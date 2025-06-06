SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VMA Trade
Serhii Cheremisin

VMA Trade

Serhii Cheremisin
0 avis
Fiabilité
16 semaines
1 / 6.4K USD
croissance depuis 2025 44%
FxPro.com-Real07
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
365
Bénéfice trades:
217 (59.45%)
Perte trades:
148 (40.55%)
Meilleure transaction:
207.74 USD
Pire transaction:
-168.55 USD
Bénéfice brut:
4 468.24 USD (1 369 098 pips)
Perte brute:
-3 689.01 USD (1 825 171 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (395.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
395.90 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
88.82%
Charge de dépôt maximale:
10.24%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.44
Longs trades:
164 (44.93%)
Courts trades:
201 (55.07%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
2.13 USD
Bénéfice moyen:
20.59 USD
Perte moyenne:
-24.93 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-237.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-297.26 USD (5)
Croissance mensuelle:
22.50%
Prévision annuelle:
273.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
312.44 USD
Maximal:
319.54 USD (15.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.92% (319.54 USD)
Par fonds propres:
42.51% (1 001.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 100
USDJPY 90
EURUSD 52
#US100_U25 43
BITCOIN 35
GBPUSD 21
#USNDAQ100 8
WTI 6
USDCHF 5
USDCAD 2
#US100_Z25 2
#US100_M25 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 605
USDJPY 129
EURUSD 251
#US100_U25 210
BITCOIN -214
GBPUSD -82
#USNDAQ100 3
WTI -10
USDCHF -108
USDCAD 1
#US100_Z25 -4
#US100_M25 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 28K
USDJPY 1.1K
EURUSD 1.5K
#US100_U25 20K
BITCOIN -514K
GBPUSD -411
#USNDAQ100 9.5K
WTI 104
USDCHF -341
USDCAD 18
#US100_Z25 -625
#US100_M25 -850
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +207.74 USD
Pire transaction: -169 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +395.90 USD
Perte consécutive maximale: -237.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FxPro.com-Real01
0.00 × 7
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 6
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 17
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 55
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 9
Pepperstone-Edge09
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.05 × 62
ICMarkets-Live15
0.05 × 40
Pepperstone-Demo02
0.32 × 367
Pepperstone-Edge05
0.42 × 12
FXCM-USDReal02
0.61 × 105
FxPro.com-Real05
0.84 × 3294
FxPro.com-Real07
0.90 × 172
FxPro.com-Real02
1.00 × 4
Swissquote-Live6
1.76 × 282
FxPro.com-Real04
2.27 × 11
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ИГОРЯ АРАПОВА

Уважаемые инвесторы. Рады представить вам надежный торговый сигнал VMA trade основанный на объёмном анализе рынка.

 

Данная торговая стратегия будет максимально эффективна в периоды любых длительных трендов, даже если они вызваны  глобальными и локальными  финансовыми  кризисами, пандемией , военными  конфликтами. Этот сигнал поможет обычному инвестору улучшить результаты торговли на рынке Форекс, сохраняя при этом психологическое спокойствие в долгосрочной перспективе.

 

Торговля ведется вручную трейдером с опытом более чем 11 лет, оперативная техническая поддержка ответит на все ваши вопросы (пишите в чате сайта mql5 или в чате Telegram - @cheremisin_s)

 

Методы работы и функции безопасности:

 

1. Стратегия сигнала - технический анализ, слежение за трендами, анализ объемов, торговля от уровней в направлении локального тренда.

2. Валютные пары, используемые в торговле: мажорными валютными парами, золотом (XAUUSD), биткоином (BTCUSD) и фондовым интексом США NASDAQ

3. Наличие стоп лосса и тейк профита: Стоп лосс напрямую не применяется , сначала открывается замковая сделка которая замораживает убыток по сделке.  Если контекст рынка не меняется,  сделка размыкается и выставляется стоп снова. Тейк профит устанавливается на уровне или по ситуации в зависимости от смены рынка.

4. Сигнал совместим с любым брокером. Но мы рекомендуем брокера FXPro. Для получения бонуса при регистрации пишите в чат Telegarm  @cheremisin_s

5. Размер лота плавающий в зависимости от ситуации, размер риска на отдельную сделку не превышает 5%

6. Не используем  мартингейл, сетку. Усреднение только по тренду периодически

7. Просадка не превышает 25%. Благодаря системе SL (пункт 3) исключается ее увеличение выше указанных параметров.

 

Если вы хотите освоить торговую стратегию Игоря Арапова, начать торговать самостоятельно и стать финансово независимым — напишите нам.

📌 Описание курса: https://arapov.trade/ru/studying

👤 Автор — Игорь Арапов, проф. трейдер с 2013 года: https://arapov.trade/ru

🎁 Бесплатный курс по трейдингу от Игоря Арапова: https://arapov.trade/ru/freestudying/freeeducation

Всем удачной торговли!

Отказ  от ответственности:

- Использование сигналов Автора предусматривает безусловное и безоговорочное согласие лица с условиями данного Отказа от ответственности;

- Автор сигналов не несет ответственности за потерю вложенных денежных средств, связанных с копированием сделок;

- Торговля на рынке Форекс сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала и может не подходить большинству инвесторов;

- Высокий доход в прошлом не может гарантировать в будущем аналогичных торговых результатов;

- Рекомендуем инвестировать только те денежные средства, которые вы сможете позволить себе потерять;

- Технический сбой или некорректная работа брокеров могут привести к непредвиденным финансовым потерям;

- Категорически не рекомендуем вкладывать в торговлю/ивестирование кредитные или взятые взаймы денежные средства;

- Автор сигналов не несет отвественности за предоставление услуг сторонними компаниями, а также за работу сторонних приложений, связанных с копированием сделок (брокеров, бирж и других связанных сервисов).


Aucun avis
