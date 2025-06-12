SignauxSections
Edo Julianto

NewElits95

Edo Julianto
0 avis
Fiabilité
109 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 29%
FBS-Real-13
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
604
Bénéfice trades:
508 (84.10%)
Perte trades:
96 (15.89%)
Meilleure transaction:
388.69 USD
Pire transaction:
-861.18 USD
Bénéfice brut:
5 498.52 USD (95 776 pips)
Perte brute:
-5 061.40 USD (158 820 pips)
Gains consécutifs maximales:
153 (283.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
699.62 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
94.86%
Charge de dépôt maximale:
8.55%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
371 (61.42%)
Courts trades:
233 (38.58%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.72 USD
Bénéfice moyen:
10.82 USD
Perte moyenne:
-52.72 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-91.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 082.32 USD (2)
Croissance mensuelle:
-30.51%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 247.61 USD (41.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.51% (1 247.61 USD)
Par fonds propres:
39.28% (1 034.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 354
EURUSD 98
EURAUD 76
archived 66
GBPUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -378
EURUSD 41
EURAUD -194
archived 1.1K
GBPUSD -168
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -33K
EURUSD 2.2K
EURAUD -21K
archived 0
GBPUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +388.69 USD
Pire transaction: -861 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +283.60 USD
Perte consécutive maximale: -91.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 8
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FBS-Real-2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.19 × 16
EGlobal-Classic3
0.20 × 10
Monex-Server3
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.26 × 112
Tickmill-Live02
0.38 × 8
FBS-Real-8
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.55 × 11
VantageInternational-Live 4
0.64 × 11
Exness-Real7
0.83 × 35
Exness-Real18
0.94 × 47
29 plus...
Scalping Gold and major Forex
Aucun avis
2025.09.29 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 09:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 09:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 10:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
