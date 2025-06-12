- Crescita
Trade:
605
Profit Trade:
509 (84.13%)
Loss Trade:
96 (15.87%)
Best Trade:
388.69 USD
Worst Trade:
-861.18 USD
Profitto lordo:
5 505.75 USD (96 017 pips)
Perdita lorda:
-5 061.40 USD (158 820 pips)
Vincite massime consecutive:
153 (283.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
699.62 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
94.86%
Massimo carico di deposito:
8.55%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
372 (61.49%)
Short Trade:
233 (38.51%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
10.82 USD
Perdita media:
-52.72 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-91.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 082.32 USD (2)
Crescita mensile:
-30.25%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 247.61 USD (41.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.51% (1 247.61 USD)
Per equità:
39.28% (1 034.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|355
|EURUSD
|98
|EURAUD
|76
|archived
|66
|GBPUSD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-371
|EURUSD
|41
|EURAUD
|-194
|archived
|1.1K
|GBPUSD
|-168
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-33K
|EURUSD
|2.2K
|EURAUD
|-21K
|archived
|0
|GBPUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +388.69 USD
Worst Trade: -861 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +283.60 USD
Massima perdita consecutiva: -91.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 16
|
EGlobal-Classic3
|0.20 × 10
|
Monex-Server3
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.26 × 112
|
Tickmill-Live02
|0.38 × 8
|
FBS-Real-8
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.55 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|0.64 × 11
|
Exness-Real7
|0.83 × 35
|
Exness-Real18
|0.94 × 47
Scalping Gold and major Forex
