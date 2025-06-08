- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 325
Profit Trade:
3 383 (63.53%)
Loss Trade:
1 942 (36.47%)
Best Trade:
3 041.28 USD
Worst Trade:
-1 136.52 USD
Profitto lordo:
86 370.00 USD (5 170 776 pips)
Perdita lorda:
-61 728.86 USD (10 544 863 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (162.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 998.46 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
27.91%
Massimo carico di deposito:
31.79%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
476
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
2 507 (47.08%)
Short Trade:
2 818 (52.92%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
4.63 USD
Profitto medio:
25.53 USD
Perdita media:
-31.79 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-4 314.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 909.98 USD (30)
Crescita mensile:
2.12%
Previsione annuale:
25.76%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
325.63 USD
Massimale:
15 139.14 USD (35.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.13% (6 590.10 USD)
Per equità:
30.65% (6 708.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4695
|BTCUSD
|449
|USDJPY
|134
|GBPJPY
|47
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|-5K
|USDJPY
|119
|GBPJPY
|85
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|-5.4M
|USDJPY
|1.3K
|GBPJPY
|573
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 041.28 USD
Worst Trade: -1 137 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +162.96 USD
Massima perdita consecutiva: -4 314.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
FBS-Real-3
|4.00 × 8
|
TitanFX-02
|4.20 × 15
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 16
|5.20 × 5
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Nice
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
608K
USD
USD
19
74%
5 325
63%
28%
1.39
4.63
USD
USD
31%
1:400