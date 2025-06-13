- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
440
Profit Trade:
356 (80.90%)
Loss Trade:
84 (19.09%)
Best Trade:
55.40 USD
Worst Trade:
-64.00 USD
Profitto lordo:
1 828.46 USD (173 510 pips)
Perdita lorda:
-690.61 USD (173 457 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (80.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.60%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
14.89
Long Trade:
253 (57.50%)
Short Trade:
187 (42.50%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
2.59 USD
Profitto medio:
5.14 USD
Perdita media:
-8.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-53.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.42 USD (2)
Crescita mensile:
17.28%
Previsione annuale:
209.63%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.87 USD
Massimale:
76.42 USD (2.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.43% (76.42 USD)
Per equità:
34.72% (843.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|74
|GBPUSD
|62
|AUDCAD
|39
|GBPCAD
|38
|USDCAD
|34
|USDCHF
|31
|NZDUSD
|28
|EURCHF
|21
|GBPCHF
|19
|AUDUSD
|18
|AUDNZD
|14
|GBPNZD
|12
|AUDCHF
|11
|XAUUSD
|10
|NZDCAD
|7
|EURJPY
|6
|EURCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURGBP
|4
|CHFJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|162
|GBPUSD
|248
|AUDCAD
|81
|GBPCAD
|176
|USDCAD
|129
|USDCHF
|46
|NZDUSD
|67
|EURCHF
|27
|GBPCHF
|22
|AUDUSD
|48
|AUDNZD
|18
|GBPNZD
|44
|AUDCHF
|21
|XAUUSD
|-60
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|39
|EURCAD
|18
|EURNZD
|12
|EURGBP
|31
|CHFJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|4.9K
|AUDCAD
|3.4K
|GBPCAD
|9.1K
|USDCAD
|5.1K
|USDCHF
|2.8K
|NZDUSD
|2.8K
|EURCHF
|1.7K
|GBPCHF
|1.8K
|AUDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|1.7K
|GBPNZD
|5.2K
|AUDCHF
|1.2K
|XAUUSD
|-60K
|NZDCAD
|849
|EURJPY
|1.9K
|EURCAD
|2.5K
|EURNZD
|2.1K
|EURGBP
|367
|CHFJPY
|213
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.40 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80.65 USD
Massima perdita consecutiva: -53.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 31
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 10
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 72
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Panteon-Server
|0.00 × 9
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 13
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 16
|
AM-Live2
|0.00 × 15
Slow but sure
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
51%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
13
1%
440
80%
100%
2.64
2.59
USD
USD
35%
1:200