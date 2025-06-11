SegnaliSezioni
Vincenzo Petrarca

Shalom Forex

Vincenzo Petrarca
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
137 (77.84%)
Loss Trade:
39 (22.16%)
Best Trade:
8.94 EUR
Worst Trade:
-12.98 EUR
Profitto lordo:
215.41 EUR (29 205 pips)
Perdita lorda:
-141.84 EUR (12 644 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (17.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.52 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
78.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
89 (50.57%)
Short Trade:
87 (49.43%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.42 EUR
Profitto medio:
1.57 EUR
Perdita media:
-3.64 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-9.03 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-17.22 EUR (2)
Crescita mensile:
0.86%
Previsione annuale:
10.41%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.98 EUR
Massimale:
19.49 EUR (3.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.50% (19.49 EUR)
Per equità:
20.77% (117.20 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.r 16
GBPJPY.r 13
GBPCAD.r 12
EURNZD.r 12
AUDNZD.r 11
NZDUSD.r 11
EURAUD.r 10
USDJPY.r 9
AUDJPY.r 8
GBPNZD.r 8
AUDUSD.r 7
NZDJPY.r 7
GBPAUD.r 7
EURCAD.r 5
EURJPY.r 5
GBPUSD.r 5
AUDCAD.r 4
CHFJPY.r 4
USDCHF.r 4
AUDCHF.r 4
XAUUSD.r 4
CADJPY.r 4
EURGBP.r 2
USDCAD.r 1
NZDCAD.r 1
CADCHF.r 1
GBPCHF.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.r 11
GBPJPY.r 19
GBPCAD.r -14
EURNZD.r 11
AUDNZD.r 5
NZDUSD.r -6
EURAUD.r 10
USDJPY.r 19
AUDJPY.r -10
GBPNZD.r 13
AUDUSD.r 12
NZDJPY.r 6
GBPAUD.r 4
EURCAD.r 5
EURJPY.r 8
GBPUSD.r -41
AUDCAD.r 5
CHFJPY.r 13
USDCHF.r 6
AUDCHF.r 8
XAUUSD.r -3
CADJPY.r 3
EURGBP.r 2
USDCAD.r 2
NZDCAD.r -5
CADCHF.r 1
GBPCHF.r 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.r 1.7K
GBPJPY.r 3.2K
GBPCAD.r -519
EURNZD.r 1.4K
AUDNZD.r 1K
NZDUSD.r -337
EURAUD.r 748
USDJPY.r 2.3K
AUDJPY.r -310
GBPNZD.r 2.1K
AUDUSD.r 920
NZDJPY.r 896
GBPAUD.r 820
EURCAD.r 789
EURJPY.r 1.2K
GBPUSD.r -2.5K
AUDCAD.r 489
CHFJPY.r 1.4K
USDCHF.r 569
AUDCHF.r 544
XAUUSD.r -329
CADJPY.r 654
EURGBP.r 172
USDCAD.r 299
NZDCAD.r -317
CADCHF.r 30
GBPCHF.r 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.94 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.03 EUR

Segnali di Trading Forex Affidabili – 20 Mesi di Storico Verificato
Unisciti a una strategia di trading tranquilla e costante con +74% di rendimento in 20 mesi e nessun mese in perdita. Il sistema è pensato per una crescita stabile, con basso rischio e senza eccessive operazioni.
✅ Performance reale al 100%
✅ Ogni trade è gestito con un attento controllo del rischio
✅ Perfetto per investitori passivi e trader prudenti
Inizia a seguire oggi stesso e fai crescere il tuo capitale in modo sicuro.


Non ci sono recensioni
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 21:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 14:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
