İşlemler:
1 498
Kârla kapanan işlemler:
1 091 (72.83%)
Zararla kapanan işlemler:
407 (27.17%)
En iyi işlem:
16.70 USD
En kötü işlem:
-41.95 USD
Brüt kâr:
2 518.51 USD (147 373 pips)
Brüt zarar:
-1 619.15 USD (120 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (80.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.75 USD (32)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
95.19%
Maks. mevduat yükü:
4.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.66
Alış işlemleri:
1 037 (69.23%)
Satış işlemleri:
461 (30.77%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
2.31 USD
Ortalama zarar:
-3.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-338.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-338.54 USD (25)
Aylık büyüme:
-2.61%
Yıllık tahmin:
-31.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
338.54 USD (9.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.01% (338.41 USD)
Varlığa göre:
7.54% (281.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|184
|AUDUSD
|168
|NZDCAD
|136
|CHFJPY
|130
|EURGBP
|130
|GBPUSD
|90
|EURNZD
|82
|CADJPY
|77
|EURCHF
|76
|EURAUD
|72
|GBPAUD
|70
|GBPCAD
|69
|EURUSD
|44
|AUDCHF
|44
|CADCHF
|38
|USDCAD
|30
|EURCAD
|19
|EURJPY
|18
|NZDUSD
|17
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|208
|AUDUSD
|145
|NZDCAD
|124
|CHFJPY
|184
|EURGBP
|178
|GBPUSD
|-59
|EURNZD
|106
|CADJPY
|112
|EURCHF
|103
|EURAUD
|-153
|GBPAUD
|-206
|GBPCAD
|89
|EURUSD
|49
|AUDCHF
|42
|CADCHF
|51
|USDCAD
|26
|EURCAD
|-15
|EURJPY
|-27
|NZDUSD
|-66
|GBPCHF
|6
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|10K
|AUDUSD
|5K
|NZDCAD
|8.9K
|CHFJPY
|13K
|EURGBP
|3.4K
|GBPUSD
|-5.6K
|EURNZD
|6.6K
|CADJPY
|5.1K
|EURCHF
|2K
|EURAUD
|-9K
|GBPAUD
|-14K
|GBPCAD
|2.1K
|EURUSD
|830
|AUDCHF
|1.1K
|CADCHF
|2.7K
|USDCAD
|220
|EURCAD
|-1.4K
|EURJPY
|-2.6K
|NZDUSD
|-2.7K
|GBPCHF
|401
|GBPJPY
|342
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.70 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +80.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
