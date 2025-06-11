- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 498
Profit Trade:
1 091 (72.83%)
Loss Trade:
407 (27.17%)
Best Trade:
16.70 USD
Worst Trade:
-41.95 USD
Profitto lordo:
2 518.51 USD (147 373 pips)
Perdita lorda:
-1 619.15 USD (120 254 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (80.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.75 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
95.19%
Massimo carico di deposito:
4.04%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
1 037 (69.23%)
Short Trade:
461 (30.77%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
2.31 USD
Perdita media:
-3.98 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-338.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-338.54 USD (25)
Crescita mensile:
-1.36%
Previsione annuale:
-16.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
338.54 USD (9.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.01% (338.41 USD)
Per equità:
7.54% (281.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|184
|AUDUSD
|168
|NZDCAD
|136
|CHFJPY
|130
|EURGBP
|130
|GBPUSD
|90
|EURNZD
|82
|CADJPY
|77
|EURCHF
|76
|EURAUD
|72
|GBPAUD
|70
|GBPCAD
|69
|EURUSD
|44
|AUDCHF
|44
|CADCHF
|38
|USDCAD
|30
|EURCAD
|19
|EURJPY
|18
|NZDUSD
|17
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|208
|AUDUSD
|145
|NZDCAD
|124
|CHFJPY
|184
|EURGBP
|178
|GBPUSD
|-59
|EURNZD
|106
|CADJPY
|112
|EURCHF
|103
|EURAUD
|-153
|GBPAUD
|-206
|GBPCAD
|89
|EURUSD
|49
|AUDCHF
|42
|CADCHF
|51
|USDCAD
|26
|EURCAD
|-15
|EURJPY
|-27
|NZDUSD
|-66
|GBPCHF
|6
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|10K
|AUDUSD
|5K
|NZDCAD
|8.9K
|CHFJPY
|13K
|EURGBP
|3.4K
|GBPUSD
|-5.6K
|EURNZD
|6.6K
|CADJPY
|5.1K
|EURCHF
|2K
|EURAUD
|-9K
|GBPAUD
|-14K
|GBPCAD
|2.1K
|EURUSD
|830
|AUDCHF
|1.1K
|CADCHF
|2.7K
|USDCAD
|220
|EURCAD
|-1.4K
|EURJPY
|-2.6K
|NZDUSD
|-2.7K
|GBPCHF
|401
|GBPJPY
|342
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.70 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +80.75 USD
Massima perdita consecutiva: -338.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.05 × 611
6直盘+15交叉盘，量化开单，ea运行，指标风控，浮亏20%强制平仓。高胜率，稳定型，低浮亏型策略，初始入金3000，资金2000即可1倍跟随。
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
19
0%
1 498
72%
95%
1.55
0.60
USD
USD
9%
1:500