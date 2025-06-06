SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hedge FE1000
Eliseu Goncalves De Araujo

Hedge FE1000

Eliseu Goncalves De Araujo
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 74%
FBS-Real-7
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
323
Kârla kapanan işlemler:
254 (78.63%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (21.36%)
En iyi işlem:
1 581.56 USD
En kötü işlem:
-2 285.11 USD
Brüt kâr:
14 970.03 USD (35 425 pips)
Brüt zarar:
-7 615.28 USD (34 070 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (5 768.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 768.75 USD (40)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.55%
Maks. mevduat yükü:
100.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
188 (58.20%)
Satış işlemleri:
135 (41.80%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
22.77 USD
Ortalama kâr:
58.94 USD
Ortalama zarar:
-110.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 386.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 285.11 USD (1)
Aylık büyüme:
15.20%
Yıllık tahmin:
184.47%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 876.20 USD
Maksimum:
2 887.95 USD (28.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.85% (2 887.95 USD)
Varlığa göre:
45.84% (6 608.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 80
USDJPY 76
USDCAD 67
EURCAD 60
archived 36
XAUUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.4K
USDJPY 862
USDCAD 947
EURCAD 1.3K
archived 2.8K
XAUUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.4K
USDJPY 4.9K
USDCAD 3.4K
EURCAD -9.3K
archived 0
XAUUSD 38
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 581.56 USD
En kötü işlem: -2 285 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5 768.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 386.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 29
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 3
236 daha fazla...
Sinal de Hedge, utiliza martingale. 
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 14:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 13:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 08:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 22:27
Share of trading days is too low
2025.06.18 03:26
Share of trading days is too low
2025.06.06 02:31
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 13.18% of days out of the 220 days of the signal's entire lifetime.
