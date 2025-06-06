ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ИГОРЯ АРАПОВА

Уважаемые инвесторы. Рады представить вам надежный торговый сигнал VMA trade основанный на объёмном анализе рынка.

Данная торговая стратегия будет максимально эффективна в периоды любых длительных трендов, даже если они вызваны глобальными и локальными финансовыми кризисами, пандемией , военными конфликтами. Этот сигнал поможет обычному инвестору улучшить результаты торговли на рынке Форекс, сохраняя при этом психологическое спокойствие в долгосрочной перспективе.

Торговля ведется вручную трейдером с опытом более чем 11 лет

Методы работы и функции безопасности:

1. Стратегия сигнала - технический анализ, слежение за трендами, анализ объемов, торговля от уровней в направлении локального тренда.

2. Валютные пары, используемые в торговле: мажорными валютными парами, золотом (XAUUSD), биткоином (BTCUSD) и фондовым интексом США NASDAQ

3. Наличие стоп лосса и тейк профита: Стоп лосс напрямую не применяется , сначала открывается замковая сделка которая замораживает убыток по сделке. Если контекст рынка не меняется, сделка размыкается и выставляется стоп снова. Тейк профит устанавливается на уровне или по ситуации в зависимости от смены рынка.

Сигнал совместим с любым брокером.

5. Размер лота плавающий в зависимости от ситуации, размер риска на отдельную сделку не превышает 5%

6. Не используем мартингейл, сетку. Усреднение только по тренду периодически

7. Просадка не превышает 25%. Благодаря системе SL (пункт 3) исключается ее увеличение выше указанных параметров.

Всем удачной торговли!

Отказ от ответственности:

- Использование сигналов Автора предусматривает безусловное и безоговорочное согласие лица с условиями данного Отказа от ответственности;

- Автор сигналов не несет ответственности за потерю вложенных денежных средств, связанных с копированием сделок;

- Торговля на рынке Форекс сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала и может не подходить большинству инвесторов;

- Высокий доход в прошлом не может гарантировать в будущем аналогичных торговых результатов;

- Рекомендуем инвестировать только те денежные средства, которые вы сможете позволить себе потерять;

- Технический сбой или некорректная работа брокеров могут привести к непредвиденным финансовым потерям;

- Категорически не рекомендуем вкладывать в торговлю/ивестирование кредитные или взятые взаймы денежные средства;

- Автор сигналов не несет отвественности за предоставление услуг сторонними компаниями, а также за работу сторонних приложений, связанных с копированием сделок (брокеров, бирж и других связанных сервисов).



