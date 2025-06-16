- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
195
Profit Trade:
68 (34.87%)
Loss Trade:
127 (65.13%)
Best Trade:
416.51 USD
Worst Trade:
-405.32 USD
Profitto lordo:
5 397.60 USD (3 611 718 pips)
Perdita lorda:
-9 020.41 USD (2 591 015 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (71.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 053.75 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
45.92%
Massimo carico di deposito:
6.31%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
22 giorni
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
128 (65.64%)
Short Trade:
67 (34.36%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-18.58 USD
Profitto medio:
79.38 USD
Perdita media:
-71.03 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-198.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-739.71 USD (8)
Crescita mensile:
-0.40%
Previsione annuale:
-4.87%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 738.89 USD
Massimale:
3 738.89 USD (14.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.77% (3 738.89 USD)
Per equità:
1.58% (150.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|EURUSD
|45
|YM
|14
|XAGUSD
|10
|USDCAD
|8
|USDJPY
|7
|BTCUSD
|7
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|6
|ETHUSD
|5
|NZDUSD
|5
|EURGBP
|5
|GBPUSD
|4
|NQ
|4
|AUDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|EURCHF
|2
|#AMZN
|2
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|SPX
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-856
|EURUSD
|-31
|YM
|-188
|XAGUSD
|22
|USDCAD
|-128
|USDJPY
|-416
|BTCUSD
|-853
|AUDUSD
|-249
|USDCHF
|-200
|ETHUSD
|127
|NZDUSD
|250
|EURGBP
|-214
|GBPUSD
|-41
|NQ
|-209
|AUDJPY
|-58
|CHFJPY
|-204
|EURCHF
|-157
|#AMZN
|-29
|CADJPY
|-95
|GBPCHF
|8
|SPX
|-141
|AUDCHF
|-10
|EURCAD
|50
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|64K
|EURUSD
|6.5K
|YM
|-4.2K
|XAGUSD
|2.1K
|USDCAD
|-3.8K
|USDJPY
|-5.5K
|BTCUSD
|1.1M
|AUDUSD
|-2.7K
|USDCHF
|-884
|ETHUSD
|-149K
|NZDUSD
|3.6K
|EURGBP
|-832
|GBPUSD
|-193
|NQ
|-3.2K
|AUDJPY
|164
|CHFJPY
|-1.9K
|EURCHF
|-1.4K
|#AMZN
|5.9K
|CADJPY
|-1.1K
|GBPCHF
|98
|SPX
|-115
|AUDCHF
|-73
|EURCAD
|1.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +416.51 USD
Worst Trade: -405 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +71.91 USD
Massima perdita consecutiva: -198.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 3
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 1
T4Trade-Real14
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 16
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.04 × 85
ICMarketsSC-Live18
|0.05 × 38
Exness-Real16
|0.08 × 26
Pepperstone-Demo02
|0.13 × 8
ICMarketsSC-Live08
|0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
|0.18 × 60
Exness-Real2
|0.22 × 64
ThreeTraderLimited-Live02
|0.29 × 94
Axi-US02-Live
|0.37 × 520
FusionMarkets-Live 2
|0.40 × 25
Ava-Real 4
|0.50 × 4
FXCM-USDReal08
|0.67 × 3
Axi-US16-Live
|0.80 × 151
AxioryAsia-02Live
|0.91 × 22
FPMarketsLLC-Live3
|1.03 × 32
Manual Trading.
Risk-to-Reward Ratio: 1.5 minimum
Risk per trade: 0.5% to 1% of the equity
Strategy: Technical using Fib retracements, price action & pull-backs
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-18%
0
0
USD
USD
8.7K
USD
USD
248
44%
195
34%
46%
0.59
-18.58
USD
USD
19%
1:400