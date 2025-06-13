SegnaliSezioni
Wibowo Santoso

Rabbit Express Social Trading

Wibowo Santoso
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 51%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
440
Profit Trade:
356 (80.90%)
Loss Trade:
84 (19.09%)
Best Trade:
55.40 USD
Worst Trade:
-64.00 USD
Profitto lordo:
1 828.46 USD (173 510 pips)
Perdita lorda:
-690.61 USD (173 457 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (80.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.60%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
14.89
Long Trade:
253 (57.50%)
Short Trade:
187 (42.50%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
2.59 USD
Profitto medio:
5.14 USD
Perdita media:
-8.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-53.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.42 USD (2)
Crescita mensile:
17.28%
Previsione annuale:
209.63%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.87 USD
Massimale:
76.42 USD (2.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.43% (76.42 USD)
Per equità:
34.72% (843.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 74
GBPUSD 62
AUDCAD 39
GBPCAD 38
USDCAD 34
USDCHF 31
NZDUSD 28
EURCHF 21
GBPCHF 19
AUDUSD 18
AUDNZD 14
GBPNZD 12
AUDCHF 11
XAUUSD 10
NZDCAD 7
EURJPY 6
EURCAD 6
EURNZD 5
EURGBP 4
CHFJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 162
GBPUSD 248
AUDCAD 81
GBPCAD 176
USDCAD 129
USDCHF 46
NZDUSD 67
EURCHF 27
GBPCHF 22
AUDUSD 48
AUDNZD 18
GBPNZD 44
AUDCHF 21
XAUUSD -60
NZDCAD 6
EURJPY 39
EURCAD 18
EURNZD 12
EURGBP 31
CHFJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 4.9K
AUDCAD 3.4K
GBPCAD 9.1K
USDCAD 5.1K
USDCHF 2.8K
NZDUSD 2.8K
EURCHF 1.7K
GBPCHF 1.8K
AUDUSD 1.7K
AUDNZD 1.7K
GBPNZD 5.2K
AUDCHF 1.2K
XAUUSD -60K
NZDCAD 849
EURJPY 1.9K
EURCAD 2.5K
EURNZD 2.1K
EURGBP 367
CHFJPY 213
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.40 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80.65 USD
Massima perdita consecutiva: -53.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 15
ICMarkets-Live02
0.00 × 72
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 5
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Panteon-Server
0.00 × 9
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 13
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
Exness-Real14
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 16
AM-Live2
0.00 × 15
Slow but sure
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.22 16:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.21 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rabbit Express Social Trading
30USD al mese
51%
0
0
USD
2.6K
USD
13
1%
440
80%
100%
2.64
2.59
USD
35%
1:200
