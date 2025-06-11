SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pips Prince
Jiao Jiao Li

Pips Prince

Jiao Jiao Li
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 496
Bénéfice trades:
1 090 (72.86%)
Perte trades:
406 (27.14%)
Meilleure transaction:
16.70 USD
Pire transaction:
-41.95 USD
Bénéfice brut:
2 514.35 USD (147 273 pips)
Perte brute:
-1 614.12 USD (120 050 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (80.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.75 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
95.19%
Charge de dépôt maximale:
4.04%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
2.66
Longs trades:
1 037 (69.32%)
Courts trades:
459 (30.68%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
2.31 USD
Perte moyenne:
-3.98 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-338.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-338.54 USD (25)
Croissance mensuelle:
-1.12%
Prévision annuelle:
-12.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
338.54 USD (9.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.01% (338.41 USD)
Par fonds propres:
7.54% (281.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 184
AUDUSD 168
NZDCAD 136
CHFJPY 130
EURGBP 128
GBPUSD 90
EURNZD 82
CADJPY 77
EURCHF 76
EURAUD 72
GBPAUD 70
GBPCAD 69
EURUSD 44
AUDCHF 44
CADCHF 38
USDCAD 30
EURCAD 19
EURJPY 18
NZDUSD 17
GBPCHF 3
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 208
AUDUSD 145
NZDCAD 124
CHFJPY 184
EURGBP 179
GBPUSD -59
EURNZD 106
CADJPY 112
EURCHF 103
EURAUD -153
GBPAUD -206
GBPCAD 89
EURUSD 49
AUDCHF 42
CADCHF 51
USDCAD 26
EURCAD -15
EURJPY -27
NZDUSD -66
GBPCHF 6
GBPJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 10K
AUDUSD 5K
NZDCAD 8.9K
CHFJPY 13K
EURGBP 3.5K
GBPUSD -5.6K
EURNZD 6.6K
CADJPY 5.1K
EURCHF 2K
EURAUD -9K
GBPAUD -14K
GBPCAD 2.1K
EURUSD 830
AUDCHF 1.1K
CADCHF 2.7K
USDCAD 220
EURCAD -1.4K
EURJPY -2.6K
NZDUSD -2.7K
GBPCHF 401
GBPJPY 342
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.70 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +80.75 USD
Perte consécutive maximale: -338.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandMarkets-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.05 × 611
6直盘+15交叉盘，量化开单，ea运行，指标风控，浮亏20%强制平仓。高胜率，稳定型，低浮亏型策略，初始入金3000，资金2000即可1倍跟随。
Aucun avis
2025.07.28 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 02:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
