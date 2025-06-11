SegnaliSezioni
Jiao Jiao Li

Pips Prince

Jiao Jiao Li
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 30%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 498
Profit Trade:
1 091 (72.83%)
Loss Trade:
407 (27.17%)
Best Trade:
16.70 USD
Worst Trade:
-41.95 USD
Profitto lordo:
2 518.51 USD (147 373 pips)
Perdita lorda:
-1 619.15 USD (120 254 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (80.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.75 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
95.19%
Massimo carico di deposito:
4.04%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
1 037 (69.23%)
Short Trade:
461 (30.77%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
2.31 USD
Perdita media:
-3.98 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-338.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-338.54 USD (25)
Crescita mensile:
-1.36%
Previsione annuale:
-16.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
338.54 USD (9.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.01% (338.41 USD)
Per equità:
7.54% (281.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 184
AUDUSD 168
NZDCAD 136
CHFJPY 130
EURGBP 130
GBPUSD 90
EURNZD 82
CADJPY 77
EURCHF 76
EURAUD 72
GBPAUD 70
GBPCAD 69
EURUSD 44
AUDCHF 44
CADCHF 38
USDCAD 30
EURCAD 19
EURJPY 18
NZDUSD 17
GBPCHF 3
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 208
AUDUSD 145
NZDCAD 124
CHFJPY 184
EURGBP 178
GBPUSD -59
EURNZD 106
CADJPY 112
EURCHF 103
EURAUD -153
GBPAUD -206
GBPCAD 89
EURUSD 49
AUDCHF 42
CADCHF 51
USDCAD 26
EURCAD -15
EURJPY -27
NZDUSD -66
GBPCHF 6
GBPJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 10K
AUDUSD 5K
NZDCAD 8.9K
CHFJPY 13K
EURGBP 3.4K
GBPUSD -5.6K
EURNZD 6.6K
CADJPY 5.1K
EURCHF 2K
EURAUD -9K
GBPAUD -14K
GBPCAD 2.1K
EURUSD 830
AUDCHF 1.1K
CADCHF 2.7K
USDCAD 220
EURCAD -1.4K
EURJPY -2.6K
NZDUSD -2.7K
GBPCHF 401
GBPJPY 342
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.70 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +80.75 USD
Massima perdita consecutiva: -338.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.05 × 611
6直盘+15交叉盘，量化开单，ea运行，指标风控，浮亏20%强制平仓。高胜率，稳定型，低浮亏型策略，初始入金3000，资金2000即可1倍跟随。
2025.07.28 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 02:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
