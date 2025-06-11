- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
181 (77.02%)
Loss Trade:
54 (22.98%)
Best Trade:
189.29 USD
Worst Trade:
-283.50 USD
Profitto lordo:
2 102.91 USD (46 879 pips)
Perdita lorda:
-767.06 USD (23 690 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (61.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 104.96 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
99.66%
Massimo carico di deposito:
4.50%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
4.71
Long Trade:
182 (77.45%)
Short Trade:
53 (22.55%)
Fattore di profitto:
2.74
Profitto previsto:
5.68 USD
Profitto medio:
11.62 USD
Perdita media:
-14.20 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-41.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.50 USD (1)
Crescita mensile:
1.27%
Previsione annuale:
15.39%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
283.50 USD (12.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.36% (283.50 USD)
Per equità:
12.44% (427.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|105
|EURCHF
|51
|AUDCAD
|46
|archived
|27
|XAUUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|103
|EURCHF
|12
|AUDCAD
|39
|archived
|1.1K
|XAUUSD
|105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|8.1K
|EURCHF
|276
|AUDCAD
|4.3K
|archived
|0
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +189.29 USD
Worst Trade: -284 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61.64 USD
Massima perdita consecutiva: -41.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 48
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 8
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
