Vincenzo Petrarca

Shalom Forex

Vincenzo Petrarca
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
176
Bénéfice trades:
137 (77.84%)
Perte trades:
39 (22.16%)
Meilleure transaction:
8.94 EUR
Pire transaction:
-12.98 EUR
Bénéfice brut:
215.41 EUR (29 205 pips)
Perte brute:
-141.84 EUR (12 644 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (17.06 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
23.52 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
78.17%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
89 (50.57%)
Courts trades:
87 (49.43%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
0.42 EUR
Bénéfice moyen:
1.57 EUR
Perte moyenne:
-3.64 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-9.03 EUR)
Perte consécutive maximale:
-17.22 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.86%
Prévision annuelle:
10.41%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.98 EUR
Maximal:
19.49 EUR (3.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.50% (19.49 EUR)
Par fonds propres:
20.77% (117.20 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.r 16
GBPJPY.r 13
GBPCAD.r 12
EURNZD.r 12
AUDNZD.r 11
NZDUSD.r 11
EURAUD.r 10
USDJPY.r 9
AUDJPY.r 8
GBPNZD.r 8
AUDUSD.r 7
NZDJPY.r 7
GBPAUD.r 7
EURCAD.r 5
EURJPY.r 5
GBPUSD.r 5
AUDCAD.r 4
CHFJPY.r 4
USDCHF.r 4
AUDCHF.r 4
XAUUSD.r 4
CADJPY.r 4
EURGBP.r 2
USDCAD.r 1
NZDCAD.r 1
CADCHF.r 1
GBPCHF.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.r 11
GBPJPY.r 19
GBPCAD.r -14
EURNZD.r 11
AUDNZD.r 5
NZDUSD.r -6
EURAUD.r 10
USDJPY.r 19
AUDJPY.r -10
GBPNZD.r 13
AUDUSD.r 12
NZDJPY.r 6
GBPAUD.r 4
EURCAD.r 5
EURJPY.r 8
GBPUSD.r -41
AUDCAD.r 5
CHFJPY.r 13
USDCHF.r 6
AUDCHF.r 8
XAUUSD.r -3
CADJPY.r 3
EURGBP.r 2
USDCAD.r 2
NZDCAD.r -5
CADCHF.r 1
GBPCHF.r 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.r 1.7K
GBPJPY.r 3.2K
GBPCAD.r -519
EURNZD.r 1.4K
AUDNZD.r 1K
NZDUSD.r -337
EURAUD.r 748
USDJPY.r 2.3K
AUDJPY.r -310
GBPNZD.r 2.1K
AUDUSD.r 920
NZDJPY.r 896
GBPAUD.r 820
EURCAD.r 789
EURJPY.r 1.2K
GBPUSD.r -2.5K
AUDCAD.r 489
CHFJPY.r 1.4K
USDCHF.r 569
AUDCHF.r 544
XAUUSD.r -329
CADJPY.r 654
EURGBP.r 172
USDCAD.r 299
NZDCAD.r -317
CADCHF.r 30
GBPCHF.r 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.94 EUR
Pire transaction: -13 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +17.06 EUR
Perte consécutive maximale: -9.03 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 21:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 14:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Shalom Forex
30 USD par mois
15%
0
0
USD
574
EUR
21
60%
176
77%
100%
1.51
0.42
EUR
21%
1:30
Copier

