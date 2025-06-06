- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|100
|USDJPY
|90
|EURUSD
|52
|#US100_U25
|43
|BITCOIN
|35
|GBPUSD
|21
|#USNDAQ100
|8
|WTI
|6
|USDCHF
|5
|USDCAD
|2
|#US100_Z25
|2
|#US100_M25
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|605
|USDJPY
|129
|EURUSD
|251
|#US100_U25
|210
|BITCOIN
|-214
|GBPUSD
|-82
|#USNDAQ100
|3
|WTI
|-10
|USDCHF
|-108
|USDCAD
|1
|#US100_Z25
|-4
|#US100_M25
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|28K
|USDJPY
|1.1K
|EURUSD
|1.5K
|#US100_U25
|20K
|BITCOIN
|-514K
|GBPUSD
|-411
|#USNDAQ100
|9.5K
|WTI
|104
|USDCHF
|-341
|USDCAD
|18
|#US100_Z25
|-625
|#US100_M25
|-850
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real01
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 6
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 17
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 55
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.05 × 62
|
ICMarkets-Live15
|0.05 × 40
|
Pepperstone-Demo02
|0.32 × 367
|
Pepperstone-Edge05
|0.42 × 12
|
FXCM-USDReal02
|0.61 × 105
|
FxPro.com-Real05
|0.84 × 3294
|
FxPro.com-Real07
|0.90 × 172
|
FxPro.com-Real02
|1.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|1.76 × 282
|
FxPro.com-Real04
|2.27 × 11
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ИГОРЯ АРАПОВА
Уважаемые инвесторы. Рады представить вам надежный торговый сигнал VMA trade основанный на объёмном анализе рынка.
Данная торговая стратегия будет максимально эффективна в периоды любых длительных трендов, даже если они вызваны глобальными и локальными финансовыми кризисами, пандемией , военными конфликтами. Этот сигнал поможет обычному инвестору улучшить результаты торговли на рынке Форекс, сохраняя при этом психологическое спокойствие в долгосрочной перспективе.
Торговля ведется вручную трейдером с опытом более чем 11 лет, оперативная техническая поддержка ответит на все ваши вопросы (пишите в чате сайта mql5 или в чате Telegram - @cheremisin_s)
Методы работы и функции безопасности:
1. Стратегия сигнала - технический анализ, слежение за трендами, анализ объемов, торговля от уровней в направлении локального тренда.
2. Валютные пары, используемые в торговле: мажорными валютными парами, золотом (XAUUSD), биткоином (BTCUSD) и фондовым интексом США NASDAQ
3. Наличие стоп лосса и тейк профита: Стоп лосс напрямую не применяется , сначала открывается замковая сделка которая замораживает убыток по сделке. Если контекст рынка не меняется, сделка размыкается и выставляется стоп снова. Тейк профит устанавливается на уровне или по ситуации в зависимости от смены рынка.
4. Сигнал совместим с любым брокером. Но мы рекомендуем брокера FXPro. Для получения бонуса при регистрации пишите в чат Telegarm @cheremisin_s
5. Размер лота плавающий в зависимости от ситуации, размер риска на отдельную сделку не превышает 5%
6. Не используем мартингейл, сетку. Усреднение только по тренду периодически
7. Просадка не превышает 25%. Благодаря системе SL (пункт 3) исключается ее увеличение выше указанных параметров.
Если вы хотите освоить торговую стратегию Игоря Арапова, начать торговать самостоятельно и стать финансово независимым — напишите нам.
📌 Описание курса: https://arapov.trade/ru/studying
👤 Автор — Игорь Арапов, проф. трейдер с 2013 года: https://arapov.trade/ru
🎁 Бесплатный курс по трейдингу от Игоря Арапова: https://arapov.trade/ru/freestudying/freeeducation
Всем удачной торговли!
Отказ от ответственности:
- Использование сигналов Автора предусматривает безусловное и безоговорочное согласие лица с условиями данного Отказа от ответственности;
- Автор сигналов не несет ответственности за потерю вложенных денежных средств, связанных с копированием сделок;
- Торговля на рынке Форекс сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала и может не подходить большинству инвесторов;
- Высокий доход в прошлом не может гарантировать в будущем аналогичных торговых результатов;
- Рекомендуем инвестировать только те денежные средства, которые вы сможете позволить себе потерять;
- Технический сбой или некорректная работа брокеров могут привести к непредвиденным финансовым потерям;
- Категорически не рекомендуем вкладывать в торговлю/ивестирование кредитные или взятые взаймы денежные средства;
- Автор сигналов не несет отвественности за предоставление услуг сторонними компаниями, а также за работу сторонних приложений, связанных с копированием сделок (брокеров, бирж и других связанных сервисов).