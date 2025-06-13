SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Rabbit Express Social Trading
Wibowo Santoso

Rabbit Express Social Trading

Wibowo Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 51%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
440
Kârla kapanan işlemler:
356 (80.90%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (19.09%)
En iyi işlem:
55.40 USD
En kötü işlem:
-64.00 USD
Brüt kâr:
1 828.46 USD (173 510 pips)
Brüt zarar:
-690.61 USD (173 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (80.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
14.89
Alış işlemleri:
253 (57.50%)
Satış işlemleri:
187 (42.50%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
2.59 USD
Ortalama kâr:
5.14 USD
Ortalama zarar:
-8.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-53.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.42 USD (2)
Aylık büyüme:
17.28%
Yıllık tahmin:
209.63%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.87 USD
Maksimum:
76.42 USD (2.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.43% (76.42 USD)
Varlığa göre:
34.72% (843.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 74
GBPUSD 62
AUDCAD 39
GBPCAD 38
USDCAD 34
USDCHF 31
NZDUSD 28
EURCHF 21
GBPCHF 19
AUDUSD 18
AUDNZD 14
GBPNZD 12
AUDCHF 11
XAUUSD 10
NZDCAD 7
EURJPY 6
EURCAD 6
EURNZD 5
EURGBP 4
CHFJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 162
GBPUSD 248
AUDCAD 81
GBPCAD 176
USDCAD 129
USDCHF 46
NZDUSD 67
EURCHF 27
GBPCHF 22
AUDUSD 48
AUDNZD 18
GBPNZD 44
AUDCHF 21
XAUUSD -60
NZDCAD 6
EURJPY 39
EURCAD 18
EURNZD 12
EURGBP 31
CHFJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 4.9K
AUDCAD 3.4K
GBPCAD 9.1K
USDCAD 5.1K
USDCHF 2.8K
NZDUSD 2.8K
EURCHF 1.7K
GBPCHF 1.8K
AUDUSD 1.7K
AUDNZD 1.7K
GBPNZD 5.2K
AUDCHF 1.2K
XAUUSD -60K
NZDCAD 849
EURJPY 1.9K
EURCAD 2.5K
EURNZD 2.1K
EURGBP 367
CHFJPY 213
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.40 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +80.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 15
ICMarkets-Live02
0.00 × 72
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 5
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Panteon-Server
0.00 × 9
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 13
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
Exness-Real14
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 16
AM-Live2
0.00 × 15
545 daha fazla...
Slow but sure
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.22 16:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.21 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
