%
195
34%
46%
0.59
-18.58
USD
19%
1:400
