Wibowo Santoso

Rabbit Express Social Trading

Wibowo Santoso
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 51%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
439
Bénéfice trades:
355 (80.86%)
Perte trades:
84 (19.13%)
Meilleure transaction:
55.40 USD
Pire transaction:
-64.00 USD
Bénéfice brut:
1 825.75 USD (170 804 pips)
Perte brute:
-690.61 USD (173 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (80.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
120.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.60%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
14.85
Longs trades:
252 (57.40%)
Courts trades:
187 (42.60%)
Facteur de profit:
2.64
Rendement attendu:
2.59 USD
Bénéfice moyen:
5.14 USD
Perte moyenne:
-8.22 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-53.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.42 USD (2)
Croissance mensuelle:
17.30%
Prévision annuelle:
209.93%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.87 USD
Maximal:
76.42 USD (2.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.43% (76.42 USD)
Par fonds propres:
34.72% (843.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 74
GBPUSD 62
AUDCAD 39
GBPCAD 38
USDCAD 34
USDCHF 31
NZDUSD 28
EURCHF 21
GBPCHF 19
AUDUSD 18
AUDNZD 14
GBPNZD 12
AUDCHF 11
XAUUSD 9
NZDCAD 7
EURJPY 6
EURCAD 6
EURNZD 5
EURGBP 4
CHFJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 162
GBPUSD 248
AUDCAD 81
GBPCAD 176
USDCAD 129
USDCHF 46
NZDUSD 67
EURCHF 27
GBPCHF 22
AUDUSD 48
AUDNZD 18
GBPNZD 44
AUDCHF 21
XAUUSD -63
NZDCAD 6
EURJPY 39
EURCAD 18
EURNZD 12
EURGBP 31
CHFJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 4.9K
AUDCAD 3.4K
GBPCAD 9.1K
USDCAD 5.1K
USDCHF 2.8K
NZDUSD 2.8K
EURCHF 1.7K
GBPCHF 1.8K
AUDUSD 1.7K
AUDNZD 1.7K
GBPNZD 5.2K
AUDCHF 1.2K
XAUUSD -63K
NZDCAD 849
EURJPY 1.9K
EURCAD 2.5K
EURNZD 2.1K
EURGBP 367
CHFJPY 213
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 15
ICMarkets-Live02
0.00 × 72
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 5
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Panteon-Server
0.00 × 9
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 13
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
Exness-Real14
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 16
AM-Live2
0.00 × 15
545 plus...
Slow but sure
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.22 16:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.21 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.