Dany Wardiyanto

Valiant One 2nd

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 67%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
181 (77.02%)
Loss Trade:
54 (22.98%)
Best Trade:
189.29 USD
Worst Trade:
-283.50 USD
Profitto lordo:
2 102.91 USD (46 879 pips)
Perdita lorda:
-767.06 USD (23 690 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (61.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 104.96 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
99.66%
Massimo carico di deposito:
4.50%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
4.71
Long Trade:
182 (77.45%)
Short Trade:
53 (22.55%)
Fattore di profitto:
2.74
Profitto previsto:
5.68 USD
Profitto medio:
11.62 USD
Perdita media:
-14.20 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-41.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.50 USD (1)
Crescita mensile:
1.27%
Previsione annuale:
15.39%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
283.50 USD (12.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.36% (283.50 USD)
Per equità:
12.44% (427.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 105
EURCHF 51
AUDCAD 46
archived 27
XAUUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 103
EURCHF 12
AUDCAD 39
archived 1.1K
XAUUSD 105
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.1K
EURCHF 276
AUDCAD 4.3K
archived 0
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +189.29 USD
Worst Trade: -284 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61.64 USD
Massima perdita consecutiva: -41.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
XMGlobal-Real 43
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 48
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
Tickmill-Live02
0.00 × 8
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
138 più
Non ci sono recensioni
2025.11.19 09:39
Share of trading days is too low
2025.10.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 12:40
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 10:02
Share of trading days is too low
2025.07.16 09:02
Share of trading days is too low
2025.06.26 03:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.11 04:36
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 6.63% of days out of the 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 04:36
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.06% of days out of the 196 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.