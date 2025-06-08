SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SuHar6877
Tan Yenny Tanaka

SuHar6877

Tan Yenny Tanaka
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 8%
Headway-Real
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 325
Profit Trade:
3 383 (63.53%)
Loss Trade:
1 942 (36.47%)
Best Trade:
3 041.28 USD
Worst Trade:
-1 136.52 USD
Profitto lordo:
86 370.00 USD (5 170 776 pips)
Perdita lorda:
-61 728.86 USD (10 544 863 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (162.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 998.46 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
27.91%
Massimo carico di deposito:
31.79%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
476
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
2 507 (47.08%)
Short Trade:
2 818 (52.92%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
4.63 USD
Profitto medio:
25.53 USD
Perdita media:
-31.79 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-4 314.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 909.98 USD (30)
Crescita mensile:
2.12%
Previsione annuale:
25.76%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
325.63 USD
Massimale:
15 139.14 USD (35.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.13% (6 590.10 USD)
Per equità:
30.65% (6 708.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4695
BTCUSD 449
USDJPY 134
GBPJPY 47
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29K
BTCUSD -5K
USDJPY 119
GBPJPY 85
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD -5.4M
USDJPY 1.3K
GBPJPY 573
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 041.28 USD
Worst Trade: -1 137 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +162.96 USD
Massima perdita consecutiva: -4 314.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.07 × 1176
FBS-Real-3
4.00 × 8
TitanFX-02
4.20 × 15
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 16
5.20 × 5
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Nice
Non ci sono recensioni
2025.08.29 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.06 06:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:600 - 1:1000
2025.07.01 00:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 02:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SuHar6877
30USD al mese
8%
0
0
USD
608K
USD
19
74%
5 325
63%
28%
1.39
4.63
USD
31%
1:400
