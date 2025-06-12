SinyallerBölümler
Senja Karesa Putri

GOLDEN Setup

Senja Karesa Putri
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 240%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
151 (74.01%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (25.98%)
En iyi işlem:
3 697.50 USD
En kötü işlem:
-1 447.50 USD
Brüt kâr:
98 425.03 USD (227 711 pips)
Brüt zarar:
-17 454.25 USD (41 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (55 486.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55 486.00 USD (42)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
48.64%
Maks. mevduat yükü:
18.42%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
36.16
Alış işlemleri:
91 (44.61%)
Satış işlemleri:
113 (55.39%)
Kâr faktörü:
5.64
Beklenen getiri:
396.92 USD
Ortalama kâr:
651.82 USD
Ortalama zarar:
-329.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 783.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 239.35 USD (3)
Aylık büyüme:
45.88%
Yıllık tahmin:
556.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
562.00 USD
Maksimum:
2 239.35 USD (3.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.41% (2 239.35 USD)
Varlığa göre:
29.21% (18 443.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 82
GBPAUD 16
GBPCHF 11
USDCHF 7
EURJPY 7
GBPJPY 6
EURCHF 6
AUDJPY 6
NZDJPY 6
EURAUD 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
GBPUSD 5
CHFJPY 5
AUDNZD 4
EURNZD 4
USDJPY 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
USDCAD 3
CADJPY 3
NZDCHF 2
NZDCAD 2
CADCHF 2
EURUSD 1
EURCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 72K
GBPAUD 193
GBPCHF -1.3K
USDCHF 705
EURJPY 1.6K
GBPJPY 1.6K
EURCHF 826
AUDJPY 509
NZDJPY 925
EURAUD -887
NZDUSD 521
EURGBP 8
GBPUSD 234
CHFJPY 967
AUDNZD 265
EURNZD 367
USDJPY 1.7K
AUDUSD -6
AUDCAD -340
USDCAD 51
CADJPY 786
NZDCHF 37
NZDCAD 24
CADCHF -10
EURUSD 98
EURCAD 163
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 144K
GBPAUD 756
GBPCHF -2.2K
USDCHF 1.3K
EURJPY 5K
GBPJPY 4.8K
EURCHF 1.5K
AUDJPY 1.4K
NZDJPY 2.7K
EURAUD -2.7K
NZDUSD 1K
EURGBP 18
GBPUSD 467
CHFJPY 3K
AUDNZD 887
EURNZD 1.2K
USDJPY 5.1K
AUDUSD -10
AUDCAD -937
USDCAD 144
CADJPY 2.3K
NZDCHF 66
NZDCAD 66
CADCHF -13
EURUSD 194
EURCAD 448
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 697.50 USD
En kötü işlem: -1 448 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +55 486.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 783.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AUSForex-Live
0.00 × 29
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 16
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
Exness-Real9
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 49
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.56 × 61
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
9 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 23:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.08.13 12:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.14 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 17:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.04 16:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 15:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLDEN Setup
Ayda 30 USD
240%
0
0
USD
71K
USD
71
0%
204
74%
49%
5.63
396.92
USD
29%
1:200
