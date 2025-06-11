- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
137 (77.84%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (22.16%)
En iyi işlem:
8.94 EUR
En kötü işlem:
-12.98 EUR
Brüt kâr:
215.41 EUR (29 205 pips)
Brüt zarar:
-141.84 EUR (12 644 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (17.06 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
23.52 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
78.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.77
Alış işlemleri:
89 (50.57%)
Satış işlemleri:
87 (49.43%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
0.42 EUR
Ortalama kâr:
1.57 EUR
Ortalama zarar:
-3.64 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.03 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.22 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.72%
Yıllık tahmin:
10.41%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.98 EUR
Maksimum:
19.49 EUR (3.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.50% (19.49 EUR)
Varlığa göre:
20.77% (117.20 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|16
|GBPJPY.r
|13
|GBPCAD.r
|12
|EURNZD.r
|12
|AUDNZD.r
|11
|NZDUSD.r
|11
|EURAUD.r
|10
|USDJPY.r
|9
|AUDJPY.r
|8
|GBPNZD.r
|8
|AUDUSD.r
|7
|NZDJPY.r
|7
|GBPAUD.r
|7
|EURCAD.r
|5
|EURJPY.r
|5
|GBPUSD.r
|5
|AUDCAD.r
|4
|CHFJPY.r
|4
|USDCHF.r
|4
|AUDCHF.r
|4
|XAUUSD.r
|4
|CADJPY.r
|4
|EURGBP.r
|2
|USDCAD.r
|1
|NZDCAD.r
|1
|CADCHF.r
|1
|GBPCHF.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.r
|11
|GBPJPY.r
|19
|GBPCAD.r
|-14
|EURNZD.r
|11
|AUDNZD.r
|5
|NZDUSD.r
|-6
|EURAUD.r
|10
|USDJPY.r
|19
|AUDJPY.r
|-10
|GBPNZD.r
|13
|AUDUSD.r
|12
|NZDJPY.r
|6
|GBPAUD.r
|4
|EURCAD.r
|5
|EURJPY.r
|8
|GBPUSD.r
|-41
|AUDCAD.r
|5
|CHFJPY.r
|13
|USDCHF.r
|6
|AUDCHF.r
|8
|XAUUSD.r
|-3
|CADJPY.r
|3
|EURGBP.r
|2
|USDCAD.r
|2
|NZDCAD.r
|-5
|CADCHF.r
|1
|GBPCHF.r
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.r
|1.7K
|GBPJPY.r
|3.2K
|GBPCAD.r
|-519
|EURNZD.r
|1.4K
|AUDNZD.r
|1K
|NZDUSD.r
|-337
|EURAUD.r
|748
|USDJPY.r
|2.3K
|AUDJPY.r
|-310
|GBPNZD.r
|2.1K
|AUDUSD.r
|920
|NZDJPY.r
|896
|GBPAUD.r
|820
|EURCAD.r
|789
|EURJPY.r
|1.2K
|GBPUSD.r
|-2.5K
|AUDCAD.r
|489
|CHFJPY.r
|1.4K
|USDCHF.r
|569
|AUDCHF.r
|544
|XAUUSD.r
|-329
|CADJPY.r
|654
|EURGBP.r
|172
|USDCAD.r
|299
|NZDCAD.r
|-317
|CADCHF.r
|30
|GBPCHF.r
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.94 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.06 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.03 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Güvenilir Forex Sinyalleri – 20 Aylık Kanıtlanmış Performans
20 ayda %74 toplam kazanç ve hiç kayıpsız ay ile sakin ve istikrarlı bir ticaret stratejisine katılın. Sistemimiz, düşük riskle istikrarlı büyüme sağlar, aşırı işlem yapmaz.
✅ %100 gerçek performans
✅ Her işlemde risk yönetimi uygulanır
✅ Pasif yatırımcılar ve temkinli traderlar için idealdir
Bugün katılın, sermayenizi güvenle büyütün.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
574
EUR
EUR
21
60%
176
77%
100%
1.51
0.42
EUR
EUR
21%
1:30