Dany Wardiyanto

Valiant One 2nd

Dany Wardiyanto
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 67%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
235
Bénéfice trades:
181 (77.02%)
Perte trades:
54 (22.98%)
Meilleure transaction:
189.29 USD
Pire transaction:
-283.50 USD
Bénéfice brut:
2 102.91 USD (46 879 pips)
Perte brute:
-767.06 USD (23 690 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (61.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 104.96 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
99.66%
Charge de dépôt maximale:
4.50%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
4.71
Longs trades:
182 (77.45%)
Courts trades:
53 (22.55%)
Facteur de profit:
2.74
Rendement attendu:
5.68 USD
Bénéfice moyen:
11.62 USD
Perte moyenne:
-14.20 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-41.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-283.50 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.27%
Prévision annuelle:
15.39%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
283.50 USD (12.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.36% (283.50 USD)
Par fonds propres:
12.44% (427.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 105
EURCHF 51
AUDCAD 46
archived 27
XAUUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 103
EURCHF 12
AUDCAD 39
archived 1.1K
XAUUSD 105
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.1K
EURCHF 276
AUDCAD 4.3K
archived 0
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +189.29 USD
Pire transaction: -284 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +61.64 USD
Perte consécutive maximale: -41.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
XMGlobal-Real 43
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 48
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
Tickmill-Live02
0.00 × 8
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
138 plus...
Aucun avis
2025.11.19 09:39
Share of trading days is too low
2025.10.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 12:40
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 10:02
Share of trading days is too low
2025.07.16 09:02
Share of trading days is too low
2025.06.26 03:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.11 04:36
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 6.63% of days out of the 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 04:36
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.06% of days out of the 196 days of the signal's entire lifetime.
