Edo Julianto

NewElits95

Edo Julianto
0 recensioni
Affidabilità
109 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 30%
FBS-Real-13
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
605
Profit Trade:
509 (84.13%)
Loss Trade:
96 (15.87%)
Best Trade:
388.69 USD
Worst Trade:
-861.18 USD
Profitto lordo:
5 505.75 USD (96 017 pips)
Perdita lorda:
-5 061.40 USD (158 820 pips)
Vincite massime consecutive:
153 (283.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
699.62 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
94.86%
Massimo carico di deposito:
8.55%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
372 (61.49%)
Short Trade:
233 (38.51%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
10.82 USD
Perdita media:
-52.72 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-91.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 082.32 USD (2)
Crescita mensile:
-30.25%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 247.61 USD (41.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.51% (1 247.61 USD)
Per equità:
39.28% (1 034.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 355
EURUSD 98
EURAUD 76
archived 66
GBPUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -371
EURUSD 41
EURAUD -194
archived 1.1K
GBPUSD -168
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -33K
EURUSD 2.2K
EURAUD -21K
archived 0
GBPUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +388.69 USD
Worst Trade: -861 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +283.60 USD
Massima perdita consecutiva: -91.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 8
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FBS-Real-2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.19 × 16
EGlobal-Classic3
0.20 × 10
Monex-Server3
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.26 × 112
Tickmill-Live02
0.38 × 8
FBS-Real-8
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.55 × 11
VantageInternational-Live 4
0.64 × 11
Exness-Real7
0.83 × 35
Exness-Real18
0.94 × 47
Scalping Gold and major Forex
Non ci sono recensioni
2025.09.29 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 09:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 09:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 10:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.