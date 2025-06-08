- Büyüme
İşlemler:
5 318
Kârla kapanan işlemler:
3 377 (63.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 941 (36.50%)
En iyi işlem:
3 041.28 USD
En kötü işlem:
-1 136.52 USD
Brüt kâr:
86 276.04 USD (5 167 661 pips)
Brüt zarar:
-61 725.86 USD (10 544 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (162.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 998.46 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
27.91%
Maks. mevduat yükü:
31.79%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
484
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
2 500 (47.01%)
Satış işlemleri:
2 818 (52.99%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
4.62 USD
Ortalama kâr:
25.55 USD
Ortalama zarar:
-31.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-4 314.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 909.98 USD (30)
Aylık büyüme:
2.11%
Yıllık tahmin:
25.57%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
325.63 USD
Maksimum:
15 139.14 USD (35.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.13% (6 590.10 USD)
Varlığa göre:
30.65% (6 708.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4688
|BTCUSD
|449
|USDJPY
|134
|GBPJPY
|47
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|-5K
|USDJPY
|119
|GBPJPY
|85
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|BTCUSD
|-5.4M
|USDJPY
|1.3K
|GBPJPY
|573
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 041.28 USD
En kötü işlem: -1 137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +162.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 314.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
FBS-Real-3
|4.00 × 8
|
TitanFX-02
|4.22 × 9
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 16
|5.20 × 5
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Nice
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
608K
USD
USD
19
74%
5 318
63%
28%
1.39
4.62
USD
USD
31%
1:400