Chuas Financial Programming Ltd.

US Stocks Only

Chuas Financial Programming Ltd.
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 27%
XMGlobal-MT5 2
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
134 (97.81%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (2.19%)
En iyi işlem:
202.40 USD
En kötü işlem:
-15.68 USD
Brüt kâr:
3 515.51 USD (128 754 pips)
Brüt zarar:
-254.51 USD (566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
94 (2 774.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 774.78 USD (94)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
69.96%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
46 gün
Düzelme faktörü:
165.70
Alış işlemleri:
137 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
13.81
Beklenen getiri:
23.80 USD
Ortalama kâr:
26.24 USD
Ortalama zarar:
-84.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.68 USD (1)
Aylık büyüme:
0.89%
Yıllık tahmin:
10.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.00 USD
Maksimum:
19.68 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.15% (19.68 USD)
Varlığa göre:
6.20% (941.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Nvidia_sh 44
AdvMicroDev_sh 11
Apple_sh 10
Starbucks_sh 7
Amazon_sh 7
Tesla_sh 4
Microsoft_sh 4
BerkshireHathaway_sh 4
SAP_sh 3
AllianzAG_sh 3
Google_sh 3
Ford_sh 2
McDonalds_sh 2
Paypal_sh 2
Porsche_sh 2
BMW_sh 2
Commerzbank_sh 2
Siemens_sh 2
RaytheonTech_sh 2
Coca-Cola_sh 2
AT&T_sh 2
Nike_sh 2
Boeing_sh 2
Chevron_sh 1
Intel_sh 1
Visa_sh 1
GeneralMot_sh 1
DeutschBank_sh 1
Lufthansa_sh 1
Verizon_sh 1
3MCo_sh 1
Pepsico_sh 1
Cisco_sh 1
WalMart_sh 1
Oracle_sh 1
Broadcom_sh 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Nvidia_sh 1K
AdvMicroDev_sh 248
Apple_sh 259
Starbucks_sh 239
Amazon_sh 133
Tesla_sh 90
Microsoft_sh 79
BerkshireHathaway_sh 118
SAP_sh 61
AllianzAG_sh 149
Google_sh 49
Ford_sh 51
McDonalds_sh 68
Paypal_sh 41
Porsche_sh -21
BMW_sh 1
Commerzbank_sh 59
Siemens_sh 105
RaytheonTech_sh 33
Coca-Cola_sh 48
AT&T_sh 70
Nike_sh 5
Boeing_sh 69
Chevron_sh 13
Intel_sh 10
Visa_sh 21
GeneralMot_sh 66
DeutschBank_sh 58
Lufthansa_sh 41
Verizon_sh 23
3MCo_sh 28
Pepsico_sh 11
Cisco_sh 8
WalMart_sh 0
Oracle_sh 4
Broadcom_sh 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Nvidia_sh 22K
AdvMicroDev_sh 8.3K
Apple_sh 13K
Starbucks_sh 6.1K
Amazon_sh 7.2K
Tesla_sh 7.9K
Microsoft_sh 7.4K
BerkshireHathaway_sh 7.8K
SAP_sh 3.3K
AllianzAG_sh 7K
Google_sh 2.1K
Ford_sh 162
McDonalds_sh 2.9K
Paypal_sh 836
Porsche_sh -98
BMW_sh 297
Commerzbank_sh 7.3K
Siemens_sh 4K
RaytheonTech_sh 995
Coca-Cola_sh 1.2K
AT&T_sh 738
Nike_sh 165
Boeing_sh 3.6K
Chevron_sh 512
Intel_sh 117
Visa_sh 772
GeneralMot_sh 679
DeutschBank_sh 6.5K
Lufthansa_sh 978
Verizon_sh 248
3MCo_sh 753
Pepsico_sh 268
Cisco_sh 160
WalMart_sh 62
Oracle_sh 325
Broadcom_sh 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +202.40 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 94
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 774.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Stock trading only, either US or European Stocks
İnceleme yok
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 16:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.01 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.24 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 09:40
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 09:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
