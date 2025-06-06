- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|100
|USDJPY
|90
|EURUSD
|53
|#US100_U25
|43
|BITCOIN
|35
|GBPUSD
|21
|#USNDAQ100
|8
|WTI
|6
|USDCHF
|5
|#US100_Z25
|3
|USDCAD
|2
|#US100_M25
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|605
|USDJPY
|129
|EURUSD
|266
|#US100_U25
|210
|BITCOIN
|-214
|GBPUSD
|-82
|#USNDAQ100
|3
|WTI
|-10
|USDCHF
|-108
|#US100_Z25
|44
|USDCAD
|1
|#US100_M25
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|28K
|USDJPY
|1.1K
|EURUSD
|1.7K
|#US100_U25
|20K
|BITCOIN
|-514K
|GBPUSD
|-411
|#USNDAQ100
|9.5K
|WTI
|104
|USDCHF
|-341
|#US100_Z25
|5.3K
|USDCAD
|18
|#US100_M25
|-850
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real01
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 6
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 17
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 55
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.05 × 62
|
ICMarkets-Live15
|0.05 × 40
|
Pepperstone-Demo02
|0.32 × 367
|
Pepperstone-Edge05
|0.42 × 12
|
FXCM-USDReal02
|0.61 × 105
|
FxPro.com-Real05
|0.84 × 3294
|
FxPro.com-Real07
|0.90 × 172
|
FxPro.com-Real02
|1.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|1.76 × 282
|
FxPro.com-Real04
|2.27 × 11
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ИГОРЯ АРАПОВА
Уважаемые инвесторы. Рады представить вам надежный торговый сигнал VMA trade основанный на объёмном анализе рынка.
Данная торговая стратегия будет максимально эффективна в периоды любых длительных трендов, даже если они вызваны глобальными и локальными финансовыми кризисами, пандемией , военными конфликтами. Этот сигнал поможет обычному инвестору улучшить результаты торговли на рынке Форекс, сохраняя при этом психологическое спокойствие в долгосрочной перспективе.
Торговля ведется вручную трейдером с опытом более чем 11 лет, оперативная техническая поддержка ответит на все ваши вопросы (пишите в чате сайта mql5 или в чате Telegram - @cheremisin_s)
Методы работы и функции безопасности:
1. Стратегия сигнала - технический анализ, слежение за трендами, анализ объемов, торговля от уровней в направлении локального тренда.
2. Валютные пары, используемые в торговле: мажорными валютными парами, золотом (XAUUSD), биткоином (BTCUSD) и фондовым интексом США NASDAQ
3. Наличие стоп лосса и тейк профита: Стоп лосс напрямую не применяется , сначала открывается замковая сделка которая замораживает убыток по сделке. Если контекст рынка не меняется, сделка размыкается и выставляется стоп снова. Тейк профит устанавливается на уровне или по ситуации в зависимости от смены рынка.
4. Сигнал совместим с любым брокером. Но мы рекомендуем брокера FXPro. Для получения бонуса при регистрации пишите в чат Telegarm @cheremisin_s
5. Размер лота плавающий в зависимости от ситуации, размер риска на отдельную сделку не превышает 5%
6. Не используем мартингейл, сетку. Усреднение только по тренду периодически
7. Просадка не превышает 25%. Благодаря системе SL (пункт 3) исключается ее увеличение выше указанных параметров.
Если вы хотите освоить торговую стратегию Игоря Арапова, начать торговать самостоятельно и стать финансово независимым — напишите нам.
📌 Описание курса: https://arapov.trade/ru/studying
👤 Автор — Игорь Арапов, проф. трейдер с 2013 года: https://arapov.trade/ru
🎁 Бесплатный курс по трейдингу от Игоря Арапова: https://arapov.trade/ru/freestudying/freeeducation
Всем удачной торговли!
Отказ от ответственности:
- Использование сигналов Автора предусматривает безусловное и безоговорочное согласие лица с условиями данного Отказа от ответственности;
- Автор сигналов не несет ответственности за потерю вложенных денежных средств, связанных с копированием сделок;
- Торговля на рынке Форекс сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала и может не подходить большинству инвесторов;
- Высокий доход в прошлом не может гарантировать в будущем аналогичных торговых результатов;
- Рекомендуем инвестировать только те денежные средства, которые вы сможете позволить себе потерять;
- Технический сбой или некорректная работа брокеров могут привести к непредвиденным финансовым потерям;
- Категорически не рекомендуем вкладывать в торговлю/ивестирование кредитные или взятые взаймы денежные средства;
- Автор сигналов не несет отвественности за предоставление услуг сторонними компаниями, а также за работу сторонних приложений, связанных с копированием сделок (брокеров, бирж и других связанных сервисов).