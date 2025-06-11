SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Valiant One 2nd
Dany Wardiyanto

Valiant One 2nd

Dany Wardiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 67%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
181 (77.02%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (22.98%)
En iyi işlem:
189.29 USD
En kötü işlem:
-283.50 USD
Brüt kâr:
2 102.91 USD (46 879 pips)
Brüt zarar:
-767.06 USD (23 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (61.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 104.96 USD (14)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
99.66%
Maks. mevduat yükü:
4.50%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
4.71
Alış işlemleri:
182 (77.45%)
Satış işlemleri:
53 (22.55%)
Kâr faktörü:
2.74
Beklenen getiri:
5.68 USD
Ortalama kâr:
11.62 USD
Ortalama zarar:
-14.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-41.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-283.50 USD (1)
Aylık büyüme:
1.27%
Yıllık tahmin:
15.39%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
283.50 USD (12.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.36% (283.50 USD)
Varlığa göre:
12.44% (427.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 105
EURCHF 51
AUDCAD 46
archived 27
XAUUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 103
EURCHF 12
AUDCAD 39
archived 1.1K
XAUUSD 105
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 8.1K
EURCHF 276
AUDCAD 4.3K
archived 0
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +189.29 USD
En kötü işlem: -284 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +61.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
XMGlobal-Real 43
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 48
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
Tickmill-Live02
0.00 × 8
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
138 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.19 09:39
Share of trading days is too low
2025.10.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 12:40
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 10:02
Share of trading days is too low
2025.07.16 09:02
Share of trading days is too low
2025.06.26 03:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.11 04:36
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 6.63% of days out of the 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 04:36
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.06% of days out of the 196 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Valiant One 2nd
Ayda 30 USD
67%
0
0
USD
3.3K
USD
51
88%
235
77%
100%
2.74
5.68
USD
12%
1:500
Kopyala

