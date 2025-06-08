SignauxSections
Tan Yenny Tanaka

SuHar6877

Tan Yenny Tanaka
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Headway-Real
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 423
Bénéfice trades:
3 457 (63.74%)
Perte trades:
1 966 (36.25%)
Meilleure transaction:
3 041.28 USD
Pire transaction:
-1 136.52 USD
Bénéfice brut:
87 879.10 USD (5 197 528 pips)
Perte brute:
-61 866.88 USD (10 549 936 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (162.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 998.46 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
27.91%
Charge de dépôt maximale:
31.79%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
511
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
1.72
Longs trades:
2 584 (47.65%)
Courts trades:
2 839 (52.35%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
4.80 USD
Bénéfice moyen:
25.42 USD
Perte moyenne:
-31.47 USD
Pertes consécutives maximales:
41 (-4 314.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 909.98 USD (30)
Croissance mensuelle:
2.35%
Prévision annuelle:
28.52%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
325.63 USD
Maximal:
15 139.14 USD (35.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.13% (6 590.10 USD)
Par fonds propres:
30.65% (6 708.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4793
BTCUSD 449
USDJPY 134
GBPJPY 47
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 31K
BTCUSD -5K
USDJPY 119
GBPJPY 85
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 45K
BTCUSD -5.4M
USDJPY 1.3K
GBPJPY 573
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 041.28 USD
Pire transaction: -1 137 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +162.96 USD
Perte consécutive maximale: -4 314.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TitanFX-02
4.20 × 15
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
FBS-Real-3
4.78 × 9
VantageInternational-Live 16
5.20 × 5
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Nice
Aucun avis
2025.08.29 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.06 06:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:600 - 1:1000
2025.07.01 00:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 02:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
