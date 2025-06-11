- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
137 (77.84%)
Loss Trade:
39 (22.16%)
Best Trade:
8.94 EUR
Worst Trade:
-12.98 EUR
Profitto lordo:
215.41 EUR (29 205 pips)
Perdita lorda:
-141.84 EUR (12 644 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (17.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.52 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
78.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
89 (50.57%)
Short Trade:
87 (49.43%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.42 EUR
Profitto medio:
1.57 EUR
Perdita media:
-3.64 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-9.03 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-17.22 EUR (2)
Crescita mensile:
0.86%
Previsione annuale:
10.41%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.98 EUR
Massimale:
19.49 EUR (3.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.50% (19.49 EUR)
Per equità:
20.77% (117.20 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|16
|GBPJPY.r
|13
|GBPCAD.r
|12
|EURNZD.r
|12
|AUDNZD.r
|11
|NZDUSD.r
|11
|EURAUD.r
|10
|USDJPY.r
|9
|AUDJPY.r
|8
|GBPNZD.r
|8
|AUDUSD.r
|7
|NZDJPY.r
|7
|GBPAUD.r
|7
|EURCAD.r
|5
|EURJPY.r
|5
|GBPUSD.r
|5
|AUDCAD.r
|4
|CHFJPY.r
|4
|USDCHF.r
|4
|AUDCHF.r
|4
|XAUUSD.r
|4
|CADJPY.r
|4
|EURGBP.r
|2
|USDCAD.r
|1
|NZDCAD.r
|1
|CADCHF.r
|1
|GBPCHF.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.r
|11
|GBPJPY.r
|19
|GBPCAD.r
|-14
|EURNZD.r
|11
|AUDNZD.r
|5
|NZDUSD.r
|-6
|EURAUD.r
|10
|USDJPY.r
|19
|AUDJPY.r
|-10
|GBPNZD.r
|13
|AUDUSD.r
|12
|NZDJPY.r
|6
|GBPAUD.r
|4
|EURCAD.r
|5
|EURJPY.r
|8
|GBPUSD.r
|-41
|AUDCAD.r
|5
|CHFJPY.r
|13
|USDCHF.r
|6
|AUDCHF.r
|8
|XAUUSD.r
|-3
|CADJPY.r
|3
|EURGBP.r
|2
|USDCAD.r
|2
|NZDCAD.r
|-5
|CADCHF.r
|1
|GBPCHF.r
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.r
|1.7K
|GBPJPY.r
|3.2K
|GBPCAD.r
|-519
|EURNZD.r
|1.4K
|AUDNZD.r
|1K
|NZDUSD.r
|-337
|EURAUD.r
|748
|USDJPY.r
|2.3K
|AUDJPY.r
|-310
|GBPNZD.r
|2.1K
|AUDUSD.r
|920
|NZDJPY.r
|896
|GBPAUD.r
|820
|EURCAD.r
|789
|EURJPY.r
|1.2K
|GBPUSD.r
|-2.5K
|AUDCAD.r
|489
|CHFJPY.r
|1.4K
|USDCHF.r
|569
|AUDCHF.r
|544
|XAUUSD.r
|-329
|CADJPY.r
|654
|EURGBP.r
|172
|USDCAD.r
|299
|NZDCAD.r
|-317
|CADCHF.r
|30
|GBPCHF.r
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.94 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.03 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnali di Trading Forex Affidabili – 20 Mesi di Storico Verificato
Unisciti a una strategia di trading tranquilla e costante con +74% di rendimento in 20 mesi e nessun mese in perdita. Il sistema è pensato per una crescita stabile, con basso rischio e senza eccessive operazioni.
✅ Performance reale al 100%
✅ Ogni trade è gestito con un attento controllo del rischio
✅ Perfetto per investitori passivi e trader prudenti
Inizia a seguire oggi stesso e fai crescere il tuo capitale in modo sicuro.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
574
EUR
EUR
21
60%
176
77%
100%
1.51
0.42
EUR
EUR
21%
1:30