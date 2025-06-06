SignauxSections
Eliseu Goncalves De Araujo

Hedge FE1000

Eliseu Goncalves De Araujo
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 74%
FBS-Real-7
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
323
Bénéfice trades:
254 (78.63%)
Perte trades:
69 (21.36%)
Meilleure transaction:
1 581.56 USD
Pire transaction:
-2 285.11 USD
Bénéfice brut:
14 970.03 USD (35 425 pips)
Perte brute:
-7 615.28 USD (34 070 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (5 768.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 768.75 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
98.55%
Charge de dépôt maximale:
100.49%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
2.55
Longs trades:
188 (58.20%)
Courts trades:
135 (41.80%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
22.77 USD
Bénéfice moyen:
58.94 USD
Perte moyenne:
-110.37 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 386.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 285.11 USD (1)
Croissance mensuelle:
29.31%
Prévision annuelle:
355.57%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 876.20 USD
Maximal:
2 887.95 USD (28.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.85% (2 887.95 USD)
Par fonds propres:
45.84% (6 608.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 80
USDJPY 76
USDCAD 67
EURCAD 60
archived 36
XAUUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.4K
USDJPY 862
USDCAD 947
EURCAD 1.3K
archived 2.8K
XAUUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.4K
USDJPY 4.9K
USDCAD 3.4K
EURCAD -9.3K
archived 0
XAUUSD 38
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 581.56 USD
Pire transaction: -2 285 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5 768.75 USD
Perte consécutive maximale: -1 386.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 29
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 3
236 plus...
Sinal de Hedge, utiliza martingale. 
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 14:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 13:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 08:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 22:27
Share of trading days is too low
2025.06.18 03:26
Share of trading days is too low
2025.06.06 02:31
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 13.18% of days out of the 220 days of the signal's entire lifetime.
