İşlemler:
323
Kârla kapanan işlemler:
254 (78.63%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (21.36%)
En iyi işlem:
1 581.56 USD
En kötü işlem:
-2 285.11 USD
Brüt kâr:
14 970.03 USD (35 425 pips)
Brüt zarar:
-7 615.28 USD (34 070 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (5 768.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 768.75 USD (40)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.55%
Maks. mevduat yükü:
100.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
188 (58.20%)
Satış işlemleri:
135 (41.80%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
22.77 USD
Ortalama kâr:
58.94 USD
Ortalama zarar:
-110.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 386.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 285.11 USD (1)
Aylık büyüme:
15.20%
Yıllık tahmin:
184.47%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 876.20 USD
Maksimum:
2 887.95 USD (28.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.85% (2 887.95 USD)
Varlığa göre:
45.84% (6 608.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|80
|USDJPY
|76
|USDCAD
|67
|EURCAD
|60
|archived
|36
|XAUUSD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.4K
|USDJPY
|862
|USDCAD
|947
|EURCAD
|1.3K
|archived
|2.8K
|XAUUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.4K
|USDJPY
|4.9K
|USDCAD
|3.4K
|EURCAD
|-9.3K
|archived
|0
|XAUUSD
|38
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 581.56 USD
En kötü işlem: -2 285 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5 768.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 386.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 29
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
Sinal de Hedge, utiliza martingale.
İnceleme yok
