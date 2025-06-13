Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4 0.00 × 31 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live3 0.00 × 10 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 EuromarketFX-Live 0.00 × 15 ICMarkets-Live02 0.00 × 72 TitanFX-Demo01 0.00 × 7 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 FTMO-Server2 0.00 × 3 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 5 FTMO-Server3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 1 Panteon-Server 0.00 × 9 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 Activtrades-5 0.00 × 13 ICMarkets-Live09 0.00 × 8 Exness-Real14 0.00 × 1 BenchMark-Real 0.00 × 6 ICMarkets-Live07 0.00 × 8 OANDA-v20 Live 0.00 × 10 ICMarkets-Live05 0.00 × 16 AM-Live2 0.00 × 15 545 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya