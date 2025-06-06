SinyallerBölümler
Serhii Cheremisin

VMA Trade

Serhii Cheremisin
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
1 / 6.5K USD
büyüme başlangıcı: 2025 48%
FxPro.com-Real07
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
367
Kârla kapanan işlemler:
219 (59.67%)
Zararla kapanan işlemler:
148 (40.33%)
En iyi işlem:
207.74 USD
En kötü işlem:
-168.55 USD
Brüt kâr:
4 531.39 USD (1 375 127 pips)
Brüt zarar:
-3 689.01 USD (1 825 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (395.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
395.90 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
88.82%
Maks. mevduat yükü:
10.24%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
166 (45.23%)
Satış işlemleri:
201 (54.77%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
20.69 USD
Ortalama zarar:
-24.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-237.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-297.26 USD (5)
Aylık büyüme:
21.05%
Yıllık tahmin:
255.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
312.44 USD
Maksimum:
319.54 USD (15.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.92% (319.54 USD)
Varlığa göre:
42.51% (1 001.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 100
USDJPY 90
EURUSD 53
#US100_U25 43
BITCOIN 35
GBPUSD 21
#USNDAQ100 8
WTI 6
USDCHF 5
#US100_Z25 3
USDCAD 2
#US100_M25 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 605
USDJPY 129
EURUSD 266
#US100_U25 210
BITCOIN -214
GBPUSD -82
#USNDAQ100 3
WTI -10
USDCHF -108
#US100_Z25 44
USDCAD 1
#US100_M25 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 28K
USDJPY 1.1K
EURUSD 1.7K
#US100_U25 20K
BITCOIN -514K
GBPUSD -411
#USNDAQ100 9.5K
WTI 104
USDCHF -341
#US100_Z25 5.3K
USDCAD 18
#US100_M25 -850
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +207.74 USD
En kötü işlem: -169 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +395.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FxPro.com-Real01
0.00 × 7
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 6
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 17
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 55
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 9
Pepperstone-Edge09
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.05 × 62
ICMarkets-Live15
0.05 × 40
Pepperstone-Demo02
0.32 × 367
Pepperstone-Edge05
0.42 × 12
FXCM-USDReal02
0.61 × 105
FxPro.com-Real05
0.84 × 3294
FxPro.com-Real07
0.90 × 172
FxPro.com-Real02
1.00 × 4
Swissquote-Live6
1.76 × 282
FxPro.com-Real04
2.27 × 11
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ИГОРЯ АРАПОВА

Уважаемые инвесторы. Рады представить вам надежный торговый сигнал VMA trade основанный на объёмном анализе рынка.

 

Данная торговая стратегия будет максимально эффективна в периоды любых длительных трендов, даже если они вызваны  глобальными и локальными  финансовыми  кризисами, пандемией , военными  конфликтами. Этот сигнал поможет обычному инвестору улучшить результаты торговли на рынке Форекс, сохраняя при этом психологическое спокойствие в долгосрочной перспективе.

 

Торговля ведется вручную трейдером с опытом более чем 11 лет, оперативная техническая поддержка ответит на все ваши вопросы (пишите в чате сайта mql5 или в чате Telegram - @cheremisin_s)

 

Методы работы и функции безопасности:

 

1. Стратегия сигнала - технический анализ, слежение за трендами, анализ объемов, торговля от уровней в направлении локального тренда.

2. Валютные пары, используемые в торговле: мажорными валютными парами, золотом (XAUUSD), биткоином (BTCUSD) и фондовым интексом США NASDAQ

3. Наличие стоп лосса и тейк профита: Стоп лосс напрямую не применяется , сначала открывается замковая сделка которая замораживает убыток по сделке.  Если контекст рынка не меняется,  сделка размыкается и выставляется стоп снова. Тейк профит устанавливается на уровне или по ситуации в зависимости от смены рынка.

4. Сигнал совместим с любым брокером. Но мы рекомендуем брокера FXPro. Для получения бонуса при регистрации пишите в чат Telegarm  @cheremisin_s

5. Размер лота плавающий в зависимости от ситуации, размер риска на отдельную сделку не превышает 5%

6. Не используем  мартингейл, сетку. Усреднение только по тренду периодически

7. Просадка не превышает 25%. Благодаря системе SL (пункт 3) исключается ее увеличение выше указанных параметров.

 

Если вы хотите освоить торговую стратегию Игоря Арапова, начать торговать самостоятельно и стать финансово независимым — напишите нам.

📌 Описание курса: https://arapov.trade/ru/studying

👤 Автор — Игорь Арапов, проф. трейдер с 2013 года: https://arapov.trade/ru

🎁 Бесплатный курс по трейдингу от Игоря Арапова: https://arapov.trade/ru/freestudying/freeeducation

Всем удачной торговли!

Отказ  от ответственности:

- Использование сигналов Автора предусматривает безусловное и безоговорочное согласие лица с условиями данного Отказа от ответственности;

- Автор сигналов не несет ответственности за потерю вложенных денежных средств, связанных с копированием сделок;

- Торговля на рынке Форекс сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала и может не подходить большинству инвесторов;

- Высокий доход в прошлом не может гарантировать в будущем аналогичных торговых результатов;

- Рекомендуем инвестировать только те денежные средства, которые вы сможете позволить себе потерять;

- Технический сбой или некорректная работа брокеров могут привести к непредвиденным финансовым потерям;

- Категорически не рекомендуем вкладывать в торговлю/ивестирование кредитные или взятые взаймы денежные средства;

- Автор сигналов не несет отвественности за предоставление услуг сторонними компаниями, а также за работу сторонних приложений, связанных с копированием сделок (брокеров, бирж и других связанных сервисов).


