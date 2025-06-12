SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NewElits95
Edo Julianto

NewElits95

Edo Julianto
0 inceleme
Güvenilirlik
109 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 30%
FBS-Real-13
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
605
Kârla kapanan işlemler:
509 (84.13%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (15.87%)
En iyi işlem:
388.69 USD
En kötü işlem:
-861.18 USD
Brüt kâr:
5 505.75 USD (96 017 pips)
Brüt zarar:
-5 061.40 USD (158 820 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
153 (283.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
699.62 USD (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
94.86%
Maks. mevduat yükü:
8.55%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
372 (61.49%)
Satış işlemleri:
233 (38.51%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
10.82 USD
Ortalama zarar:
-52.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-91.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 082.32 USD (2)
Aylık büyüme:
-30.25%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 247.61 USD (41.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.51% (1 247.61 USD)
Varlığa göre:
39.28% (1 034.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 355
EURUSD 98
EURAUD 76
archived 66
GBPUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -371
EURUSD 41
EURAUD -194
archived 1.1K
GBPUSD -168
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -33K
EURUSD 2.2K
EURAUD -21K
archived 0
GBPUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +388.69 USD
En kötü işlem: -861 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +283.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 8
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FBS-Real-2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.19 × 16
EGlobal-Classic3
0.20 × 10
Monex-Server3
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.26 × 112
Tickmill-Live02
0.38 × 8
FBS-Real-8
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.55 × 11
VantageInternational-Live 4
0.64 × 11
Exness-Real7
0.83 × 35
Exness-Real18
0.94 × 47
29 daha fazla...
Scalping Gold and major Forex
İnceleme yok
2025.09.29 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 09:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 09:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 10:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NewElits95
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
1.9K
USD
109
4%
605
84%
95%
1.08
0.73
USD
42%
1:200
