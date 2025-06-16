SignauxSections
Maximiano Bungalan Jr

BiniSayangStrategy

Maximiano Bungalan Jr
0 avis
248 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 -18%
LiteFinanceVC-Live-08
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
195
Bénéfice trades:
68 (34.87%)
Perte trades:
127 (65.13%)
Meilleure transaction:
416.51 USD
Pire transaction:
-405.32 USD
Bénéfice brut:
5 397.60 USD (3 611 718 pips)
Perte brute:
-9 020.41 USD (2 591 015 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (71.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 053.75 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Activité de trading:
45.92%
Charge de dépôt maximale:
6.31%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
22 jours
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
128 (65.64%)
Courts trades:
67 (34.36%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-18.58 USD
Bénéfice moyen:
79.38 USD
Perte moyenne:
-71.03 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-198.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-739.71 USD (8)
Croissance mensuelle:
-0.40%
Prévision annuelle:
-4.87%
Algo trading:
44%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 738.89 USD
Maximal:
3 738.89 USD (14.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.77% (3 738.89 USD)
Par fonds propres:
1.58% (150.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 54
EURUSD 45
YM 14
XAGUSD 10
USDCAD 8
USDJPY 7
BTCUSD 7
AUDUSD 7
USDCHF 6
ETHUSD 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
GBPUSD 4
NQ 4
AUDJPY 3
CHFJPY 2
EURCHF 2
#AMZN 2
CADJPY 1
GBPCHF 1
SPX 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -856
EURUSD -31
YM -188
XAGUSD 22
USDCAD -128
USDJPY -416
BTCUSD -853
AUDUSD -249
USDCHF -200
ETHUSD 127
NZDUSD 250
EURGBP -214
GBPUSD -41
NQ -209
AUDJPY -58
CHFJPY -204
EURCHF -157
#AMZN -29
CADJPY -95
GBPCHF 8
SPX -141
AUDCHF -10
EURCAD 50
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 64K
EURUSD 6.5K
YM -4.2K
XAGUSD 2.1K
USDCAD -3.8K
USDJPY -5.5K
BTCUSD 1.1M
AUDUSD -2.7K
USDCHF -884
ETHUSD -149K
NZDUSD 3.6K
EURGBP -832
GBPUSD -193
NQ -3.2K
AUDJPY 164
CHFJPY -1.9K
EURCHF -1.4K
#AMZN 5.9K
CADJPY -1.1K
GBPCHF 98
SPX -115
AUDCHF -73
EURCAD 1.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +416.51 USD
Pire transaction: -405 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +71.91 USD
Perte consécutive maximale: -198.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 3
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 1
T4Trade-Real14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.04 × 85
ICMarketsSC-Live18
0.05 × 38
Exness-Real16
0.08 × 26
Pepperstone-Demo02
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live08
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.18 × 60
Exness-Real2
0.22 × 64
ThreeTraderLimited-Live02
0.29 × 94
Axi-US02-Live
0.37 × 520
FusionMarkets-Live 2
0.40 × 25
Ava-Real 4
0.50 × 4
FXCM-USDReal08
0.67 × 3
Axi-US16-Live
0.80 × 151
AxioryAsia-02Live
0.91 × 22
FPMarketsLLC-Live3
1.03 × 32
Manual Trading.

Risk-to-Reward Ratio: 1.5 minimum

Risk per trade: 0.5% to 1% of the equity


Strategy: Technical using Fib retracements, price action & pull-backs

Aucun avis
2025.10.07 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 05:38
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 3.87% of days out of the 1781 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 05:38
80% of trades performed within 40 days. This comprises 2.25% of days out of the 1781 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BiniSayangStrategy
30 USD par mois
-18%
0
0
USD
8.7K
USD
248
44%
195
34%
46%
0.59
-18.58
USD
19%
1:400
