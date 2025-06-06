SegnaliSezioni
Hedge FE1000
Eliseu Goncalves De Araujo

Hedge FE1000

Eliseu Goncalves De Araujo
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 74%
FBS-Real-7
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
323
Profit Trade:
254 (78.63%)
Loss Trade:
69 (21.36%)
Best Trade:
1 581.56 USD
Worst Trade:
-2 285.11 USD
Profitto lordo:
14 970.03 USD (35 425 pips)
Perdita lorda:
-7 615.28 USD (34 070 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (5 768.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 768.75 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.55%
Massimo carico di deposito:
100.49%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
188 (58.20%)
Short Trade:
135 (41.80%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
22.77 USD
Profitto medio:
58.94 USD
Perdita media:
-110.37 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 386.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 285.11 USD (1)
Crescita mensile:
29.31%
Previsione annuale:
355.57%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 876.20 USD
Massimale:
2 887.95 USD (28.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.85% (2 887.95 USD)
Per equità:
45.84% (6 608.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 80
USDJPY 76
USDCAD 67
EURCAD 60
archived 36
XAUUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.4K
USDJPY 862
USDCAD 947
EURCAD 1.3K
archived 2.8K
XAUUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.4K
USDJPY 4.9K
USDCAD 3.4K
EURCAD -9.3K
archived 0
XAUUSD 38
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 581.56 USD
Worst Trade: -2 285 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5 768.75 USD
Massima perdita consecutiva: -1 386.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 29
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 3
236 più
Sinal de Hedge, utiliza martingale. 
Non ci sono recensioni
