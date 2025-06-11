SinyallerBölümler
Jiao Jiao Li

Pips Prince

Jiao Jiao Li
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 30%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 498
Kârla kapanan işlemler:
1 091 (72.83%)
Zararla kapanan işlemler:
407 (27.17%)
En iyi işlem:
16.70 USD
En kötü işlem:
-41.95 USD
Brüt kâr:
2 518.51 USD (147 373 pips)
Brüt zarar:
-1 619.15 USD (120 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (80.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.75 USD (32)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
95.19%
Maks. mevduat yükü:
4.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.66
Alış işlemleri:
1 037 (69.23%)
Satış işlemleri:
461 (30.77%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
2.31 USD
Ortalama zarar:
-3.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-338.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-338.54 USD (25)
Aylık büyüme:
-2.61%
Yıllık tahmin:
-31.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
338.54 USD (9.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.01% (338.41 USD)
Varlığa göre:
7.54% (281.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 184
AUDUSD 168
NZDCAD 136
CHFJPY 130
EURGBP 130
GBPUSD 90
EURNZD 82
CADJPY 77
EURCHF 76
EURAUD 72
GBPAUD 70
GBPCAD 69
EURUSD 44
AUDCHF 44
CADCHF 38
USDCAD 30
EURCAD 19
EURJPY 18
NZDUSD 17
GBPCHF 3
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 208
AUDUSD 145
NZDCAD 124
CHFJPY 184
EURGBP 178
GBPUSD -59
EURNZD 106
CADJPY 112
EURCHF 103
EURAUD -153
GBPAUD -206
GBPCAD 89
EURUSD 49
AUDCHF 42
CADCHF 51
USDCAD 26
EURCAD -15
EURJPY -27
NZDUSD -66
GBPCHF 6
GBPJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 10K
AUDUSD 5K
NZDCAD 8.9K
CHFJPY 13K
EURGBP 3.4K
GBPUSD -5.6K
EURNZD 6.6K
CADJPY 5.1K
EURCHF 2K
EURAUD -9K
GBPAUD -14K
GBPCAD 2.1K
EURUSD 830
AUDCHF 1.1K
CADCHF 2.7K
USDCAD 220
EURCAD -1.4K
EURJPY -2.6K
NZDUSD -2.7K
GBPCHF 401
GBPJPY 342
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.70 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +80.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.05 × 611
6直盘+15交叉盘，量化开单，ea运行，指标风控，浮亏20%强制平仓。高胜率，稳定型，低浮亏型策略，初始入金3000，资金2000即可1倍跟随。
İnceleme yok
2025.07.28 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 02:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
