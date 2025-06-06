SegnaliSezioni
Serhii Cheremisin

VMA Trade

Serhii Cheremisin
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
1 / 6.5K USD
crescita dal 2025 48%
FxPro.com-Real07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
367
Profit Trade:
219 (59.67%)
Loss Trade:
148 (40.33%)
Best Trade:
207.74 USD
Worst Trade:
-168.55 USD
Profitto lordo:
4 531.39 USD (1 375 127 pips)
Perdita lorda:
-3 689.01 USD (1 825 171 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (395.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
395.90 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
88.82%
Massimo carico di deposito:
10.24%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
166 (45.23%)
Short Trade:
201 (54.77%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
20.69 USD
Perdita media:
-24.93 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-237.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-297.26 USD (5)
Crescita mensile:
26.02%
Previsione annuale:
315.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
312.44 USD
Massimale:
319.54 USD (15.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.92% (319.54 USD)
Per equità:
42.51% (1 001.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 100
USDJPY 90
EURUSD 53
#US100_U25 43
BITCOIN 35
GBPUSD 21
#USNDAQ100 8
WTI 6
USDCHF 5
#US100_Z25 3
USDCAD 2
#US100_M25 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 605
USDJPY 129
EURUSD 266
#US100_U25 210
BITCOIN -214
GBPUSD -82
#USNDAQ100 3
WTI -10
USDCHF -108
#US100_Z25 44
USDCAD 1
#US100_M25 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 28K
USDJPY 1.1K
EURUSD 1.7K
#US100_U25 20K
BITCOIN -514K
GBPUSD -411
#USNDAQ100 9.5K
WTI 104
USDCHF -341
#US100_Z25 5.3K
USDCAD 18
#US100_M25 -850
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +207.74 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +395.90 USD
Massima perdita consecutiva: -237.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FxPro.com-Real01
0.00 × 7
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 6
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 17
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 55
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 9
Pepperstone-Edge09
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.05 × 62
ICMarkets-Live15
0.05 × 40
Pepperstone-Demo02
0.32 × 367
Pepperstone-Edge05
0.42 × 12
FXCM-USDReal02
0.61 × 105
FxPro.com-Real05
0.84 × 3294
FxPro.com-Real07
0.90 × 172
FxPro.com-Real02
1.00 × 4
Swissquote-Live6
1.76 × 282
FxPro.com-Real04
2.27 × 11
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ИГОРЯ АРАПОВА

Уважаемые инвесторы. Рады представить вам надежный торговый сигнал VMA trade основанный на объёмном анализе рынка.

 

Данная торговая стратегия будет максимально эффективна в периоды любых длительных трендов, даже если они вызваны  глобальными и локальными  финансовыми  кризисами, пандемией , военными  конфликтами. Этот сигнал поможет обычному инвестору улучшить результаты торговли на рынке Форекс, сохраняя при этом психологическое спокойствие в долгосрочной перспективе.

 

Торговля ведется вручную трейдером с опытом более чем 11 лет, оперативная техническая поддержка ответит на все ваши вопросы (пишите в чате сайта mql5 или в чате Telegram - @cheremisin_s)

 

Методы работы и функции безопасности:

 

1. Стратегия сигнала - технический анализ, слежение за трендами, анализ объемов, торговля от уровней в направлении локального тренда.

2. Валютные пары, используемые в торговле: мажорными валютными парами, золотом (XAUUSD), биткоином (BTCUSD) и фондовым интексом США NASDAQ

3. Наличие стоп лосса и тейк профита: Стоп лосс напрямую не применяется , сначала открывается замковая сделка которая замораживает убыток по сделке.  Если контекст рынка не меняется,  сделка размыкается и выставляется стоп снова. Тейк профит устанавливается на уровне или по ситуации в зависимости от смены рынка.

4. Сигнал совместим с любым брокером. Но мы рекомендуем брокера FXPro. Для получения бонуса при регистрации пишите в чат Telegarm  @cheremisin_s

5. Размер лота плавающий в зависимости от ситуации, размер риска на отдельную сделку не превышает 5%

6. Не используем  мартингейл, сетку. Усреднение только по тренду периодически

7. Просадка не превышает 25%. Благодаря системе SL (пункт 3) исключается ее увеличение выше указанных параметров.

 

Если вы хотите освоить торговую стратегию Игоря Арапова, начать торговать самостоятельно и стать финансово независимым — напишите нам.

📌 Описание курса: https://arapov.trade/ru/studying

👤 Автор — Игорь Арапов, проф. трейдер с 2013 года: https://arapov.trade/ru

🎁 Бесплатный курс по трейдингу от Игоря Арапова: https://arapov.trade/ru/freestudying/freeeducation

Всем удачной торговли!

Отказ  от ответственности:

- Использование сигналов Автора предусматривает безусловное и безоговорочное согласие лица с условиями данного Отказа от ответственности;

- Автор сигналов не несет ответственности за потерю вложенных денежных средств, связанных с копированием сделок;

- Торговля на рынке Форекс сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала и может не подходить большинству инвесторов;

- Высокий доход в прошлом не может гарантировать в будущем аналогичных торговых результатов;

- Рекомендуем инвестировать только те денежные средства, которые вы сможете позволить себе потерять;

- Технический сбой или некорректная работа брокеров могут привести к непредвиденным финансовым потерям;

- Категорически не рекомендуем вкладывать в торговлю/ивестирование кредитные или взятые взаймы денежные средства;

- Автор сигналов не несет отвественности за предоставление услуг сторонними компаниями, а также за работу сторонних приложений, связанных с копированием сделок (брокеров, бирж и других связанных сервисов).


Non ci sono recensioni
