Tan Yenny Tanaka

SuHar6877

Tan Yenny Tanaka
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Headway-Real
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 318
Kârla kapanan işlemler:
3 377 (63.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 941 (36.50%)
En iyi işlem:
3 041.28 USD
En kötü işlem:
-1 136.52 USD
Brüt kâr:
86 276.04 USD (5 167 661 pips)
Brüt zarar:
-61 725.86 USD (10 544 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (162.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 998.46 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
27.91%
Maks. mevduat yükü:
31.79%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
484
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
2 500 (47.01%)
Satış işlemleri:
2 818 (52.99%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
4.62 USD
Ortalama kâr:
25.55 USD
Ortalama zarar:
-31.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-4 314.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 909.98 USD (30)
Aylık büyüme:
2.11%
Yıllık tahmin:
25.57%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
325.63 USD
Maksimum:
15 139.14 USD (35.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.13% (6 590.10 USD)
Varlığa göre:
30.65% (6 708.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4688
BTCUSD 449
USDJPY 134
GBPJPY 47
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 29K
BTCUSD -5K
USDJPY 119
GBPJPY 85
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
BTCUSD -5.4M
USDJPY 1.3K
GBPJPY 573
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 041.28 USD
En kötü işlem: -1 137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +162.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 314.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.07 × 1176
FBS-Real-3
4.00 × 8
TitanFX-02
4.22 × 9
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 16
5.20 × 5
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Nice
İnceleme yok
2025.08.29 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.06 06:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:600 - 1:1000
2025.07.01 00:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 02:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SuHar6877
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
608K
USD
19
74%
5 318
63%
28%
1.39
4.62
USD
31%
1:400
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.