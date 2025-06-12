SegnaliSezioni
Senja Karesa Putri

GOLDEN Setup

Senja Karesa Putri
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 240%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
151 (74.01%)
Loss Trade:
53 (25.98%)
Best Trade:
3 697.50 USD
Worst Trade:
-1 447.50 USD
Profitto lordo:
98 425.03 USD (227 711 pips)
Perdita lorda:
-17 454.25 USD (41 509 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (55 486.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55 486.00 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
48.64%
Massimo carico di deposito:
18.42%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
36.16
Long Trade:
91 (44.61%)
Short Trade:
113 (55.39%)
Fattore di profitto:
5.64
Profitto previsto:
396.92 USD
Profitto medio:
651.82 USD
Perdita media:
-329.33 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 783.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 239.35 USD (3)
Crescita mensile:
45.88%
Previsione annuale:
556.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
562.00 USD
Massimale:
2 239.35 USD (3.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.41% (2 239.35 USD)
Per equità:
29.21% (18 443.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 82
GBPAUD 16
GBPCHF 11
USDCHF 7
EURJPY 7
GBPJPY 6
EURCHF 6
AUDJPY 6
NZDJPY 6
EURAUD 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
GBPUSD 5
CHFJPY 5
AUDNZD 4
EURNZD 4
USDJPY 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
USDCAD 3
CADJPY 3
NZDCHF 2
NZDCAD 2
CADCHF 2
EURUSD 1
EURCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 72K
GBPAUD 193
GBPCHF -1.3K
USDCHF 705
EURJPY 1.6K
GBPJPY 1.6K
EURCHF 826
AUDJPY 509
NZDJPY 925
EURAUD -887
NZDUSD 521
EURGBP 8
GBPUSD 234
CHFJPY 967
AUDNZD 265
EURNZD 367
USDJPY 1.7K
AUDUSD -6
AUDCAD -340
USDCAD 51
CADJPY 786
NZDCHF 37
NZDCAD 24
CADCHF -10
EURUSD 98
EURCAD 163
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 144K
GBPAUD 756
GBPCHF -2.2K
USDCHF 1.3K
EURJPY 5K
GBPJPY 4.8K
EURCHF 1.5K
AUDJPY 1.4K
NZDJPY 2.7K
EURAUD -2.7K
NZDUSD 1K
EURGBP 18
GBPUSD 467
CHFJPY 3K
AUDNZD 887
EURNZD 1.2K
USDJPY 5.1K
AUDUSD -10
AUDCAD -937
USDCAD 144
CADJPY 2.3K
NZDCHF 66
NZDCAD 66
CADCHF -13
EURUSD 194
EURCAD 448
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 697.50 USD
Worst Trade: -1 448 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +55 486.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 783.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 29
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 16
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
Exness-Real9
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 49
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.56 × 61
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
9 più
Non ci sono recensioni
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 23:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.08.13 12:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.14 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 17:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.04 16:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 15:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLDEN Setup
30USD al mese
240%
0
0
USD
71K
USD
71
0%
204
74%
49%
5.63
396.92
USD
29%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.