- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
151 (74.01%)
Loss Trade:
53 (25.98%)
Best Trade:
3 697.50 USD
Worst Trade:
-1 447.50 USD
Profitto lordo:
98 425.03 USD (227 711 pips)
Perdita lorda:
-17 454.25 USD (41 509 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (55 486.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55 486.00 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
48.64%
Massimo carico di deposito:
18.42%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
36.16
Long Trade:
91 (44.61%)
Short Trade:
113 (55.39%)
Fattore di profitto:
5.64
Profitto previsto:
396.92 USD
Profitto medio:
651.82 USD
Perdita media:
-329.33 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 783.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 239.35 USD (3)
Crescita mensile:
45.88%
Previsione annuale:
556.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
562.00 USD
Massimale:
2 239.35 USD (3.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.41% (2 239.35 USD)
Per equità:
29.21% (18 443.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPAUD
|16
|GBPCHF
|11
|USDCHF
|7
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|6
|EURCHF
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|5
|NZDUSD
|5
|EURGBP
|5
|GBPUSD
|5
|CHFJPY
|5
|AUDNZD
|4
|EURNZD
|4
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|3
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|2
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|72K
|GBPAUD
|193
|GBPCHF
|-1.3K
|USDCHF
|705
|EURJPY
|1.6K
|GBPJPY
|1.6K
|EURCHF
|826
|AUDJPY
|509
|NZDJPY
|925
|EURAUD
|-887
|NZDUSD
|521
|EURGBP
|8
|GBPUSD
|234
|CHFJPY
|967
|AUDNZD
|265
|EURNZD
|367
|USDJPY
|1.7K
|AUDUSD
|-6
|AUDCAD
|-340
|USDCAD
|51
|CADJPY
|786
|NZDCHF
|37
|NZDCAD
|24
|CADCHF
|-10
|EURUSD
|98
|EURCAD
|163
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|144K
|GBPAUD
|756
|GBPCHF
|-2.2K
|USDCHF
|1.3K
|EURJPY
|5K
|GBPJPY
|4.8K
|EURCHF
|1.5K
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|2.7K
|EURAUD
|-2.7K
|NZDUSD
|1K
|EURGBP
|18
|GBPUSD
|467
|CHFJPY
|3K
|AUDNZD
|887
|EURNZD
|1.2K
|USDJPY
|5.1K
|AUDUSD
|-10
|AUDCAD
|-937
|USDCAD
|144
|CADJPY
|2.3K
|NZDCHF
|66
|NZDCAD
|66
|CADCHF
|-13
|EURUSD
|194
|EURCAD
|448
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 697.50 USD
Worst Trade: -1 448 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +55 486.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 783.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 29
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 16
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 37
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.10 × 49
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.56 × 61
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
