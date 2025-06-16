SegnaliSezioni
Maximiano Bungalan Jr

BiniSayangStrategy

Maximiano Bungalan Jr
0 recensioni
248 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 -18%
LiteFinanceVC-Live-08
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
195
Profit Trade:
68 (34.87%)
Loss Trade:
127 (65.13%)
Best Trade:
416.51 USD
Worst Trade:
-405.32 USD
Profitto lordo:
5 397.60 USD (3 611 718 pips)
Perdita lorda:
-9 020.41 USD (2 591 015 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (71.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 053.75 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
45.92%
Massimo carico di deposito:
6.31%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
22 giorni
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
128 (65.64%)
Short Trade:
67 (34.36%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-18.58 USD
Profitto medio:
79.38 USD
Perdita media:
-71.03 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-198.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-739.71 USD (8)
Crescita mensile:
-0.40%
Previsione annuale:
-4.87%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 738.89 USD
Massimale:
3 738.89 USD (14.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.77% (3 738.89 USD)
Per equità:
1.58% (150.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 54
EURUSD 45
YM 14
XAGUSD 10
USDCAD 8
USDJPY 7
BTCUSD 7
AUDUSD 7
USDCHF 6
ETHUSD 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
GBPUSD 4
NQ 4
AUDJPY 3
CHFJPY 2
EURCHF 2
#AMZN 2
CADJPY 1
GBPCHF 1
SPX 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -856
EURUSD -31
YM -188
XAGUSD 22
USDCAD -128
USDJPY -416
BTCUSD -853
AUDUSD -249
USDCHF -200
ETHUSD 127
NZDUSD 250
EURGBP -214
GBPUSD -41
NQ -209
AUDJPY -58
CHFJPY -204
EURCHF -157
#AMZN -29
CADJPY -95
GBPCHF 8
SPX -141
AUDCHF -10
EURCAD 50
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 64K
EURUSD 6.5K
YM -4.2K
XAGUSD 2.1K
USDCAD -3.8K
USDJPY -5.5K
BTCUSD 1.1M
AUDUSD -2.7K
USDCHF -884
ETHUSD -149K
NZDUSD 3.6K
EURGBP -832
GBPUSD -193
NQ -3.2K
AUDJPY 164
CHFJPY -1.9K
EURCHF -1.4K
#AMZN 5.9K
CADJPY -1.1K
GBPCHF 98
SPX -115
AUDCHF -73
EURCAD 1.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +416.51 USD
Worst Trade: -405 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +71.91 USD
Massima perdita consecutiva: -198.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 3
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 1
T4Trade-Real14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.04 × 85
ICMarketsSC-Live18
0.05 × 38
Exness-Real16
0.08 × 26
Pepperstone-Demo02
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live08
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.18 × 60
Exness-Real2
0.22 × 64
ThreeTraderLimited-Live02
0.29 × 94
Axi-US02-Live
0.37 × 520
FusionMarkets-Live 2
0.40 × 25
Ava-Real 4
0.50 × 4
FXCM-USDReal08
0.67 × 3
Axi-US16-Live
0.80 × 151
AxioryAsia-02Live
0.91 × 22
FPMarketsLLC-Live3
1.03 × 32
15 più
Manual Trading.

Risk-to-Reward Ratio: 1.5 minimum

Risk per trade: 0.5% to 1% of the equity


Strategy: Technical using Fib retracements, price action & pull-backs

2025.10.07 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 05:38
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 3.87% of days out of the 1781 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 05:38
80% of trades performed within 40 days. This comprises 2.25% of days out of the 1781 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BiniSayangStrategy
30USD al mese
-18%
0
0
USD
8.7K
USD
248
44%
195
34%
46%
0.59
-18.58
USD
19%
1:400
Copia

