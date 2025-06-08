- Croissance
Trades:
5 423
Bénéfice trades:
3 457 (63.74%)
Perte trades:
1 966 (36.25%)
Meilleure transaction:
3 041.28 USD
Pire transaction:
-1 136.52 USD
Bénéfice brut:
87 879.10 USD (5 197 528 pips)
Perte brute:
-61 866.88 USD (10 549 936 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (162.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 998.46 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
27.91%
Charge de dépôt maximale:
31.79%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
511
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
1.72
Longs trades:
2 584 (47.65%)
Courts trades:
2 839 (52.35%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
4.80 USD
Bénéfice moyen:
25.42 USD
Perte moyenne:
-31.47 USD
Pertes consécutives maximales:
41 (-4 314.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 909.98 USD (30)
Croissance mensuelle:
2.35%
Prévision annuelle:
28.52%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
325.63 USD
Maximal:
15 139.14 USD (35.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.13% (6 590.10 USD)
Par fonds propres:
30.65% (6 708.49 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4793
|BTCUSD
|449
|USDJPY
|134
|GBPJPY
|47
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|31K
|BTCUSD
|-5K
|USDJPY
|119
|GBPJPY
|85
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|45K
|BTCUSD
|-5.4M
|USDJPY
|1.3K
|GBPJPY
|573
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3 041.28 USD
Pire transaction: -1 137 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +162.96 USD
Perte consécutive maximale: -4 314.14 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
TitanFX-02
|4.20 × 15
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
FBS-Real-3
|4.78 × 9
VantageInternational-Live 16
|5.20 × 5
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
Exness-Real16
|10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
