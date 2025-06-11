- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
176
Bénéfice trades:
137 (77.84%)
Perte trades:
39 (22.16%)
Meilleure transaction:
8.94 EUR
Pire transaction:
-12.98 EUR
Bénéfice brut:
215.41 EUR (29 205 pips)
Perte brute:
-141.84 EUR (12 644 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (17.06 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
23.52 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
78.17%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
89 (50.57%)
Courts trades:
87 (49.43%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
0.42 EUR
Bénéfice moyen:
1.57 EUR
Perte moyenne:
-3.64 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-9.03 EUR)
Perte consécutive maximale:
-17.22 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.86%
Prévision annuelle:
10.41%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.98 EUR
Maximal:
19.49 EUR (3.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.50% (19.49 EUR)
Par fonds propres:
20.77% (117.20 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|16
|GBPJPY.r
|13
|GBPCAD.r
|12
|EURNZD.r
|12
|AUDNZD.r
|11
|NZDUSD.r
|11
|EURAUD.r
|10
|USDJPY.r
|9
|AUDJPY.r
|8
|GBPNZD.r
|8
|AUDUSD.r
|7
|NZDJPY.r
|7
|GBPAUD.r
|7
|EURCAD.r
|5
|EURJPY.r
|5
|GBPUSD.r
|5
|AUDCAD.r
|4
|CHFJPY.r
|4
|USDCHF.r
|4
|AUDCHF.r
|4
|XAUUSD.r
|4
|CADJPY.r
|4
|EURGBP.r
|2
|USDCAD.r
|1
|NZDCAD.r
|1
|CADCHF.r
|1
|GBPCHF.r
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.r
|11
|GBPJPY.r
|19
|GBPCAD.r
|-14
|EURNZD.r
|11
|AUDNZD.r
|5
|NZDUSD.r
|-6
|EURAUD.r
|10
|USDJPY.r
|19
|AUDJPY.r
|-10
|GBPNZD.r
|13
|AUDUSD.r
|12
|NZDJPY.r
|6
|GBPAUD.r
|4
|EURCAD.r
|5
|EURJPY.r
|8
|GBPUSD.r
|-41
|AUDCAD.r
|5
|CHFJPY.r
|13
|USDCHF.r
|6
|AUDCHF.r
|8
|XAUUSD.r
|-3
|CADJPY.r
|3
|EURGBP.r
|2
|USDCAD.r
|2
|NZDCAD.r
|-5
|CADCHF.r
|1
|GBPCHF.r
|0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.r
|1.7K
|GBPJPY.r
|3.2K
|GBPCAD.r
|-519
|EURNZD.r
|1.4K
|AUDNZD.r
|1K
|NZDUSD.r
|-337
|EURAUD.r
|748
|USDJPY.r
|2.3K
|AUDJPY.r
|-310
|GBPNZD.r
|2.1K
|AUDUSD.r
|920
|NZDJPY.r
|896
|GBPAUD.r
|820
|EURCAD.r
|789
|EURJPY.r
|1.2K
|GBPUSD.r
|-2.5K
|AUDCAD.r
|489
|CHFJPY.r
|1.4K
|USDCHF.r
|569
|AUDCHF.r
|544
|XAUUSD.r
|-329
|CADJPY.r
|654
|EURGBP.r
|172
|USDCAD.r
|299
|NZDCAD.r
|-317
|CADCHF.r
|30
|GBPCHF.r
|32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +8.94 EUR
Pire transaction: -13 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +17.06 EUR
Perte consécutive maximale: -9.03 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Signaux Forex Fiables – 20 Mois de Historique Vérifié
Rejoignez une stratégie de trading calme et régulière avec +74 % de rendement en 20 mois et aucun mois en perte. Une croissance stable avec une gestion du risque prudente et sans sur-trading.
✅ Performance 100 % réelle
✅ Chaque trade est contrôlé par une gestion du risque
✅ Idéal pour les investisseurs passifs et traders prudents
Commencez dès aujourd’hui à faire croître votre capital en toute confiance.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
15%
0
0
USD
USD
574
EUR
EUR
21
60%
176
77%
100%
1.51
0.42
EUR
EUR
21%
1:30