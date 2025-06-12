SignauxSections
Senja Karesa Putri

GOLDEN Setup

Senja Karesa Putri
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 240%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
204
Bénéfice trades:
151 (74.01%)
Perte trades:
53 (25.98%)
Meilleure transaction:
3 697.50 USD
Pire transaction:
-1 447.50 USD
Bénéfice brut:
98 425.03 USD (227 711 pips)
Perte brute:
-17 454.25 USD (41 509 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (55 486.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55 486.00 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
48.64%
Charge de dépôt maximale:
18.42%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
36.16
Longs trades:
91 (44.61%)
Courts trades:
113 (55.39%)
Facteur de profit:
5.64
Rendement attendu:
396.92 USD
Bénéfice moyen:
651.82 USD
Perte moyenne:
-329.33 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 783.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 239.35 USD (3)
Croissance mensuelle:
45.88%
Prévision annuelle:
556.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
562.00 USD
Maximal:
2 239.35 USD (3.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.41% (2 239.35 USD)
Par fonds propres:
29.21% (18 443.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 82
GBPAUD 16
GBPCHF 11
USDCHF 7
EURJPY 7
GBPJPY 6
EURCHF 6
AUDJPY 6
NZDJPY 6
EURAUD 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
GBPUSD 5
CHFJPY 5
AUDNZD 4
EURNZD 4
USDJPY 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
USDCAD 3
CADJPY 3
NZDCHF 2
NZDCAD 2
CADCHF 2
EURUSD 1
EURCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 72K
GBPAUD 193
GBPCHF -1.3K
USDCHF 705
EURJPY 1.6K
GBPJPY 1.6K
EURCHF 826
AUDJPY 509
NZDJPY 925
EURAUD -887
NZDUSD 521
EURGBP 8
GBPUSD 234
CHFJPY 967
AUDNZD 265
EURNZD 367
USDJPY 1.7K
AUDUSD -6
AUDCAD -340
USDCAD 51
CADJPY 786
NZDCHF 37
NZDCAD 24
CADCHF -10
EURUSD 98
EURCAD 163
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 144K
GBPAUD 756
GBPCHF -2.2K
USDCHF 1.3K
EURJPY 5K
GBPJPY 4.8K
EURCHF 1.5K
AUDJPY 1.4K
NZDJPY 2.7K
EURAUD -2.7K
NZDUSD 1K
EURGBP 18
GBPUSD 467
CHFJPY 3K
AUDNZD 887
EURNZD 1.2K
USDJPY 5.1K
AUDUSD -10
AUDCAD -937
USDCAD 144
CADJPY 2.3K
NZDCHF 66
NZDCAD 66
CADCHF -13
EURUSD 194
EURCAD 448
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 697.50 USD
Pire transaction: -1 448 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +55 486.00 USD
Perte consécutive maximale: -1 783.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live
0.00 × 29
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 16
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
Exness-Real9
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 49
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.56 × 61
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
9 plus...
Aucun avis
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 23:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.08.13 12:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.14 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 17:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.04 16:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 15:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
