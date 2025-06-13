- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
440
Kârla kapanan işlemler:
356 (80.90%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (19.09%)
En iyi işlem:
55.40 USD
En kötü işlem:
-64.00 USD
Brüt kâr:
1 828.46 USD (173 510 pips)
Brüt zarar:
-690.61 USD (173 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (80.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
14.89
Alış işlemleri:
253 (57.50%)
Satış işlemleri:
187 (42.50%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
2.59 USD
Ortalama kâr:
5.14 USD
Ortalama zarar:
-8.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-53.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.42 USD (2)
Aylık büyüme:
17.28%
Yıllık tahmin:
209.63%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.87 USD
Maksimum:
76.42 USD (2.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.43% (76.42 USD)
Varlığa göre:
34.72% (843.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|74
|GBPUSD
|62
|AUDCAD
|39
|GBPCAD
|38
|USDCAD
|34
|USDCHF
|31
|NZDUSD
|28
|EURCHF
|21
|GBPCHF
|19
|AUDUSD
|18
|AUDNZD
|14
|GBPNZD
|12
|AUDCHF
|11
|XAUUSD
|10
|NZDCAD
|7
|EURJPY
|6
|EURCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURGBP
|4
|CHFJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|162
|GBPUSD
|248
|AUDCAD
|81
|GBPCAD
|176
|USDCAD
|129
|USDCHF
|46
|NZDUSD
|67
|EURCHF
|27
|GBPCHF
|22
|AUDUSD
|48
|AUDNZD
|18
|GBPNZD
|44
|AUDCHF
|21
|XAUUSD
|-60
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|39
|EURCAD
|18
|EURNZD
|12
|EURGBP
|31
|CHFJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|4.9K
|AUDCAD
|3.4K
|GBPCAD
|9.1K
|USDCAD
|5.1K
|USDCHF
|2.8K
|NZDUSD
|2.8K
|EURCHF
|1.7K
|GBPCHF
|1.8K
|AUDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|1.7K
|GBPNZD
|5.2K
|AUDCHF
|1.2K
|XAUUSD
|-60K
|NZDCAD
|849
|EURJPY
|1.9K
|EURCAD
|2.5K
|EURNZD
|2.1K
|EURGBP
|367
|CHFJPY
|213
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55.40 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +80.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 31
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 10
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 72
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Panteon-Server
|0.00 × 9
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 13
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 16
|
AM-Live2
|0.00 × 15
Slow but sure
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
51%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
13
1%
440
80%
100%
2.64
2.59
USD
USD
35%
1:200