Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXGiantsUK-Real8 0.00 × 4 XMGlobal-Real 43 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.00 × 2 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 48 Hankotrade-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 3 Exness-Real16 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.00 × 6 AxiTrader-US09-Live 0.00 × 11 Tickmill-Live02 0.00 × 8 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 4 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 6 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 1 XMGlobal-Real 26 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 4 JFD-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 3 XMTrading-Real 49 0.00 × 2 138 plus...