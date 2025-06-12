- Büyüme
İşlemler:
605
Kârla kapanan işlemler:
509 (84.13%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (15.87%)
En iyi işlem:
388.69 USD
En kötü işlem:
-861.18 USD
Brüt kâr:
5 505.75 USD (96 017 pips)
Brüt zarar:
-5 061.40 USD (158 820 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
153 (283.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
699.62 USD (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
94.86%
Maks. mevduat yükü:
8.55%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
372 (61.49%)
Satış işlemleri:
233 (38.51%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
10.82 USD
Ortalama zarar:
-52.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-91.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 082.32 USD (2)
Aylık büyüme:
-30.25%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 247.61 USD (41.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.51% (1 247.61 USD)
Varlığa göre:
39.28% (1 034.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|355
|EURUSD
|98
|EURAUD
|76
|archived
|66
|GBPUSD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-371
|EURUSD
|41
|EURAUD
|-194
|archived
|1.1K
|GBPUSD
|-168
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-33K
|EURUSD
|2.2K
|EURAUD
|-21K
|archived
|0
|GBPUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +388.69 USD
En kötü işlem: -861 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +283.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 16
|
EGlobal-Classic3
|0.20 × 10
|
Monex-Server3
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.26 × 112
|
Tickmill-Live02
|0.38 × 8
|
FBS-Real-8
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.55 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|0.64 × 11
|
Exness-Real7
|0.83 × 35
|
Exness-Real18
|0.94 × 47
