Trade:
323
Profit Trade:
254 (78.63%)
Loss Trade:
69 (21.36%)
Best Trade:
1 581.56 USD
Worst Trade:
-2 285.11 USD
Profitto lordo:
14 970.03 USD (35 425 pips)
Perdita lorda:
-7 615.28 USD (34 070 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (5 768.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 768.75 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.55%
Massimo carico di deposito:
100.49%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
188 (58.20%)
Short Trade:
135 (41.80%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
22.77 USD
Profitto medio:
58.94 USD
Perdita media:
-110.37 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 386.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 285.11 USD (1)
Crescita mensile:
29.31%
Previsione annuale:
355.57%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 876.20 USD
Massimale:
2 887.95 USD (28.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.85% (2 887.95 USD)
Per equità:
45.84% (6 608.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|80
|USDJPY
|76
|USDCAD
|67
|EURCAD
|60
|archived
|36
|XAUUSD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.4K
|USDJPY
|862
|USDCAD
|947
|EURCAD
|1.3K
|archived
|2.8K
|XAUUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.4K
|USDJPY
|4.9K
|USDCAD
|3.4K
|EURCAD
|-9.3K
|archived
|0
|XAUUSD
|38
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 581.56 USD
Worst Trade: -2 285 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5 768.75 USD
Massima perdita consecutiva: -1 386.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 29
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
Sinal de Hedge, utiliza martingale.
30USD al mese
74%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
48
88%
323
78%
99%
1.96
22.77
USD
USD
46%
1:100